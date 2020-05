Lockdown 3.0: Is Agra a Red Zone? Full list of Red, Orange and Green Zones in Uttar Pradesh

With 2,293 new cases in past 24 hours, the total number of COVID-19 cases in the country climbed to 37,336 on Saturday morning, the Union Health Ministry said.

Of the total cases, 26,167 are active, 9,950 people have recovered, and 1,218 people have succumbed to the disease. The tally also includes 111 foreign nationals, the Health Ministry said.

Uttar Pradesh reported a over 2,500 cases so far.

Here

623 - Agra - Uttar Pradesh - Red Zone

624 - Lucknow - Uttar Pradesh - Red Zone

625 - Saharanpur - Uttar Pradesh - Red Zone

626 - Kanpur Nagar - Uttar Pradesh - Red Zone

627 - Moradabad - Uttar Pradesh - Red Zone

628 - Firozabad - Uttar Pradesh - Red Zone

629 - Gautam Buddha Nagar - Uttar Pradesh - Red Zone

630 - Bulandshahr - Uttar Pradesh - Red Zone

631 - Meerut - Uttar Pradesh - Red Zone

632 - Rae Bareli - Uttar Pradesh - Red Zone

633 - Varanasi - Uttar Pradesh - Red Zone

634 - Bijnor - Uttar Pradesh - Red Zone

635 - Amroha - Uttar Pradesh - Red Zone

636 - Sant Kabeer Nagar - Utta r Pradesh - Red Zone

637 - Aligarh - Uttar Pradesh - Red Zone

638 - Muzaffarnagar - Uttar Pradesh - Red Zone

639 - Rampur - Uttar Pradesh - Red Zone

640 - Mathura - Uttar Pradesh - Red Zone

641 - Bareilly - Uttar Pradesh - Red Zone

642 - Ghaziabad - Uttar Pradesh - Orange Zone

643 - Hapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

644 - Baghpat - Uttar Pradesh - Orange Zone

645 - Basti - Uttar Pradesh - Orange Zone

646 - Budaun - Uttar Pradesh - Orange Zone

647 - Sambhal - Uttar Pradesh - Orange Zone

648 - Auraiya - Uttar Pradesh - Orange Zone

649 - Sham Ii - Uttar Pradesh - Orange Zone

650 - Sitapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

651 - Bahraich - Uttar Pradesh - Orange Zone

652 - Kannauj - Uttar Pradesh - Orange Zone

653 - Azamgarh - Uttar Pradesh - Orange Zone

654 - Mainpuri - Uttar Pradesh - Orange Zone

655 - Shravasti - Uttar Pradesh - Orange Zone

656 - Banda - Uttar Pradesh - Orange Zone

657 - Jaunpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

658 - Etah - Uttar Pradesh - Orange Zone

659 - Kasganj - Uttar Pradesh - Orange Zone

660 - Sultanpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

661 - Prayagraj - Uttar Pradesh - Orange Zone

662 - Jalaun - Uttar Pradesh - Orange Zone

663 - Mirzapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

664 - Etawah - Uttar Pradesh - Orange Zone

665 - Pratapgarh - Uttar Pradesh - Orange Zone

666 - Ghazipur - Uttar Pradesh - Orange Zone

667 - Gonda - Uttar Pradesh - Orange Zone

668 - Mau - Uttar Pradesh - Orange Zone

669 - Bhadohi - Uttar Pradesh - Orange Zone

670 - Unnao - Uttar Pradesh - Orange Zone

671 - Pilibhit - Uttar Pradesh - Orange Zone

672 - Balrampur - Uttar Pradesh - Orange Zone

673 - Ayodhya - Uttar Pradesh - Orange Zone

674 - Gorakhpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

675 - Jhansi - Uttar Pradesh - Orange Zone

676 - Hardoi - Uttar Pradesh - Orange Zone

677 - Kaushambi - Uttar Pradesh - Orange Zone

678 - Barabanki - Uttar Pradesh - Green Zone

679 - Kheri - Uttar Pradesh - Green Zone

680 - Hathras - Uttar Pradesh - Green Zone

681 - Maharajganj - Uttar Pradesh - Green Zone

682 - Shahjahanpur - Uttar Pradesh - Green Zone

683 - Ambedkar Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

684 - BaIlia - Uttar Pradesh - Green Zone

685 - Chandauli - Uttar Pradesh - Green Zone

686 - Chitrakoot - Uttar Pradesh - Green Zone

687 - Deoria - Uttar Pradesh - Green Zone

688 - Farrukhabad - Uttar Pradesh - Green Zone

689 - Fatehpur - Uttar Pradesh - Green Zone

690 - Hamirpur - Uttar Pradesh - Green Zone

691 - Kanpur Dehat - Uttar Pradesh - Green Zone

692 - Kushi Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

693 - Lalitpur - Uttar Pradesh - Green Zone

694 - Mahoba - Uttar Pradesh - Green Zone

695 - Siddharth Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

696 - Sonbhadra - Uttar Pradesh - Green Zone

697 - Amethi - Uttar Pradesh - Green Zone