 Bhopal Power Cut September 8: Power To Remain Disrupted In Kailash Nagar, Jat Area, Satyam Nagar & More, Check Full List Below
Bhopal Power Cut September 8: Power To Remain Disrupted In Kailash Nagar, Jat Area, Satyam Nagar & More, Check Full List Below

The department has advised residents of the affected areas to make necessary arrangements in advance

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, September 07, 2025, 08:41 PM IST
Bhopal Power Cut September 5: Power To Remain Disrupted In Transport Nagar, K-Sector, Sagar Estate & More, Check Full List Below | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Friday, September 8, due to departmental work.

Power supply will remain disrupted in the following areas:

(North)

Colonies: CTO, Kailash Nagar, Sai Residency, Sanatan Parisar, Mool Residency, Sarvodaya colony, Poojashri Etc.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Colonies: Jat Area , Camp No.12 , Satyam Nagar, Mathai Nagar Nanda Nagar Etc.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(West)

Colonies: Hoshangabad Road, Sagar Royal, Surendra Landmark, Shalimar Seven Garden, Fortune Glory, Chinar Fortune ,Nandan Palace, Data Com,Vridavan Garden, kawadi, croma, d-mart, pacific blue, indian coffee house, royal enfield near by area.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Colonies: HT Connection Mansarovar,Sewage Treatment Plant Sankhedi,

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

