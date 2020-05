Coronavirus in Indore: Full list of containment zones as of May 19 as released by IMC

The District Administration of Indore declared 30 containment areas COVID-19 free, on Tuesday. With 72 more positive cases, city’s tally of corona cases reached 2,637 and is speeding towards 3000 mark. Two more deaths were reported on Monday, taking toll to 103.

Despite an upward trend in the positive cases which stood at 7.98% from 6.22%, few containment areas were declared free of corona virus, and the list goes so;

1. Sher Shah Suri Nagar, Khajrana

2. Sai Dham Colony, MR 9

3. Vishwadham Colony, MR 9

4. Daktaar Colony, MR 9

5. Tazeem Nagar, Khajrana

6. 180 Goyal Vihar

7. Brajeshwari Colony

8. 370 Tilak Nagar

9. Scheme No 140

10. Sampat Farm

11. 60 Pearl Galaxy, Bhicholi Mardana

12. ASP Bunglow Cantt Area, Mhow

13. Police Line, Mhow Police Station

14. Police Station Manpur

15. Teen Gali Masjid, Mhow

16. Kirwani Mohalla, Mhow

17. Chaupati Madarsa, Mhow

18. Gulaab Nagar, Mhow

19. Main Street, Mhow

20. Chandra Nagar, Mhow

21. Hammal Mohalla, Mhow

22. Regiment Bazaar, Mhow

23. Bakhtavar Gali, Mhow

24. Chudi Gali, Mhow

25. Lalji ki Basti, Mhow

26. Sneh Nagar (566) Raj Ratan Multi

27. Ganesh Nagar, Khandwa Road

28. Shyam Nagar, Manikbagh Road

29. Vishnupuri Colony (Main)

30. Sant Nagar Khandwa Road

Here is the complete list of Containment Zones in Indore as per IMC ON May 19:

