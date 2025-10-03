 'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Husband Raghav Chadha
e-Paper Get App
HomeEntertainment'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Husband Raghav Chadha

'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Husband Raghav Chadha

Mom-to-be Parineeti Chopra hosted a quirky 'fake talk show' with husband Raghav Chadha. She recalled their appearance on The Great Indian Kapil Show, where audiences adored his wit. Raghav joked, "Biwi ka dil roz jeetna padta hai." Parineeti laughed, "People are abusing me, saying I trouble you so much that you must win my heart every hour."

Sachin TUpdated: Friday, October 03, 2025, 08:53 PM IST
article-image
Photo Via YouTube

Mom-to-be Parineeti Chopra hosted a 'fake talk show' featuring her husband, Rajya Sabha MP Raghav Chadha. She revealed that after their appearance on Kapil Sharma's The Great Indian Kapil Show, netizens appreciated his personality, wit, and humour, qualities that were earlier known only to her and their families, since as a politician he usually gives formal speeches.

Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Raghav

During their appearance on Kapil's show, Raghav shared that it is important to win his wife's heart every hour. When Parineeti questioned him about it, he replied, "Desh ki constitutional scheme of things aisi hai ki chunav 5 saal mein ek baar aata hai. Jab tak 5 saal ke andar sarkar gir na jaye, toh ho sakta hai, 5 saal se pehele chunaav aa jaye. Lekin biwi se toh roz saamna karna padta hai; biwi ka dil roz jeetna padta hai."

Further, Parineeti joked, "Ragaii, people are abusing me, because they have loved you so much, they have said, 'Iski biwi kitna tang karti hai ki isko har ghante jeetna padta hai uska.'"

FPJ Shorts
Kalyan Sessions Court Acquits 5 Men In 1992 Murder Case Of 25-Year-Old, Citing Delay, Missing Evidence And Witness Inability
Kalyan Sessions Court Acquits 5 Men In 1992 Murder Case Of 25-Year-Old, Citing Delay, Missing Evidence And Witness Inability
Assam Govt Orders Judicial Inquiry Into Singer Zubeen Garg’s Mysterious Death
Assam Govt Orders Judicial Inquiry Into Singer Zubeen Garg’s Mysterious Death
Former Pakistani Cricketer Shoaib Malik Heading For Divorce With Third Wife Sana Javed: Reports 
Former Pakistani Cricketer Shoaib Malik Heading For Divorce With Third Wife Sana Javed: Reports 
Veteran Journalist & Padma Bhushan Awardee TJS George Passes Away At 97
Veteran Journalist & Padma Bhushan Awardee TJS George Passes Away At 97
Read Also
Pregnant Parineeti Chopra Pens Note For Husband Raghav Chadha On 2nd Anniversary: 'Love Of My Life,...
article-image

Parineeti Says Her Name Has Been Spoiled In Market

"Mera naam hi kharab ho gaya hai market mein.' Log mujhe kehte hain, 'Tum Raghav se itni ladai karti ho ki usse tumhara dil har ghante jeetna padta hai,'" added the actress.

Follow us on

RECENT STORIES

Birthday Special: Know Some Of The Interesting Facts About Soha Ali Khan

Birthday Special: Know Some Of The Interesting Facts About Soha Ali Khan

'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For...

'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For...

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 2 Prediction: Despite Positive Reviews &...

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 2 Prediction: Despite Positive Reviews &...

'Countless Battles, Endless Hope': Rhea Chakraborty Gets Emotional On Receiving Her Passport After 5...

'Countless Battles, Endless Hope': Rhea Chakraborty Gets Emotional On Receiving Her Passport After 5...

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 2 Prediction: Will Rishab Shetty Starrer Show A Drop...

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 2 Prediction: Will Rishab Shetty Starrer Show A Drop...