Veteran Kannada actor Umesh, known for working in more than 350 films, passed away on Sunday, November 30, 2025. Reportedly, the 80-year-old actor had been fighting stage-four liver cancer.
Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80
Murtuza IqbalUpdated: Sunday, November 30, 2025, 11:37 AM IST
