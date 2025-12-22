 Indore Commodities Buzz Of December 22: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Updated: Monday, December 22, 2025, 03:04 PM IST
Date – December 22, 2025, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,660 - Rs 5,700

Toor Maharashtra Rs 6,600 - Rs 6,700

Toor Karnataka Rs 6,600 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,100 - Rs 6,500

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,000 - Rs 8,200

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,500

Gold (24K) Rs 130,730 (10 grams)

Sliver Rs 231,000 (per kg)

