 Indore Commodities Buzz Of November 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Saturday, November 01, 2025, 03:21 PM IST
Date – October 31, Friday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900

Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200

Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000

Moong Best Rs 7,700 - Rs 8,000

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,200 - Rs 7,400

Raida Rs 6,200 - Rs 6,250

Soyabean Best Rs 4,250 - Rs 4,350

Gold (24K) Rs 118,910 (10 grams)

Sliver Rs 166,000 (per kg)

