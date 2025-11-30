 Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80
e-Paper Get App
HomeEntertainmentVeteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80

Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80

Veteran Kannada actor Umesh, known for working in more than 350 films, passed away on Sunday, November 30, 2025. Reportedly, the 80-year-old actor had been fighting stage-four liver cancer.

Murtuza IqbalUpdated: Sunday, November 30, 2025, 11:37 AM IST
article-image
Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away |

Veteran Kannada actor Umesh, known for working in more than 350 films, passed away on Sunday, November 30, 2025. Reportedly, the 80-year-old actor had been fighting stage-four liver cancer.

Follow us on

RECENT STORIES

Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80

Veteran Kannada Actor Umesh Passes Away At 80

'Sukoon After...': Bigg Boss 19's Ashnoor Kaur Shares First Post After Eviction; Spends Time With...

'Sukoon After...': Bigg Boss 19's Ashnoor Kaur Shares First Post After Eviction; Spends Time With...

Tere Ishk Mein, Gustaakh Ishq Box Office Collection Day 2: Dhanush-Kriti Starrer Shows A Minimal...

Tere Ishk Mein, Gustaakh Ishq Box Office Collection Day 2: Dhanush-Kriti Starrer Shows A Minimal...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update, November 29: Mihir Tells Noina Not To Get Married...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update, November 29: Mihir Tells Noina Not To Get Married...

Stefanie Pieper Death: Austrian Beauty Influencer Found Dead After Being Missing From Holiday Party

Stefanie Pieper Death: Austrian Beauty Influencer Found Dead After Being Missing From Holiday Party