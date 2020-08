Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 8

Indore reported 188 new COVID-19 cases on Saturday, taking the total number of cases in the state to 38,157.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 38,157, active cases 8,827, new cases 859, death toll 977, recovered 28,353, total number of people tested 8,74,678.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 8:

1. Gram Katakya- 1

2. Jhoomar Ghat Rau- 1

3. Hotel Grand Valley- 1

4. Ashok Vihar Rau- 1

5. Hukma Khedi- 1

6. Manish Bagh Colony- 1

7. Aditya Avenue Airport Road- 1

8. Vistara Kankad Lasudia- 1

9. Maa Vihar Colony - 7

10. Sahyog Nagar - 1

11. Jayshree Nagar- 2

12. Martand Nagar- 1

13. Phoenix Hospital- 1

14. Golden Palace Colony- 1

15. Kadabin Mohalla- 1

16. Sarai Road Mhow- 2

17. Karas Dev Nagar- 1

18. Hatuniya Sanwer- 1

19. Ward 7 Sanwer- 3

20. Raj Regency- 1

21. Masjid Mohalla Simrol- 1

22. Near Panchayat Simrol - 1

23. Satguru Cement Ltd- 4

24. Gayatri Nagar - 1

25. Janjeerwala Square- 1

26. Bicholi Mardana- 1

27. Luv Kush Colony- 1

28. St Francis Hospital- 2

29. Rajoda- 1

30. Simrol Road- 3

31. Chandravati Ganj- 1

32. Chhota Teli Mohalla Mhow- 1

33. Dwarkadhish Colony- 1

34. Sanjay Gandhi Nagar- 1

35. Silver Palace Colony- 1

36. Dhanvantri Nagar- 1

37. Shreeji Valley Bicholi Mardana- 1

38. Sai Vihar Colony Rau- 1

39. Solanki Nagar - 1

40. Pipliyahana- 1

41. Shalimar Township- 2

42. Singapore Township Talawali Chanda- 2

43. Silver Springs- 2

44. Zila Jail/campus Residency Area - 4

45. Shivkanth Nagar- 1

46. Scheme 54 - 2

47. Vasant Vihar Colony- 3

48. Casa Greens Talawali Chanda- 1

49. Sachidanand Nagar- 1

50. Saket Nagar- 1

51. Greater Tirupati Colony- 1

52. Kranti Kriplani Nagar- 1

53. Kalibillod Betma- 4

54. Mangliya- 9

55. Vishal Nagar- 1

56. Shyam Nagar- 1

57. Rajiv Aawas Vihar- 1

58. Samajwadi Indira Nagar- 1

59. Shanti Nagar Mhow Gaon- 1

60. Girdhar Nagar, Geeta Bhawan- 4

61. Yashwant Ganj- 1

62. Subhash Nagar- 8

63. Dev Nagar- 1

64. Subhash Marg- 1

65. Kamla Apartment-manik Bagh Road - 4

66. Firoz Gandhi Nagar- 1

67. Old Palasia- 7

68. Kalani Nagar- 2

69. Bakhtawar Ram Nagar- 1

70. Sarvoday Nagar- 1

71. Sindhi Colony - 3

72. SAIMS Campus- 1

73. Shiv Shakti Nagar- 2

74. MG Road Indore- 2

75. Triveni Colony- 1

76. Gokul Residency-race Course Road- 6

77. Nanda Nagar- 1

78. Bhagirathpura- 1

79. Dwarikapuri- 1

80. Sunder Nagar - 2

81. Manorama Ganj- 1

82. Vidhya Palace - 2

83. Maruti Nagar, Luv Kush Awas Vihar, Veena Nagar, Janakpuri-Sukhliya - 10

84. MGM Boys Hostel - 1

85. Shivaji Nagar- 1

86. Snehlataganj - 2

87. Pardesipura- 1

88. Bengali Square- 1

89. Saifee Nagar- 3

90. Ambikapuri/Ambikapuri Ext- 1

91. Vinoba Nagar - 2

92. Narayan Bagh- 2

93. Nehru Nagar- 1

94. Nandanvan Colony- 2

95. Mahesh Nagar-Raj Mohalla - 4

96. Sudama Nagar- 1