1. Ranipura

12/1 Ranipura

56/3 Dolatganj Pakki Masjid ke pass

Ranipura

54 Dolatganj Ranipura

32/1 Ranipura

36/2 Safi Hotel Chouraha Ranipura

32/1 Batti Bazar Ranipura

14/1 Ranipura

11 Ranipura

22/1 Daulatganj Gali No 2

2. Hathipala

18/1 Dolatganj Hathipala

3/1 North Hathipala

House No 3 North Hathipala

45/3 Daulatganj Jhanda Chouk

3. Sneh Nagar

566 Sneh Nager, Sapna Sangeeta Road

Sneh Nagar Jhopadpatti

4. Khatiwala Tank

813 Khatiwala tank Indore (Flate no. 10)

M 159 Khatiwala Tank

105 Purandas ka Bagicha Khatiwala Tank

146 Abbasi Apartment Khatiwala Tank

9, 65 Shindhu Nagar Khatiwala Tank

197/203 Khatiwala Tank

102 Prem Appartment Khatiwala Tank

5. Chandan Nagar

Nurani Nagar, Masjid ke samne, Dhar Road

Gali No. 11 Chandan Nagar

58 Chandan Nagar

76/A Chandan Nagar

Sirpur Chandan Nagar

417 Chandan Nagar

173 Chandan Nagar

296 Chandan Nagar

463 Chandu Wali Gali 10 Chandan Nagar

6. Gumashta Nagar

71 Sector Chandan Nagar

Arihant Hospital Campus Gumasta Nagar

Scheme No 71 Gumati Nagar

114/J SCHEME No 71

561 Gumashta Nagar

198 Gumashta Nagar

857 B MIG Scheme No 71

947 B Scheme No 71 Gumasta Nagar

83 C-1 Scheme No. 71

7. Tatpatti Bakhal

128, Tatpatti Bakhal, Silawatpura

102 Silawatpura

25, TATPATTI BAKHAL

10 SILAWATPURA

34 Tatpatti Bakhal

64 Tatpatti Bakhal

54 Silawatpura

8. Khajrana

33 Daudi Nagar

1234 Shri Nagar Kankad

24 Ali Colony

15 Kizrawad Colony

Gandhi Gram Badla

112 Madina Nagar Main Road

195 Madina Nagar

208 Rajeev Nagar

28 Haji Colony

Heena Colony

273 Madina Nagar

20 A HAJI COLONY

69 HINA PALACE

Saharsa Nagar

Doctor Colony

9 Bina Palace

6/20 Shankar Nagar

108 Simiti Nagar

Bada Madarsa

14 Iliyas Colony

47 Kadar Colony

84 Palace Colony

98 Vishnu Dham Colony

13 Haji Colony

23-A Ali Colony

18 Aman Nagar

28 Super Palash Colony

29 Shahi Bag

129 Ilyas Colony

1/8 Eliyash Khajrana

785 Madina Nagar

59/1 Heena Palace

322 Khajrana

360 Jallah Colony

5 Khajrana Palace

25 B Ilyas Colony

158 Rajeev Nagar

97 Super Palace

Ganesh Mandir Campus

69 Heena Palace

House No 3 Kaynat Compound

Mohammadpura Road

119 and 136 Madina Nagar e

Scheme No 94

245 Dileep Colony

7 Goshiya Gareeb Nawaj

146 Khijrawad Colony

98 Vishwanath Dham

11 Palace Colony

15 Sai Bagh Colony

7 Shahi Bag Khajrana

28, 29 Khijrabad Colony

550 Shahi Bagh

Goya Road

12 Samrau Nagar

117 Rajeev Nagar

57 Lakshmi Bag

77 Bangali Colony

Taj Nagar

Jumru Colony

121 Khajira Baad

9. Musakhedi

19 Chandrapuri Colony

35 New Quarter Police Petrol Pump ke Pass

Indresh Nagar

470 Bhil Colony

5/1 Noori Nagar

10. Manish Bagh

6 Manish Bagh

11. Koyla Bakhal

74 Koyla Bakhal

79 Koyla Bakhal

12. Nipaniya

Mapple wood A-1 Block Flat no. 1103

13. Limbodi

260, Main Road Limbodi Khandwa Road

Flat No. 304 Krishna Avenue

14. Ahilya Paltan

Old No 28/27, New No. 56

31/1 Ahilya Paltan

21 Ahilya Paltan

28/2 and 28/3 Qwal Colony

246 Nayapura

7 Ahilya Paltan

66 Ahilya Paltan

9,22, 28/9, 3/9 Ahilya Paltan

15. Ravi Nagar

1, Ravi Nagar

16. Sai Dhaam Colony

16 Sai Dham Colony MR-9

17. Azad Nagar

House No. 258

735/3 New Azad Nagar

412 Husaini Masjid

702 New Azad Nagar

338 Indira Chowk

50 Azad Nagar Purani Jail ke Pass

2/1 Nayi Basti

9 Azad Nagar

289 Haji Hali Madina Nagar

227 Madina Nagar Umar Gali

18 and Aazam Kirana

204 Azad Nagar Indore

216 Azad Nagar Indore

18. Sector D 71

Sector D 71, Chandan Nagar Thane ke Pass

19. Vallabh Nagar

17, Park Road

109/3 Vallabh Nagar

20. Police Line

D-2, Police Line Indore

21. Medical College Girls Hostel

Medical Collage Girls Hostel Indore

22. Snehlataganj

50/B Snehlataganj

1/1 Snehlataganj 403 Guyrub Bhavan

23/3 Snehlataganj

7/1 Snehlataganj

23. Udapura

17 Udapura

20 Udapura

80 Udapura

18 UDA PURA

54 Udapura Saunhagya Bhawan

24. Iqbal Colony

28/3 Iqbal Colony Indore

25. Gandhi Nagar

91 C Special Gandhi Nagar

Naya Basera Gandhi Nagar

26. Ambikapur Colony

107 Ambikapuri Colony Aerodrum Raod

426 AMBIKAPURI

96 Ambikapuri Colony

27. Moti Tabela

39/2 Moti Tabela

7/2 Moti Tabela

9/3 Moti Tabela

32/2 Moti Tabela

58/2 Moti Tabela

28. Sagor Kuti Road Betma

Bangali Dr. Ke pass, alshifa medical wali gali, Sagor kuti road, Betma indore (Rajkumar Colony Indore)

