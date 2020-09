Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 12

With the highest single-day spike of 351 new COVID-19 positive cases, Indore has reported total 16,782 cases. With seven new fatalities, the death toll stands at 458 in Indore.

Meanwhile, Madhya Pradesh on Saturday recorded its highest single-day spike of 2,347 new COVID-19 cases, taking the total count to 85,966. With 37 fatalities, the cumulative toll went up to 1,728.

The state now has 6,788 active containment zones. A total of 22,001 new coronavirus cases and 334 fatalities have been reported in the state since the beginning of this month. Coronavirus figures in Madhya Pradesh are as follows: Total cases 85,966, new cases 2,347, death toll 1,728, recovered 64,398, active cases 19,840, total number of tested people 16,58,175.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 12:

1 SHIMLA COLONY 1

2 NAYI BAROLI 1

3 KUSHWAH JI KA BAGICHA 1

4 RAJAN CITY 1

5 SAHJEEVAN NAGAR 2

6 VILLAGE BRAHMANKHEDI 1

7 CASA VILLAS 1

8 CHOUDHARY PARK COLONY 1

9 AMBE NAGAR 1

10 MAHINDRA TWO WHEELER COMPANY 1

11 GOYA COLONY 1

12 HAMMAL COLONY 1

13 NEMAWAR ROAD 1

14 VILLAGE TILLOR KHURD 1

15 BHATKHEDI 1

16 JAGDISHPURI COLONY 2

17 JAGANNATH COLONY 1

18 CANCER HOSPITAL 4

19 GPO 1

20 GANESH DHAM NX 1

21 AHILYAPURI 2

22 SAHARA CITY HOMES 1

23 HIG COLONY 1

24 SHANTI NAGAR 1

25 MENON COLONY 3

26 DHARMRAJ COLONY 1

27 SINGAPORE GREEN VIEW 1

28 VILLAGE SHIPRA 1

29 VILLAGE MACHAL 1

30 DEPALPUR 4

31 SAI SHAKTI NAGAR RAU 1

32 VAIBHAV LAXMI NAGAR 1

33 INDUS SATELLITE GREENS 2

34 SHANTINATH PURI COLONY 2

35 VENKATESH NAGAR 1

36 RR CAT COLONY 1

37 TIRUPATI NAGAR 1

38 TELI BAKHAL 1

39 NALANDA SEASONS OF JOY 1

40 SWASTIK NAGAR 1

41 CHANDRALOK COLONY 1

42 MHOW 2

43 SHAKTI NAGAR 1

44 AHILYA MATA COLONY 1

45 ASHISH NAGAR 1

46 NALIYA BAKHAL 1

47 NEEMA NAGAR 1

48 SHUBHAM PALACE 1

49 TIRUMALA GREENS NIPANIA 1

50 GOPUR COLONY 1

51 GREATER BABA PARISAR 2

52 MILAN HEIGHTS KANADIA 1

53 DONGARGAON NAYI MHOW 1

54 AGRASEN NAGAR 5

55 HUKMA KHEDI 1

56 GOLDEN PALACE COLONY 1

57 KARAS DEV NAGAR 1

58 GAYATRI NAGAR 1

59 ROYAL BUNGLOW 1

60 GREEN VALLEY APARTMENT KANADIA 1

61 INDRALOK COLONY 1

62 BAPJI NAGAR 2

63 BICHOLI MARDANA 1

64 SABNISH BAGH 1

65 COUNTY WALK JHALARIYA 2

66 SUVIDHI NAGAR 1

67 JAORA COMPOUND 1

68 VAIKUNTH DHAM 2

69 CHHATRAPATI SHIVAJI NAGAR 1

70 CHINAR PARK COLONY MHOW 1

71 DLF GARDEN CITY 1

72 PAWANPURI COLONY 1

73 SILVER LAKE 1

74 RS BHANDARI MARG 1

75 UMARIYA KHURD 1

76 DWARKADHISH COLONY 1

77 RAMCHANDRA NAGAR 1

78 INDRAPURI COLONY BHAWARKUAN 1

79 SARV SUVIDHA NAGAR 1

80 NALANDA PARISAR KESAR BAGH ROAD 1

81 ANNAPURNA NAGAR 2

82 PIPLIYAHANA 1

83 LEEDS ENCLAVE CHHOTA BANGARDA 1

