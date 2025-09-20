Railways To Run Special Trains For Dussehra, Diwali & Chhath Puja; Check Full Details Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Railways has announced special trains at special fares to facilitate passengers and meet the travel demand during the festivals of Dussehra, Diwali, and Chhath Puja.
These trains will originate/terminate on Western Railway and pass through stations on West Central Railway.
Details of the special trains are as follows:
1) Train No. 09033/09034 Udhna–Barauni–Udhna Special (Biweekly) [12 Trips]
Train No. 09033 Udhna–Barauni Special will depart from Udhna at 20:35 hrs every Tuesday and Saturday, reaching Barauni at 05:00 hrs on Thursdays and Mondays. It will run from September 20 to October 7, 2025.
Train No. 09034 Barauni–Udhna Special will depart from Barauni at 06:45 hrs every Thursday and Monday, reaching Udhna at 19:00 hrs the next day. It will run from September 22 to October 9, 2025.
Halts: Nandurbar, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Pipariya, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur, and Shahpur Patori.
2) Train No. 09067/09068 Udhna–Jaynagar–Udhna Special (Weekly) [6 Trips]
Train No. 09067 Udhna–Jaynagar Special will depart from Udhna at 12:20 hrs every Sunday and reach Jaynagar at 20:30 hrs the next day. It will run from September 21 to October 5, 2025.
Train No. 09068 Jaynagar–Udhna Special will depart from Jaynagar at 23:30 hrs every Monday and arrive at Udhna at 12:30 hrs on Wednesdays. It will run from September 22 to October 6, 2025.
Halts: Chalthan, Nandurbar, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur, Muzaffarpur, Samastipur, Darbhanga, and Madhubani.
3) Train No. 09069/09070 Udhna–Samastipur–Udhna Special (Weekly) [6 Trips]
Train No. 09069 Udhna–Samastipur Special will depart from Udhna at 20:35 hrs every Sunday and arrive at Samastipur at 02:00 hrs on Tuesday. It will run from September 21 to October 5, 2025.
Train No. 09070 Samastipur–Udhna Special will depart from Samastipur at 05:00 hrs every Tuesday and reach Udhna at 14:00 hrs the next day. It will run from September 23 to October 7, 2025.
Halts: Chalthan, Nandurbar, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur, and Muzaffarpur.
4) Train No. 09041/09042 Udhna–Ballia–Udhna Special (Weekly) [6 Trips]
Train No. 09041 Udhna–Ballia Special will depart from Udhna at 06:40 hrs every Thursday and arrive at Ballia at 20:15 hrs the next day. It will run from September 25 to October 9, 2025.
Train No. 09042 Ballia–Udhna Special will depart from Ballia at 23:30 hrs every Friday and arrive at Udhna at 12:45 hrs on Sunday. It will run from September 26 to October 10, 2025.
Halts: Surat, Bharuch, Vishwamitri, Vadodara, Godhra, Dahod, Ratlam, Nagda, Ujjain, Shujalpur, Sant Hirdaram Nagar (Bhopal), Vidisha, Ganj Basoda, Bina, Lalitpur, Veerangna Laxmibai Jhansi, Orai, Govindpuri, Fatehpur, Prayagraj Jn., Mirzapur, Chunar, Varanasi, Jaunpur, Aundhihar, and Ghazipur City.
5) Train No. 09061/09062 Bandra Terminus–Barauni–Bandra Terminus Special (Weekly) [6 Trips]
Train No. 09061 Bandra Terminus–Barauni Special will depart from Bandra Terminus at 21:20 hrs every Monday and reach Barauni at 19:15 hrs on Wednesday. It will run from September 22 to October 6, 2025.
Train No. 09062 Barauni–Bandra Terminus Special will depart from Barauni at 12:15 hrs every Thursday and arrive at Bandra Terminus at 06:30 hrs on Saturday. It will run from September 25 to October 9, 2025.
Halts: Borivali, Palghar, Vapi, Valsad, Surat, Vadodara, Ratlam, Ramganj Mandi, Kota, Gangapur City, Bharatpur, Mathura, Kasganj, Farrukhabad, Kanpur Central, Lucknow, Sultanpur, Jaunpur City, Varanasi, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur, and Shahpur Patori.
6) Train No. 09437/09438 Gandhidham–Sealdah–Gandhidham Superfast Special (Weekly) [8 Trips]
Train No. 09437 Gandhidham–Sealdah Superfast Special will depart from Gandhidham at 18:25 hrs every Wednesday and arrive at Sealdah at 16:15 hrs on Friday. It will run from September 17 to October 8, 2025.
Train No. 09438 Sealdah–Gandhidham Superfast Special will depart from Sealdah at 05:15 hrs every Saturday and arrive at Gandhidham at 02:00 hrs on Monday. It will run from September 20 to October 11, 2025.
Halts: Samakhyali, Dhrangadhra, Ahmedabad, and other stations en route in both directions.