Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on October 2

Madhya Pradesh on Friday reported 2,019 new coronavirus cases, pushing its caseload to 1,32,107, while 36 deaths took the toll to 2,372, an official said.

Six deaths were reported in Indore, five in Bhopal, three each in Jabalpur, Shahdol and Singrauli, two in Sehore, one each in Khargone, Morena, Sagar, Narsinghpur, Shivpuri, Ratlam, Damoh, Vidisha, Mandsaur, Dewas, Jhabua, Chhindwara, Chhatarpur and Balaghat.

The official said 2,332 patients were discharged from hospitals in the last 24 hours, taking the overall recovery count to 1,09,611.

"Of the new cases, Indore accounted for 495, Bhopal 242, Jabalpur 172 and Gwalior 97," he added.

The number of cases in Indore rose to 24,970, including 578 deaths, while Bhopal's tally stood at 17,915 with 399 fatalities.

"Gwalior and Jabalpur have recorded 10,744 and 10,079 cases, respectively, so far. Indore now has 4,567 active cases, while this figure for Bhopal and Gwalior is 2,135 and 1,682, respectively," he added.

Coronavirus figures of MP are as follows: Total cases 1,32,107, new cases 2,019, deaths 2,372, recovered 1,09,611, active cases 20,124, number of people tested so far 20,93,269.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on October 2:

1. Chandrapura - 5

2. Jamna Nagar - 2

3. Lal Hospital - 1

4. Vikramaditya Nagar - 1

5. Medicare Hospital- 1

6. Nanda Nagar- 12

7. Mahamangla Residency, Shree Braj, Endo Jarman, Banganga- 12

8. Nyay Nagar, Sukhliya- 10

9. Sch 114, 74, Bcm Heights, Vijay Nagar -9

10. Mitra Bandhu Nagar- 8

11. Veer Sawarkar Nagar- 6

12. Rukmani Nagar- 6

13. Shiv Kripa Colony - 6

14. Mhow- 6

15. Sudama Nagar- 5

16. Bengali Square- 5

17. Manorama Ganj- 5

18. Dwarikapuri- 5

19. Vidur Nagar- 5

20. Rnt Marg- 5

21. Khajrana- 4

22. Scheme 71- 4

23. Sch 103 Kesar Bagh Road- 4

24. Shiv Shakti Nagar- 4

25. Mahalaxmi Nagar- 4

26. Ashok Nagar- 4

27. Greater Brijeshwari- 4

28. Silver Springs- 4

29. Bijalpur- 4

30. Manushree Nagar- 4

31. Shikharji Dream Talawali Chanda- 4

32. Navlakha- 3

33. Palsikar Colony- 3

34. Saifee Nagar- 3

35. New Malviya Nagar/malviya Nagar- 3

36. Khatiwala Tank- 3

37. Limbodi Gram- 3

38. Gandhi Nagar- 3

39. Mig Colony- 3

40. Main Street Mhow -3

41. Usha Nagar Ext -3

42. Chhota Bazar Mhow- 3

43. Kalani Nagar- 3

44. Tilak Path Ram Bagh- 3

45. Panchshil Nagar- 3

46. Subhash Nagar- 3

47. Vandana Nagar- 3

48. Agrawal Nagar- 3

49. Suryadev Nagar- 3

50. Bicholi Hapsi- 3

51. Sanvid Nagar- 3

52. Silver Palace Colony- 3

53. Shyam Nagar Anex- 3

54. Ward 2 Betma- 3

55. Vishnupuri Nx- 3

56. Naliya Bakhal- 3

57. Hasalpur- 3

58. Gulmohar Colony- 3

59. Baroli Gao- 3

60. Ratan Bagh Ext- 3

61. Green Park Colony- 2

62. Malharganj- 2

63. Raj Mohalla- 2

64. Musakhedi- 2

65. Snehlataganj - 2

66. Scheme No 51- 2

67. Vidhya Palace- 2

68. Lig Indore- 2

69. Kamla Nehru Nagar- 2

70. Gokul Ganj Mhow- 2

71. Manik Bagh Road - 2

72. Smriti Nagar Chhota Bangarda- 2

73. New Palasia- 2

74. Usha Nagar- 2

75. Prakash Nagar- 2

76. Manavta Nagar- 2

77. Jeevan Ki Phel- 2

78. Y N Road Tukoganj- 2

79. Dudhia- 2

80. Manpur- 2

81. Sukhdev Nagar- 2

82. Khatipura- 2

83. Nagin Nagar- 2

84. Brijeshwari Ext- 2

85. Apple Hospital- 2

86. Dhar Road Sirpur - 2

87. Shanti Vihar Colony- 2

88. Dhanvantri Nagar- 2

89. Bisnawada Village- 2

90. Vaikunth Dham- 2

91. County Walk Jhalariya- 2

92. Tejaji Nagar- 2

93. Bicholi Mardana- 2

94. Telikheda Mhow- 2

95. Khandwa Road- 2

96. Karas Dev Nagar- 2

97. Babu Murai Colony- 2

98. Doosri Paltan Police Line- 2

99. Gurjar Kheda Mhow- 2

100. Chandralok Colony- 2

101. Jai Hind Nagar- 2

102. Rani Bagh- 2

103. Joshi Colony- 2

104. Larkana Nagar- 2

105. Chudi Gali Mhow- 2

106. Shanti Nagar- 2

107. Village Paliya- 2

108. Krishi Vihar- 2

109. Vandana Nagar Ext- 2

110. Bhatkhedi- 2

111. Shree Ram Talawali- 2

112. Jawahar Marg- 1

113. Raj Mahal Colony- 1

114. Narayan Bagh- 1

115. Tilak Nagar- 1

116. Ambikapuri/ambikapuri Ext- 1

117. Swami Dayanand Nagar - 1

118. Siyaganj - 1

119. Kushwah Nagar Banganga - 1

120. Bholaram Ustad Marg 1

121. Anoop Nagar - 1

122. Panch Murti Nagar - 1

123. Shakkar Bazar , Sarafa - 1

124. Index Medical College - 1

125. Jai Bhavani Nagar - 1

126. Bhagirathpura - 1

127. Sankhla Colony - 1

128. Shree Nagar Extension - 1

129. Lodhipura - 1

130. Phadnis Colony - 1

131. Race Course Road- 1

132. Sampat Farms - 1

133. Airport Road - 1

134. MG Road Indore - 1

135. Sadhu Vaswani Nagar - 1

136. Khizrabad Colony -1

137. Saat Rasta Mhow - 1

138. Bajrang Nagar- 1

139. Goyal Nagar- 1

140. Bakhtawar Ram Nagar- 1

141. Revenue Colony - 1

142. Sheetal Nagar, Banganga -1

143. DRP Line- 1

144. Panna Gali, Sarafa Bazar Mhow - 1

145. Manish Puri - 1

146. Old Palasia - 1

147. Penjon Colony - 1

148. Vrindavan Colony Banganga - 1

149. Main Road Bijalpur - 1

150. Sangam Nagar - 1

151. Clerk Colony - 1

152. Luniyapura Mhow - 1

153. Robert Nursing Home - 1

154. Abhinandan Nagar - 1

155. Ambedkar Nagar - 1

156. Mukherji Nagar - 1

157. Aath Mill - 1

158. Vaishali Nagar - 1

159. Scheme 78 - 1

160. Samajwadi Indira Nagar - 1

161. Tulsi Nagar - 1

162. Aranya Nagar - 1

163. Alok Nagar - 1

164. Choithram Campus - 1

165. Niranjanpur - 1

166. Anjani Nagar - 1

167. Babu Gali Mhow - 1

168. Kampel - 1

169. Mahadev Totla Nagar - 1

170. Saket Nagar - 1

171. Davv Campus - 1

172. Telephone Nagar- 1

173. Vasant Vihar Colony - 1

174. Sainath Colony - 1

175. Shivkanth Nagar - 1

176. Khan Colony Mhow - 1

177. Betma - 1

178. Shivdham Colony Limbodi - 1

179. Damodar Nagar - 1

180. Kishanganj Harsola - 1

181. Vishwakarma Nagar - 1

182. Kesar Bagh - 1

183. Kaushalya Puri - 1

184. Tirupati Dham Mhow - 1

185. Sukhdev Nagar Ext - 1

186. Raja Bagh Colony Lal Bagh - 1

187. Nalanda Parisar Kesar Bagh Road - 1

188. Vidhya Nagar - 1

189. Shri Vihar Colony - 1

190. Abhinav Nagar - 1

191. Anil Nagar - 1

192. Treasure Town - 1

193. RS Bhandari Marg - 1

194. Suyash Vihar Colony - 1

195. Ashiyana Colony Dhar Naka -1

196. Shanti Niketan Colony - 1

197. Utkarsh Aangan Colony Mhow - 1

198. Shri Ram Nagar Dhar Naka Mhow -1

199. Mangal Murti Dham - 1

200. Suvidhi Nagar - 1

201. Vishnupuri Colony -1

202. Dhar Naka - 1

203. Samvad Nagar -1

204. Harniyakhedi Mhow- 1

205. Rasalpur Mhow -1

206. Mahesh Guard Line - 1

207. Bhawarkuan - 1

208. Dr Ambedkar Nagar - 1

209. Dongargaon Nayi Mhow -1

210. Karma Nagar - 1

211. Rau - 1

212. Avantika Nagar - 1

213. IIM Campus Rau- 1

214. Kailash Park Colony - 1

215. Shakti Nagar - 1

216. Satellite Township - 1

217. New Dewas Road - 1

218. Amitesh Nagar - 1

219. Venkatesh Nagar - 1

220. Bank Colony - 1

221. Sarthak Galaxy Rau - 1

222. Shantinath Puri Colony - 1

223. Village Banediya Depalpur - 1

224. Super City - 1

225. Brijnayani Colony - 1

226. Bhagirath Colony Dhar Naka - 1

227. Kasturba Nagar - 1

228. Patel Nagar - 1

229. Footi Kothi - 1

230. Ravindra Nagar - 1

231. Brahmapuri Colony - 1

232. Peace Point Colony - 1

233. Kodariya - 1

234. Sanwer Road - 1

235. Kanchan Vihar Colony - 1

236. Sahjeevan Nagar - 1

237. Nidhi Nagar - 1

238. Transport Nagar - 1

239. Bardari - 1

240. Karol Bagh - 1

241. Sabs Provincial House - 1

242. Shahid Bhagat Singh Colony - 1

243. Takshila Colony - 1

244. Baxi Colony - 1

245. Rani Laxmi Bai Girls Hostel - 1

246. Akratiwala Tower - 1

247. Vishnu Vihar - 1

Places Not Of Indore - 8, No Proper Add - 3

Total - 495