29. Sukhliya

102-A Shukhliya Indore

30. Jawahar Marg

129, Jawahar Marg

3 Jawahar Marg

275 Jawahar Marg

118 Jawahar Marg

31. Pinjara Bakhal

84, Pinjara Bakhal

17 Pinjara Bakhal

12 Pinjara Bakhal

5 Pinjara Bakhal

32. Bombay Bazar

62 Kedar Ghat Bambai Bazar

Ibrahim KInjara Bakal Bombay Bazar

33. Ganesh Nagar, Khandwa Road

416/1, Ganesh Nagar, Khandwa Road

34. Ushaganj Chawani

6/2 Ushaganj Chhavni

25/2 Murai Mohalla Chhawani

52/2 Murai Mohalla Chhawani

12/6 Murai Mohalla Chhawani

15/7 Ushaganj Chhawani

35. Lohar Patti

43, Lohar Patti

36. Juna Risala

20/2, Juna Risala

154/1 Juna Risala

175/3 Juna Risala Sadar Bazar

225/3, 235/3 and 275/3 Juna Risala

43/1 Juna Risala

33/2 and 86/2 Juna Risala

178, 5/1 and 24/1, Juna Risala

37. Nayapura

52 Usha Fatak, Near Jail Road, Nayapura

47 Naya Pura

40/2 NAYAPURA

51 Usha Fatak Jail Road

236 Nayapura Main Road

197 Nayapura

38. Samajwad Nagar

288/4, Samajwad Nagar

240 Samajwad Nagar

39. Nehru Nagar

292 Nehru Nagar

391/6 NEHRU NAGAR

828/8 Nehru Nagar Near MIG Thana

109/3 and 286/4 Nehru Nagar

887/5 Nehru Nagar

232/4 and 249/4 Nehru Nagar

22/1 Nehru Nagar

224/4 Nehru Nagar

21/2, 63/2, 679/9 Nehru Nagar

233/4 Nehru Nagar

143/3 Nehru Nagar

680/9, 250/4 Nehru Nagar

190/3 Nehru Nagar

40. Shikshak Nagar

22 Shikshak Nagar

41. Saket Dham

24 Saketdham

42. Brook Bond Colony

45 Brook Bond Colony

46, 47, 48 and 49 Brook Bond Colony

29 Brook Bond Colony Manik Bagh

43. Siddipuram Colony

198 B Siddhipuram Colony

44. Green Park Colony, Bank

8 Saleem Estate, Green Park, Bank

175 Sector B Green Park, Bank,

17 Green Park

327 Green Park Colony

32 E Green Park Colony

378 Green Park Dhar Road

168 Green Park Colony

174 Sector K and 175 Sector G, Green

Park, Bank

45. Anup Nagar

250 Anoop Nagar

254 Anoop Nagar

32 M Anoop Nagar

46. Vidya Palace

118/C/2 Vidhya Palace

47. Lokmanya Nagar

223/1 Lokmanya Nagar

49 Lokmanya Nagar

48. South Toda

35 Southtoda Jawahar Marg

49. Tilak nagar

370 Tilak Nagar

87 Tilak Nagar

243 Tilak Nagar

20 Tilak Nagar Ext.

173 Tilak Nagar

50. Brihmbag Colony

189 Brahma Bag Colony Marimata

221 Brahma Bag Colony Marimata

51. Madhuban Colony

4 A Madhuban Colony

1, 2, 13, 48 A Madhuban Colony

2 Madhuban Colony

52. Sudama Nagar

1467 D Sudama Nagar

2795 Sector Sudama Nagar

617 Sudama Nagar

3514 E Sudama Nagar

1834-D Sudama Nagar

2871 E Sudama Nagar

53. Saifee Nagar

131, Safee Nagar

54. Jabran Colony

17 Jabran Colony, Prakash ka bagicha, Raja Kirana ke Pass

Marimata ka Bagicha Jabran Colony

220 Saraswati Nagar Jabran Colony

340 Jabran Colony

109 Jabran Colony

516 Jabran Colony

55. Roopram Nagar

1/8 Rupram Nagar

56. Palacce Colony Manik Bagh

71/1 Palace Colony Manikbagh Road

57. Matrimata Indore

514 Marimata

58. Vinoba Nagar

21 Vinoba Nagar Near Old Post Office

37/3 Vinoba Nagar

59. Om Vihar

203 Om Vihar Palhar Nagar

60. Lodhapura

34 Ushapura Loharpatti Lodhapura Jawahar Marg

62. Satyadev Nagar

Satya Dev Nagar Indore

63. Badiwali Chowki

9/1 Badwali Chouki Indore

17 Badwali Chowki Aziz Building

Old 45 New 14 Badwali Chouki

08 Badwali Chouki in front of Noori Madrsa

64. South Bajariya

10 South Bajariya

65. Vidhyanchal Nagar

Vindhyachal Nagar

66. Bishti Mohalla

Bhishti Mohalla

67. Palhar Nagar

367 Palhar Nagar

366 Palhar Nagar

68. Seetlamata Bazar

43 Shitalamata Bazar

69. Loknaik Nagar

233 Lok Nayak Nagar

397/3 Lok Nayak Nagar

17 Lok Nayak Nagar

70. Chattripura

56 Chhatri Pura

46/1 Chhatribagh

40 and 512 Chhatripura

34 Chhatri Pura

71. Kushwaha Nagar Banganga

21/6 Kushwah Nagar Banganga

New Prince Nagar Kushwah Nagar

133 Gali No Kushwah Nagar Banganga

72. Prem Nagar

Prem Nagar Indore

301 Shivashish Villa 13 A Prem Nagar

73. B.C.M City Navlakha

A-505 BCM City Navlakha Indore

74. ASP Bunglow Cant, Mhow

ASP Banglow Cant Area Mhow

75. Sant Nagar, Khandwa Road

30 Sant Nagar Khandwa Road Indore

76. Malhargani

4 Malharganj

11, 15 and 42/2 Malharganj

Sawali Mohalla Malharganj

103 Kamla Nehru Nagar

3/5 Malharganj

18/1 Malharganj

34/2 Malharganj

43/7 Malharganj

74 Kamla Nehru Nagar

29/6 Malharganj

276 and Mahant Complex Malharganj

105 Kamla Nehru Colony Malharganj

77. Bengali Chouraha

138 Near Siddhi Vinayak Hospital BangaliSquare

118 B Shakti Nagar Bangali Square Indore

78. Mohanpura

38/3 Mohanpura

9/3 Mohanpura Jawahar Marg

79. New Alapura

22/2 New Alapura Juni

59 ALAPURA JUNI

16/1 Alapura Juni

20/1 Alapura Juni

