Indore Commodities Buzz Of November 1: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 31, Friday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,900
Toor Maharashtra Rs 7,100 - Rs 7,200
FPJ Shorts
FASTag Users Alert! NHAI Rolls Out New Rules, Simplifies KYV Process; Check Details On Latest Changes
Mumbai: Central Railway To Operate Mega Block On November 2 For Maintenance Work; Details Inside
World Vegan Day 2025: Can You Resist These Food Pics?
IND W vs SA W, Women's World Cup 2025 Final: How Much Prize Money Will Winner & Runners-Up Earn?
Toor Karnataka Rs 7,100 - Rs 7,300
Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 7,000
Moong Best Rs 7,700 - Rs 8,000
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,200 - Rs 7,400
Raida Rs 6,200 - Rs 6,250
Soyabean Best Rs 4,250 - Rs 4,350
Gold (24K) Rs 118,910 (10 grams)
Sliver Rs 166,000 (per kg)