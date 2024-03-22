38 New Sainik Schools Established Nationwide, Check State-wise List

A list of officially recognized Sainik Schools nationwide has been released by the Sainik School Society. As many students eagerly await admission, the National Testing Agency (NTA) recently revealed the entrance examination results for admissions at the university.
New reports say that 38 new Sainik Schools have established throughout numerous states in the nation.
Check the state-wise list below:
Andhra Pradesh
Adani World School, SPSR Nellore
Bihar
Sundari Devi Saraswati Vidya Mandir, Samastipur
Keshav Saraswati Vidya Mandir, Patna
Ganpatrai Salarpuria Saraswati Vidya Mandir, Bhagalpur
Arunachal Pradesh
Tawang Public School, Tawang
Dadra and Nagar Haveli
Netaji Subhas Chandra Bose Military Academy, Silvassa
Gujarat
Shri Brahmananda Vidya Mandir, Junagadh
Shri Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School, Mehsana
Banas Sainik School, Banaskantha
Haryana
Royal International Residential School, Fatehabad
Shri Baba Mastanath Residential Public School, Rohtak
Smt. Kesari Devi Lohia Jayaram Public School, Kurukshetra
Himachal Pradesh
Raj Laxmi Sanvid Gurukulam, Solan
Woods Park School, Hamirpur
Karnataka
Sangolli Rayanna Sainik School, Belagavi
Viveka School of Excellence, Mysore
National English Medium Public School, Bidar
Kerala
Vedavyasa Vidyalaya Senior Secondary School, Kozhikode
Vidyadhiraja Vidyapeetam Central School Mavellikara, Alappuzha
Sri Saradha Vidyalaya, Ernakulam
Madhya Pradesh
Saraswati Vidya Mandir Higher Secondary School, Mandsaur
Saraswati Gramodaya Higher Secondary School, Hoshangabad
Gokuldas Public School, Khargone
Maharashtra
Padma Shri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil Sainik School, Ahmednagar
SK International School, Sangli
Bhonsla Military School, Nagpur
Adarsh Public School, Akulgaon (Kurduwadi), Solapur
Punjab
Dayanand Public School, Patiala
Tamil Nadu
The Vikas School – Tuticorin, Tamil Nadu
Chhattisgarh
Adharshila Vidya Mandir, Bilaspur
The Great India School, Raipur
Allans Public School, Bemetara
Delhi Public School, Rajnandgaon
Rajasthan
Good Day Defence School, Hanumangarh
Shri Bhawani Niketan Public School, Jaipur
Shri Hanwant Senior Secondary English Medium School, Chopasni, Jodhpur
Bharatiya Public School, Sikar
Uttar Pradesh
Sanvid Gurukulam Senior Secondary School, Mathura
Students must take the All India Sainik Schools Entrance Examination, a very competitive entrance exam, in order to be considered for admission to the Sainik Schools. Applications are accepted at aissee.nta.nic.in, the organization's official website.