26/2 New Alapura Juni

80. Palsikar

57 Palsikar colony

209 Palsikar Colony

102 Gold Avenue 2/1 Palsikar Colony

81. Chandrabhaga

10/2 Chandra Bhaga Juni

24/3 Chandra Bhaga Juni

82. Champa Bag

53 Champa Bag

83. Umesh Nagar

79 Umesh Nagar

84. Nandan Colony

5 Nandan Colony

85. Lalbag Sarvan Colony

151 Lal Bagh Sarvan Colony

Lal Bag Gate B 17 Arjunpura

86. Pardeshipura

4/9 Pardeshipura

62/6 Pardeshipura

Dhanalan Apartment and Dhanlaxmi

Apartment Pardeshipura

66/6 Pardeshipura

54/11 Pardeshipura

124/6 Pardeshipura

87. Swami Dayanand Nagar

110 Swami Dayanand Nagar

88. Sai Gangotri Vihar

17 SAI Gangotri Vihar

89. Sekundrabad Colony

113 B Sikandrabad Colony

40 SIKANDARABAD COLONY

116 Sikandrabad Colony

90. Narayan Bagh

Rohit Plaza Narayan Bagh

24/1, NARAYAN BAGH

91. Manik Bagh

13 Manik Bagh

13 Manik Bagh Colony

1 Gulzar Colony Manikbagh

25 Shyam Nagar Manikbagh

113 Noori Colony

70 Noori Colony Manik Bagh

13/3 Noorani Colony Manikbagh

M-1 Noori Colony Manik Bagh

92 Manik Bagh Road

7 A Gopal Bagh Manik Bagh

15 Ashoka Colony Manik Bagh

92. Bairathi Colony

32/3 Berathi Colony

93. New Malviya Nagar

New Malviya Nagar Indore

94. Somnath ki Chaal

16 Somnath ki Chal

48 Somnath ki Chal

95. Kadavghat

83/4 Kadawa Ghat

19/2 Kadaw Ghat

23/2 and 3/2 Kadaw Ghat

37/2 Kadaw Ghat

96. Manik bagh

204 Manik Bagh Near Choithram Hospita

Flat no. 103, Jhamila apartment, Namak Godam ke pas, Nandan colony, Manik bagh

97. Chandmaari Ka Bhatta

181 Chand Mari ka Bhatta

98. M R 11

A 20 Kanak Avenue MR 11

8-A 201 Kanak Avenue MR 11 Lasudiya

99. Bombay Hospital Campus

Staff Nurse Bombay Hospital

100. Kundan Nagar

292 A KUNDAN NAGAR HAWABANGLA ROAD

1152 D Kundan Nagar

101. Vishnupuri Colony Main

117, Vishnupuri Colony Main, Behind Gurjar Hospital, Near Siddharth Nagar

102. Ratlam Kothi

21/5 B RATLAM KOTHI

103. Scheme No. 114

1055 L Scheme No. 114 Part 1 Vijay Nagar

201 Tirupati Arcade Scheme No 114 Part 1 Vijay Nagar

106. Jail Road

5/2 Jail Road

31 Lodhi Mohalla Jail Road

107. Kanyakunj Nagar

78 Kanya Kunj Nagar

108. Hukumchand Colony

21 Hukumchand Colony

238 Hukumchand Colony

109. Janta Quarter

M - 2nd 32 Ayodhyanagari, Janta Quarters, Pardeshipura

M 105 Janta Quarters, Nanda Nagar

461 Janta Quarters, Nanda Nagar

110. Patnipura

310 Narsing ki Chawl Patnipura

5/12 Patnipura

370 Patnipura

370/2 Patnipura

25 Patnipura

102 Motilal ki Chawl Patnipura

35, 72/2 Patnipura

291, 191/1 and 310 Patnipura

111. Dwarkapuri

397 Dwarkapuri Colony

112. Vidur Nagar

412 A Vidur Nagar Hawa Bangla

113. Raoji Bazar

103/2 Raoji Bazar

114. Juni Indore Alapura

10/2 Alapura

39/3 Alapura

18/5 Alapura

17/1 Kamaatpura

24 Juni Indore

1/2 Bhimgiri Gali Alapura Main Road

29 Juni Indore

25/01 Moraree Mohalla

115. Goyal Vihar

180 Goyal Vihar

464 Goyal Vihar Khajrana

116. Dubry Colony

403 VISHAL HERITAGE PALIKA, 6 DUBEY COLONY

117. Gadi Adda

27 GADIADDA JUNI

40 Gadi Adda Juni

118. Noori Colony

113 NOORI COLONY

119. Jeevandeep Colony

835 JEEVAN DEEP COLONY (SINDHI COLONY)

25 Jeevandeep Colony

120. Model Village Colony

151 MODEL VILLAGE COLONY BEHIND 68 BUNGLOW

121. Neelkanth Nagar

33 and 60 NEELKANTH NAGAR

87 Shanti Villa Neelkanth Colony

88 and 89 Neelkanth Colony

122. Sanwariya Nagar

226 SANWARIYA NAGAR

Scheme No. 94 ED 25 Sanwariya Nagar

123. Juni Kasera Bakhal

99 JUNI KASERA BAKHAL

89 Juni Kasera Bakhal

43 Juni Kasera Bakhal

124. Arjun Paltan

27 ARJUN PALTAN

62 Arjun Paltan

125. North Kamathipura

70 NORTH KAMATHIPURA

66 North Kamathipura Indore

126. Jawahar Marg Sanwer

4 JAWAHAR MARG SANWER

127. Shyam Nagar

11/2, SHYAM NAGAR, NEAR BILAL MASJID

128. Shivaji Nagar

232 SHIVAJI NAGAR

129. Sundar Nagar

92 Sundar Nagar

26 SUNDAR NAGAR

130. Silver Palace Colony

210 SAI APARTMENT SILVER PALACE, ANNAPURNA MAIN ROAD

131. Brijeshwari Colony

572 BRAJESHWARI RING ROAD

132. Sharafat Nagar

79 SHARAFAT NAGAR

133. Ashraf Nagar

79 SHARAFAT NAGAR

134. Sutar Gali

13 SUTAR GALI NAGAR NIGAM

135. Siyaganj

85 SIYAGANJ

136. Bapu Nagar

17/2 Bapu Nagar

137. Bholaram Ustad Marg

607 Vishal Urbane Bholaram Ustad Marg

138. Panchmoorti Nagar

71/2 Panchmoorti Nagar

139. M.I.G Colony

B-187 MIG Colony

G 45 MIG Colony PT. RSS Nagar

J 83 MIG Colony

140. Bombay Gym

Bombay ZYM Near Astha Cinema

141. MGM Boys Hostel

MGM Boys Hostel Indore

142. Jai Bhawani Nagar

164 Jai Bhawani Nagar

143. Baxibag

18 Baxi Bagh Ext. Indore

