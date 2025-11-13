 Indore Commodities Buzz Of November 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of November 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Thursday, November 13, 2025, 04:21 PM IST
Date – November 13, Thursday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,750 - Rs 5,800

Toor Maharashtra Rs 6,900 - Rs 7,000

Toor Karnataka Rs 7,000 - Rs 7,200

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,800

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,900 - Rs 8,200

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,700

Gold (24K) Rs 121,330 (10 grams)

Sliver Rs 182,000 (per kg)

