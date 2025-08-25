Indore Commodities Buzz Of August 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – August 25, 2025, Monday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 6,150 – Rs 6,200
Toor Maharashtra Rs 6,500 - Rs 6,600
Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500
Moong Best Rs 7,500 - Rs 7,800
Moong Average Rs 6,700 - Rs 7,000
Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100
Raida Rs 6,600 - Rs 6,800
Soyabean Best Rs 4,600
Gold (24K) Rs 98,490 (10 grams)
Silver Rs 1,30,000 (per kg)