144. Scheme Number 51

D-252, SCH. No. 51

54 Scheme No 51 Sangam Nagar

1182 B Scheme No 51

145. Kagdipura

26 Kagdipura

146. Bohra Bazar

Bohara Bazar

147. Netaram Ka Bagicha

151 Netram ka Bagicha

172 Netram ka Bagicha

148. Kirwani Mohalla Mhow

3 Gali Masjid Tabligi Jamat , Kirwani Mohalla

149. Bicholi Mardana

601, C Block, pearl Galaxy, Bicholi mardana Indore

150. Sankhla Gali

29 Sankhala Colony

39 Sankhla Colony

151. Shrinagar Extension

254 Shree Nagar Ext.

148 Shree Nagar Ext.

152. Central Jail

Central Jail

153. Mansarovar Nagar, Devguradiya

328 Mansarovar Nagar Colony (Devguradiya)

160 G.F. Shivalik KMT Devguradiya

154. Nandan Nagar, Dhar Road

184 Nandan Nagar Dhar Road

716 Nandan Nagar Dhar Road

5 and 173 Nandan Nagar

886 Nandan Nagar

57-2 Nandan Nagar Dhar Road

156. South Rajmohalla

8 South Raj Mohalla

157. Bhagirath pura

169 Bhagirath Pura

262 and 656 Bhagirathpura

656 Bhagirathpura

524 Bhagirathpura

Redwal Colony 975 Bhagirathpura

158. Vinoba Nagar

21 Vinova Nagar Palasiya

159. South Gadrakhedi

South Gadra Khedi

26/2 South Gadrakhedi

319 South Gadrakhedi

160. Juna Pitha

37 Juna Pitha

34 Juna Pitha

161. Nandanvan Colony

64 Sana Appt Nandan Van Colony

38 Nandanvan Colony Manikbagh

66 and 103 Nandan Van Manik Bagh

162. Moonpalace Colony

24 Moon Palace Colony

163. Gurukripa Colony

5 C Gurukripa Colony

G 7 Gurukripa Colony

164. Chndramarg Mhow

1407 Chandra Marg Mhow

165. Tillor Khurd

302 Mukati Mohalla Tillor khurd GP

167. Prajapat Nagar

125 B Prajapat Nagar

D 555 Prajapat Nagar

168. Scheme no. 104, Kesarbagh

228, Scheme No. 103, Keshar Bagh Road

132 A Scheme No. 103 Plot No. 102 Keshar Bagh Road

Tejpur Gadbadi Scheme No. 103

169. Geeta Nagar

2 And 121 Geeta Nagar Indore

170. Swarna bagh Colony

100 Swarn Bagh Colony

171. Krishnbagh Colony

245/82 Krishna Bagh Colony

1074 Krishna Bagh

67 Krishna Bagh

172. Triveni Colony

72 Main Triveni Colony

9 Triveni Colony Ext.

173. Agrawal Nagar

4 Purani Bhoomi Agrawal Nagar

174. Katju Colony

13 Katju Colony

116 Katju Colony

115 Katju Colony

113 and 118 Katju Colony

175. Bhat Mohalla

11/3 Bhatt Mohalla

176. Phadnis Colony

Phadnis Colony Manik Bagh Road Indore

177. Peer Gali

15 Adarsh Niwas Peer Gali

151 Peer Gali

178. Racecourse Road

19/1 Race Cource Road Indore

179. Sampat Farm

1 Sampat Farms Indore

82/A Sampat Farms Indore

180. Mamta Colony

39 Mamta Colony Indore

138 Mamta Colony Indore

181. Koyla Bakhal, Mhow

1802 Koyla Bakhal Mhow

182. Police Station Manpur

Police Thana Manpur Mhow

183. Bhatkhedi Chowpati

Choupati Bhatkhedi Mhow

184. Gulab Nagar, Mhow

66 Gulab Nagar Mhow

185. Cheepa Bakhal

14/1 Cheepa Bakhal Indore

186. Sai Gangotri Vihar

17 Sai Gangotri Vihar Malharganj Indore

187. Jinsi Haat Maidan

28 Jinsi Haat Maidan Indore

92/1 Ramganj Jinsi Haat Maidan Indore

188. Lakshman Pura

97 Laxmanpura Thikariya Road

189. Panchwati Nagar

60 Jeet Panchwati Nagar Indore

190. South Gafur Khan ki Bajariya

21 South Gafur Khan Ki Bajariya Indore

4 Gafur Khan ki Bajariya Indore

30 Gafur Khan ki Bajariya Indore

3/1 and 26 Gafur Khan Ki Bajariya Indore

191. Naya Peetha

49 Naya Pitha Indore

50/2 Naya Peetha Indore

192. Kabutar Khana

18 Kabutar Khana Indore

32 Kabutar Khana Indore

60 Kabutar Khana Indore

193. Lodhipura

46/1 Lodhipura Indore

194. Machhi Bazar

10 Machhi Bazar Indore

195. Pandhrinath

8/2 Pandrinath Goutampura Indore

10/2 Juni Gautampura Indore

196. C.R.P Police line

C-1 and E-4 CRP Police Line Indore

13 CRP Line Indore

197. Scheme No 74, Vijaya Nagar

109 DK 1 Rajesh Joshi Garden Scheme No 74 Vijay Nagar Indore

109 DR Scheme No 74 C Vijay Nagar Indore

198. Adarsh Gram, Rajmahal Colony

151 Adarsh Gram Rajmahal Colony Indore

199. Vyasfala

Vyas Fala Juni Indore

200. Kanchanbag

296 Kanchan Bagh Indore

201. Nandlalpura

Kinnar Ka Makan Nandlalpura Indore

202. Sumit Nagar Mathura Maidan

81 Sumiti Nagar Mathura Maidan Indore

203. Main Street Mhow

326 Main Street Mhow

16 Main Street Mhow

204. Balda Colony

100/18 Balda Colony Mhow Naka Indore

375 Balda Colony Indore

361, 364, 119 Balda Colony Indore

118 Balda Colony Mhow Naka Indore

205. M.G Road

453 MG Road Char Bhuja Mandir ke

Samne Malharganj Indore

445 MG Road Malharganj Indore

368 MG Road Indore

206. Sanwariya Nagar

226 Sanwariya Nagar Chota Bangarda Indore

207. Jawahar Nagar

20 Jawahar Nagar Indore

378 Jawahar Nagar Indore

6 A Jawahar Nagar Indore

208. Katkatpura

