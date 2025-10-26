MP News: Rani Kamlapati–Danapur Bi-Weekly Special Train Extended For 3 Additional Trips

Bhopal (Madhya Pradesh): To ease travel for passengers during the Chhath Mahaparva, the Railway Administration has extended the operation of the Rani Kamlapati-Danapur bi-weekly special train (Train No. 01667) from November 1 to November 11.
Similarly, the return train (Train No. 01668 Danapur-Rani Kamlapati) will run from November 2 to November 12, adding 3 extra trips in each direction.
Train Schedule:
Rani Kamlapati to Danapur (Train 01667): Departs Saturday and Tuesday at 14:25, reaching Narmadapuram at 15:25, Itarsi at 15:55, Pipariya at 17:10, Gadarwara at 17:45, Narsinghpur at 18:25, Jabalpur at 19:25, Sihora Road at 20:10, Katni at 21:20, Maihar at 22:10, Satna at 22:45, and arrives at Danapur the next day at 08:45.
Danapur to Rani Kamlapati (Train 01668): Departs Sunday and Wednesday at 11:00, reaching Prayagraj Chheoki at 20:30, Satna at 00:55, Maihar at 01:28, Katni at 02:30, Sihora Road at 03:13, Jabalpur at 03:50, Narsinghpur at 05:00, Gadarwara at 05:30, Pipariya at 06:00, Itarsi at 07:10, Narmadapuram at 07:48, and arriving at Rani Kamlapati at 08:55.
Stops: The train will halt at Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pandit Deendayal Upadhyay Junction, Buxar, and Ara in both directions.
Passengers from the Bhopal division will receive the benefit from this service. With this, a smoother travel for passengers during the festive period has been assured.