84 SINGAPORE TOWNSHIP TALAWALI CHANDA 1

85 SILVER SPRINGS 2

86 BRIJESHWARI NX 1

87 SCHEME 54 5

88 VASANT VIHAR COLONY 2

89 LALARAM NAGAR 1

90 SUN CITY 1

91 CHANDMARI ITT KA BHATTA 1

92 SAKET NAGAR 2

93 MAHADEV TOTLA NAGAR 4

94 GREATER TIRUPATI COLONY 1

95 SCHEME 94 2

96 SURYADEV NAGAR 1

97 MGM GIRLS HOSTEL 1

98 KHATIPURA 3

99 DAKACHIYA 1

100 ANJANI NAGAR 1

101 SHYAM NAGAR 2

102 SHREE NAGAR MAIN 1

103 SETHI NAGAR MHOW NAKA 1

104 MAHESH BAGH COLONY 1

105 CHHOTA BANGARDA 2

106 SCHEME 78 2

107 BANGANGA 3

108 SHALIMAR PALMS 1

109 SHRI RAM NAGAR 1

110 RAM NAGAR NEAR MEGHDOOT GARDEN (BADI BHAMORI) 1

111 TULSIYANA RESIDENCY NIPANIA 1

112 SHRADDHA SHREE COLONY MR9 1

113 SARVAHARA NAGAR 2

114 Y N ROAD TUKOGANJ 3

115 RISHI NAGAR 1

116 AMAR TEKRI 1

117 GIRDHAR NAGAR, GEETA BHAWAN 4

118 KALYAN SAMPAT GARDEN, BICHOLI 2

119 MANAVTA NAGAR 1

120 KANADIYA ROAD 1

121 BCM PARADISE NIPANIA 1

122 MALGANJ 1

123 GULMARG PRIDE, GULMARG COLONY 2

124 LABRIYA BHERU 1

125 KALINDI GOLD CITY, NEAR SAIMS 1

126 SOUTH TUKOGANJ 2

127 DURGA NAGAR/NEW DURGA NAGAR 3

128 AHILYA NAGAR 1

129 CHHATRIBAGH 1

130 USHA NAGAR 5

131 NEW PALASIA 3

132 SHANKAR BAGH 1

133 BADI GWALTOLI 1

134 SANGAM NAGAR 4

135 GOKUL GANJ MHOW 1

136 DHAN GALI BADA SARAFA 1

137 VAIBHAV NAGAR 1

138 SHAHEED HEMU COLONY 1

139 MAHALAXMI NAGAR 5

140 TAAL MOHALLA MHOW 1

141 DRP LINE 3

142 KALANI NAGAR 1

143 REVENUE COLONY 2

144 SARVODAY NAGAR 1

145 KAMLA NEHRU NAGAR 2

146 GOYAL NAGAR 1

147 GANESH DHAM 1

148 NAYA BASERA 1

149 BAJRANG NAGAR 1

150 ANURAG NAGAR 1

151 SAIMS CAMPUS 4

152 USHA NAGAR EXT 2

153 LIG INDORE 6

154 MISHRA VIHAR GEETA BHAWAN 2

155 SILICON CITY 1

156 JAYRAMPUR COLONY 1

157 JAWAHAR NAGAR 1

158 RACE COURSE ROAD 4

159 SCH 103 KESAR BAGH ROAD 1

160 PRAJAPAT NAGAR 1

161 MYH CAMPUS 1

162 KANCHAN BAG 1

163 LODHIPURA 1

164 LAXMANPURA THIKARIYA ROAD 1

165 MOON PALACE COLONY 1

166 SHREE NAGAR EXTENSION 1

167 NANDA NAGAR 5

168 BHAGIRATHPURA 2

169 SAWARIYA NAGAR 1

170 DWARIKAPURI 1

171 RAJWADA 1

172 LOKNAYAK NAGAR 1

173 LOKMANYA NAGAR 5

174 MIG COLONY 2

175 SUNDER NAGAR 1

176 SHAKKAR BAZAR , SARAFA 1

177 SIDDHARTH NAGAR 1

178 RATLAM KOTHI 3

179 MANORAMA GANJ 1

180 SAKET DHAM 1

181 JABRAN COLONY 1

182 SUKHLIYA 8

183 CANTT AREA MHOW 2

184 GANDHI NAGAR 6

185 MGM BOYS HOSTEL 3

186 KHATIWALA TANK 5

187 SNEHLATAGANJ 1

188 MARIMATA 1

189 CHHATRIPURA 1

190 PARDESIPURA 6

191 NARSINGH BAZAR 1

192 BENGALI SQUARE 1

193 SAIFEE NAGAR 1

194 PALSIKAR COLONY 1

195 NAVLAKHA 1

196 NARAYAN BAGH 1

197 RAJ MAHAL COLONY 1

198 SCHEME 71 10

199 GUMASHTA NAGAR 1

200 JAWAHAR MARG 2

201 VIJAY NAGAR 4

202 NANDANVAN COLONY 1

203 RAJ MOHALLA 4

204 JUNA RISALA 1

205 SUDAMA NAGAR 2

206 JUNI INDORE 2

207 KHAJRANA 6

208 CHANDAN NAGAR 4