1/12 Katkatpura Indore

209. Indira Nagar

45 Indira Nagar Indore

210. Kesarbagh Road

132 A Keshar Bagh Road Indore

211. Pratap nagar

75 B Pratap Nagar Prem Nagar Indore

212. Minnat Nagar

39/2 Minnat Nagar Indore

213. Choti Paltan

50/10 Choti Paltan Police Line

4/5 and 52/4 Choti Paltan Police Line Indore

14/9 Choti Paltan Police Line Indore

11/1 Police Line Subhash Marg Indore

18/3 Choti Paltan Indore

51/9 Choti Paltan Police Line Indore

11/3 Choti Paltan Police Line Indore

214. Guru Nagar

786 Guru Nagar Indore

215. Chetan Nagar

125 A Chetan Nagar Near Bengali Square Indore

216. Sanjana Park

168 Sanjana Park Indore

Flate No 504 A Block Emerald Court Sanjana Park Indore

217. Standard Boys Hostel

D 200 DRP Line Indore

Central Jail Standard Boys Hostel DRP Line Indore

112 Block DRP Line Indore

218. Silicon City

Vidhinath Appartment Silicon City

127 Saptsangi Nagar Silicon City Indore

219. Usha Nagar Extension

283 Usha Nagar Ext. Indore

1/2 Usha Nagar Flate No. 401 Mhow Naka Indore

220. Nanda Nagar

38 Nanda Nagar Indore

LIG Road H. No. 30 Nanda Nagar Indore

224 Gali No. 3 Nanda Nagar Indore

419 Janta Colony Nanda Nagar Indore

184 Sec-c Nanda Nagar Indore

221. Magarkheda

Magar Kheda Indore

222. Malhar Paltan

112 Malhar Paltan Indore

44/2 Malhar Paltan Indore

50/1 Malhar Paltan Indore

223. Janta Colony

215/3 and 217/3 Janta Colony Bada Ganpati Indore

477/1 Janta Colony Bada Ganpati Indore

475/61, 475/1 Janta Colony Indore

24 Janta Colony Indore

224. Mahesh Nagar

103 Sudarshan Appartment Mahesh

Nagar Rajmohalla Indore

101, 104, 106, 306, 206, Sudarshan

Appartment Mahesh Nagar Rajmohalla Indore

225. Gadrakhedi

57/5 Gadrakhedi Indore

15 North Gadrakhedi Indore

226. Badri Bag Extension

18 Badri Bag Ext. Indore

227. Aerodrome Thana

Aerodrum Thana Indore

228. Mishra Vihar, Geeta Bhawan

41 Mishra Vihar Geeta Bhawan Indore

229. Sajan Nagar

162 Sajan Nagar Indore

230. L.I.G Colony

J 120 & J 122 LIG Colony Indore

231. Shivshakti Nagar

Shivshakti Nagar Indore

232. North Toda

102 North Toda Indore

109 North Toda Indore

101 And 103 North Toda Indore

111/11 North Toda Indore

106 North Toda Indore

112 North Toda Indore

86 North Toda Indore

92 North Toda Indore

233. Khandelwal Nagar

401 Kind Tower Plot No 51 Khandekwal Nagar Indore

234. Jairampura Colony

24 Jayrampura Colony Indore

235. Kadwal Buzurg

Village Kadwali Bujurg Indore

237. Imli Bazaar

91 Imli Bazar Indore

151/1 Imli Bazar Indore

48 Imli Bazar Indore

70 Imli Bazar Indore

238. Sadar Bazar

21/1 Sadar Bazar Infront of Garden Indore

117 Marathi Mohalla Indore

24/3 Vishnu Mohalla Sadar Bazar Indore

28 Sadar Bazar Indore

122 Marathi Mohalla Indore

112 Marathi Mohalla Sadar Bazar Indore

239. Radha Nagar

97 A Radha Nagar Indore

95/A Radha Nagar Indore

240. Sukhliya

CHD-43 Sukhliya Heera Nagar Main Road Indore

CHV 42 Sukhliya Indore

72/10 Ravidas Nagar Sukhliya Indore

30 Janakpuri Colony, MR 10 Sukhliya Indore

241. Babu Nagar

174 Babu Nagar Anand Hospital Indore

17/2 Babu Nagar Behind Anand Hospital Indore

242. Pagnis Paga

29/1 Pagnis Paga Indore

39 Pagnis Paga Indore

243. Sadhu Waswani nagar

173 Sadhu Waswani Nagar Indore

373 Sadhu Waswani Nagar Indore

445 Sadhu Waswani Nagar Indore

244. M.O.G Line

BF-31 MOG Line Indore

26 MOG Line Indore

Shri Ram Mandir MOG Line Indore

245. Rustam ka Bageecha

22 Rustam Ka Bagicha Malwa Mill Indore

201 and 509 Rustam ka Bagicha Indore

402 Rustam ka Bagicha Indore

178, 282, 219, 336, 331, 343, 344

Rustam ka Bagicha Indore

334, 446 Rustam Ka Bagicha Malwa Mill Indore

220 Rustam ka Bagicha Indore

246. Vijay Nagar

17/11 Vijay Nagar Indore

AS 2 199 Vijay Nagar Indore

3R 15 Vijay Nagar Indore

247. Anurag Nagar

E-37 Anurag Nagar Indore

248. Banwali Nagar, Mhow

Banwali Gali Indore

249. Sangeet Mohalla, Mhow

494 Sangeet Mojalla Mhow

250. Dana Gali, Mhow

676 Dana Gali Mhow

704 Dana Gali Mhow

251. Joshi Mohalla, Mhow

30/8 Joshi Mohalla Mhow

252. Kirwani Mohalla, Mhow

Kirwani Mohalla Mhow

253. Bhoj Marg, Mhow

455 Bhoj Marg Mhow

254. Hammal Mohalla, Mhow

626 Hammal Mohalla Mhow

255. Chota Bazaar, Mhow

Chhota Bazar Mhow

256. Lalji ki Basti, Mhow

3262 Lalji ki Basti Mhow

257. Regiment Bazaar,Mhow

Regiment Bazar Near Masjid Mhow

258. Greater Vaishali

95/96 Greater Vaishali Nagar Indore

259. Sudarshan Nagar

125 Sudarshan Nagar Indore

260. Raj Palace

2/3 Raj Palace Mhow Naka Indore

261. Badla Colony

