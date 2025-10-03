'Mera Naam Kharab Hi Ho Gaya...': Pregnant Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Husband Raghav Chadha

Mom-to-be Parineeti Chopra hosted a 'fake talk show' featuring her husband, Rajya Sabha MP Raghav Chadha. She revealed that after their appearance on Kapil Sharma's The Great Indian Kapil Show, netizens appreciated his personality, wit, and humour, qualities that were earlier known only to her and their families, since as a politician he usually gives formal speeches.
Parineeti Chopra Jokes About People Abusing Her For Fighting With Raghav
During their appearance on Kapil's show, Raghav shared that it is important to win his wife's heart every hour. When Parineeti questioned him about it, he replied, "Desh ki constitutional scheme of things aisi hai ki chunav 5 saal mein ek baar aata hai. Jab tak 5 saal ke andar sarkar gir na jaye, toh ho sakta hai, 5 saal se pehele chunaav aa jaye. Lekin biwi se toh roz saamna karna padta hai; biwi ka dil roz jeetna padta hai."
Further, Parineeti joked, "Ragaii, people are abusing me, because they have loved you so much, they have said, 'Iski biwi kitna tang karti hai ki isko har ghante jeetna padta hai uska.'"
Parineeti Says Her Name Has Been Spoiled In Market
"Mera naam hi kharab ho gaya hai market mein.' Log mujhe kehte hain, 'Tum Raghav se itni ladai karti ho ki usse tumhara dil har ghante jeetna padta hai,'" added the actress.