Bhopal Power Cut September 5: Power To Remain Disrupted In Transport Nagar, K-Sector, Sagar Estate & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Friday, September 5, due to departmental work.
Power supply will remain disrupted in the following areas:
(East)
Colonies: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Colonies: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti ETC.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Colonies: Maharishi veda vigyan, chaitanya shiksha samiti, maharishi information, gurudev brahmanand saraswati, 11 mile garden city colony,
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
Colonies: GREEN MEDOWS COLONY
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
Colonies: Sahara state colony,bhojpal colony,11 mile tower,gunj nagar,akriti aqua city,veerteja ji colony,,deepak wear house
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Departmental work
(West)
Colonies: Vedawati Housing Board Colony.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work