375 Badla Colony Indore

262. Rajmohalla

8 South Rajmohalla Indore

10/1 North Rajmohalla Indore

19 Rajmohalla Indore

19 and 23 Old Rajmohalla Indore

22-26 North Rajmohalla Indore

76 Rajmohalla Jawahar Marg Indore

135 Harijan Colony Rajmohalla Indore

263. Green Park, South Tukoganj

17 Green Park South Tukoganj Indore

264. Goma ki Chaal

Goma ki Chawl Indore

265. Mominpura

6 Mominpura Juni Indore

266. Sindhi Colony

11/1 Shidhi Colony Indore

267. Navlakha

4/1 Navlakha Main Road Indore

268. Reti Mandi

Flate 301 HRS Heritage Reti Mandi Square Indore

269. Shri Krishna Colony

116 Shri Krishna Colony Dhar Road Indore

270. Bheema Nagar

33 Bhima Nagar Indore

271. Ramanand Nagar

343 Ramanand Nagar Indore

272. Jagjeevan Ram Nagar

388 Jag Jeevan Ram Nagar Indore

176 Jag Jeevan Ram Nagar Indore

2 Jag Jeevan Ram Nagar Indore

273. Anand Colony

57 Anandaa Colony Radisson Square Indore

274. Nipaniya

C-2, 204 Balaji Skyes Nipania Indore

275. Nilgiri Apartment, Bypass

E 103 Nilgiri Apartment By Pass Road Indore

276. Sadhna Nagar

Sadhna Nagar Indore

277. Baxibagh

18 Bakshi Bag Ext. Indore

278. Tamboli Bakhal

26/2 and 4/1, Tamboli Bakhal Indore

279. Sukhdev Nagar

75 Sukhdev Nagar Airport Road Indore

280. Naya Basera

340 Naya Basera Indore

281. Ganesh Dham

150 Ganesh Dham Sanwer Road Indore

282. Bajrang Nagar

295 Bajrang Nagar Indore

239 Bajrang Nagar Indore

283. Gori Nagar

762 Gori Nagar Indore

284. Geeta Nagar

31 Kailash Apartment Geeta Nagar Indore

285. Residency Area

High Court Guest House Residency Area Indore

286. Subh Labh Residency, Ring Road

Flat No 304 Shubh Labh Residency Ring Road Indore

287. Bhaktawar Gali, Mhow

1167 Bakhtawar Gali Mhow

288. Goyal Nagar

301 Goyal Nagar Indore

289. Khan Colony

Khan Colony Indore

290. Kohinoor Colony

98 Meena Palace Kohinoor colony Chitawad Road Indore

Sameer Kirana ke Pass Kohinoor Colony Indore

291. Magliya

Girdhar Tent House Near DLF Colony Mangliya Indore

292. Nayta Mundla

4 Nayta Mundla Indore

293. Choti Gwaltoli

6 Choti Gwaltoli Indore

294. Chatrapati Nagar

172 Chatrapati Nagar Airport Road Indore

295. Khizrabad Colony

28 Khizrabad Colony Indore

296. South Kamathipura

3 South Kamathipura Indore

2 A South Kamathipura Indore

32 South Kamathipura Indore

29 South Kamathipura Indore

297. Shakkar Bazar

23/3 Shakkar Bazar Sarafa Indore

361 Shakkar Bazar Indore

298. Sanyogpuri

50 Sanyogpuri Ring Road Indore

299. Choti Khajrani

Choti Khajrani Near LIG Indore

300. Gulzar Colony

28 Guljar Colony Indore

301. Nemi Nagar Jain Colony

A/16 Nemi Nagar Jain Colony Indore

302. Lakshya Vihar Colony

J 14 Lakshya Vihar Colony Kanadiya Road Indore

303. Bakhtawar Ram Nagar

C 81 Bakhtawar Ram Nagar Indore

C-103 Bakhtawar Ram Nagar Indore

304. Sanwid Nagar

16/1 Sanvid Nagar Kanadiya Road Indore

305. Vijayshri Nagar

159 Vijayshree Nagar Indore

306. Shankar Ganj

601 Shankar Ganj Indore

60/1 Shukla ki Gawadi Shankar Ganj

Indore

4 Shankar Ganj Indore

7/1 Shankar Ganj Indore

307. Jati Colony

303 Jatti Colony Indore

308. Kalani Nagar

Kalani Nagar Indore

309. Juni Indore Police Line

6 B Juni Indore Police Line Indore

24 Juni Indore Police Line Indore

310. Sarvodaya Nagar

79 Sarvoday Nagar Indore

54 Sarvoday Nagar Juni Indore Indore

311. Scheme Number 136

293 Scheme No 136 Indore

312. Sheetal Nagar

266 Sheetal Nagar Banganga Indore

313. Badi Bhamori

278 Badi Bhamori Indore

314. Morsali gali

35 Marsali Gali Indore

9/11 Morsali Gali Indore

315. Ma Durga Nagar

112 B Maa Durga Nagar Indore

316. Silver Oak

30 A Silver Oaks Indore

317. Revenue Colony

124 Revenue Colony Indore

318. Shivaji Nagar

389 Shivaji Nagar Malwa Mill Indore

319. Ravidas Colony

44 Ravi Das Colony Indore

320. Yadav Nagar

118 Yadav Nagar Indore

321. Pancham Ki Fel

349 Pancham ki Fhel Malwa Mill Indore

799 Pancham ki Fhel Indore

793 Pancham ki Fhel Indore

322. Ramapati Vihar Rau

19 Ramapati Bihar Colony Rau

323. Mhow Shehri Kshetra

3113, 3089 Saat Rasta Mhow

15 Pension Pura Mhow

1800 Tall Mohalla Mhow

64 Bhayaji Road Near Red Cross Hospital

Mhow

3038 Jano ki Basti Mhow

848/L1 Raja Gali Chowk Mhow

N 2395 Luniyapura Mhow

935 PhoolChand Marg Mhow

1894 Badak Mohalla Mhow

2942 Joshi Mohalla Mhow

208 Indrapuri Colony Kishanganj (Santer

GP) Mhow

190 Keshav Nagar Colony Mhow

Quarter No. 10 Yadav Mohalla Mhow

1755 Panna Gali Sarafa Bazar Mhow

701 Dhan Gali Mhow

Boot Gali Saat Rasta Mhow

