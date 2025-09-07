Bhopal Power Cut September 8: Power To Remain Disrupted In Kailash Nagar, Jat Area, Satyam Nagar & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Friday, September 8, due to departmental work.
Power supply will remain disrupted in the following areas:
(North)
Colonies: CTO, Kailash Nagar, Sai Residency, Sanatan Parisar, Mool Residency, Sarvodaya colony, Poojashri Etc.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Colonies: Jat Area , Camp No.12 , Satyam Nagar, Mathai Nagar Nanda Nagar Etc.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(West)
Colonies: Hoshangabad Road, Sagar Royal, Surendra Landmark, Shalimar Seven Garden, Fortune Glory, Chinar Fortune ,Nandan Palace, Data Com,Vridavan Garden, kawadi, croma, d-mart, pacific blue, indian coffee house, royal enfield near by area.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Colonies: HT Connection Mansarovar,Sewage Treatment Plant Sankhedi,
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work