2485 Gokul Ganj Mhow

Shri Nath Colony Mhow

1520 Patti Bazar Mhow

220 Yadav Mohalla Mhow

8 A Telephone Nagar Mhow

1567 Gokul Ganj Mhow

1533 Kayastha Mohalla Mhow

324. Budi Burlai, Sanwer

262 Budi Barlai Tahsil Sanwer

325. Scheme No. 78

37/BH 2 Scheame No. 78 Vijay Nagar Indore

326. Dheeraj Nagar

115 Dheeraj Nagar Indore

327. Malwa Mill

332 Malwa Mill Indore

58 Kaji ki Chawl Malwa Mill Indore

328. Seetaram Park Colony

Sitaram Park Colony Indore

329. Akhand Nagar

9 Akhand Nagar Airport Road Indore

330. Shri laxmi Nagar

189 Shrilaxmi Nagar Airport Road Indore

331. Mahalaxmi Nagar

MR 4 Apna Fresh Mahalaxmi Nagar Indore

187-R Mahalaxmi Nagar Uphar Apartment Indore

332. Samam Virat Colony

44 Samam Virat Colony Indore

333. Geeta Palace

68 Geeta Palace Dhar Road Indore

168 Geeta Palace Indore

334. Padmavati Nagar

60 Feet Road Padmawati Nagar Aerodrum Road Indore

335. Lala ka Bageecha

130Lala ka Bagicha Indore

336. Shaheed Hemu Colony

59 Shahid Hemu Colony Indore

19 Shahid Hemu Colony Indore

337. Pratham Vahini S.A.F

Pratham Vahini SAF Indore

338. Adarsh Indira Nagar

256 Adarsh Indira Nagar Indore

339. B.K Sindhi Colony

26/4 BK Sindhi Colony Indore

46/4 Sindhi Colony Indore

340. Vaibhav Nagar

109 Vaibhav Nagar Indore

341. Ramkrishna Mission Kila Maidan

Ramkrishna Mission Kila Maidan Indore

342. Rambag Tilakpath

94 Tilak Path Rambag Indore

343. Sarafa bazar

58 Dhan Gali Bada Sarafa Bazar Indore

25 Dhan Gali Indore

344. Vardhman Nagar

1 Vardhman Nagar Indore

345. Signal Bhawsikheda

Signal Bhawsikheda Indore

346. Bholenath Colony

Bholenath Colony Indore

347. Shree Nath Vihar

14 Shrinath Vihar Indore

40 Shrinath Vihar Colony Indore

348. Manishpuri

28 Manishpuri Near Saket Indore

349. Rupesh Yadav Nagar

51 Rupesh Yadav Nagar Indore

350. Shwal Mohalla

1834 Shall Mohalla Indore

351. Old Palasia

18/3 B Old Palasiya Indore

352. Rau

174 Kamal Nagar Agrawal Colony Ra

353. Govind Colony

677 Govind Colony Indore

177 Govind Colony Indore

354. Feroz Gandhi Nagar

7/1 Firoj Gandhi Nagar Indore

355. Penjon Colony

Penjon Colony Indore

356. Salwi Bakhal, Rajwada

46 Salvi Bakhal Rajwada Indore

357. Arpan Nursing Home

Arpan Nursing Home Indore

358. Vrindavan Colony

181 Vrindavan Colony Banganga Indore

114 Vrindavan Colony Indore

359. Bijalpur

1222 Main Road Bijalpur Indore

360. Shastri Colony

21 Shastri Colony Indore

361. Chota Bangarda

90 Smriti Nagar Chota Bangarda Indore

362. Valmiki Nagar

101 Valmiki Nagar Indore

363. Banganga

124 Govin Nagar Banganga Indore

364. Nandlal Pura

8 Nandlal Pura Ada Bazar Indore

365. Tirumal Nagar

6 Tirumal Nagar Indore

366. Sir Hukumchand Marg

21/22 Sir Hukam Chand Marg Indore

367. Rukmani Nagar

Rukmani Nagar Indore

368. Pragati Nagar

289 Pragati Nagar Indore

369. Gaffar Ki Chawl

310 Gaffar ki Chawl Indore

370. Rustom Ki Fel

437/1 Rustam ki Fel Indore

371. Malviya Nagar

723 Malviya Nagar Indore

372. Dravid Nagar

50 Dravid Nagar Indore

373. Bhakt Prahlad Nagar

78 A Bhakt Prahalad Nagar Indore

374. Mhownaka

118 Mhow Naka Indore

375. Khajoori Bazaar

409 Khajuri Bazar Indore

376. Jungumpura

10 Jungum Pura Indore

377. Badi Gwaltoli

73 Badi Gwal Toli Balaji Mohalla Indore

200 Badi Gwal Toli Indore

378. Manorama Ganj

22 Kanta Apartment Manoramaganj Indore

379. Kulkarni Ka Bhatta

526, 554, 1719 Kulkarni ka Bhatta Indore

509 Kulkarni ka Bhatta Indore

380. Abhinandan Nagar

163 A Abhinandan Nagar Indore

381. Kumar Khadi

365 Kumar Khadi Indore

10 Kumar Khadi Indore

382. Jeevan Colony

25 Jeevan Colony IDA Building Indore

383. Clean Pearl

Clean Pearl Indore

384. Kalindi Midtown

E 103 Kalindi Mid Town Indore

385. Peer Karadiya, Kshipra

91 Pirkaradiya Kshipra Sanwer

386. Jati Colony

28 Jati Colony Indore

387. Mata Trivedi Nagar

512 Mata Trivedi Nagar Indore

388. Parshivnath Nagar

136 D Parshwnath Nagar Indore

389. Ganga Colony

136 D Parshwnath Nagar Indore

390. North Yashwant Nagar

136 D Parshwnath Nagar Indore

391. Bhoi Mohalla

Bhoi Mohalla Indore

392. Meghdoot Park

Bhoi Mohalla Indore

393. Rajwada

34 Martand Chowk Rajwada Indore

390. Joshi Mohalla

39 Joshi Mohalla Indore

391. Raghuvanshi Colony

Raghuwanshi Colony Indore

392. Kalyan Mill

Kalyan Mill Indore

393. Govind Nagar Kharcha

490 Govind Nagar Kharcha Indore

394. Chandra Nagar

204/4 Chandra Nagar Indore

395. Shiromal Nagar

6 Shiromal Nagar Indore

396. Veer Sawarkar Nagar

233 Veer Savarkar Nagar Indore