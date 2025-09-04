 Bhopal Power Cut September 5: Power To Remain Disrupted In Transport Nagar, K-Sector, Sagar Estate & More, Check Full List Below
The department has advised residents of the affected areas to make necessary arrangements in advance

FP News ServiceUpdated: Thursday, September 04, 2025, 07:48 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Friday, September 5, due to departmental work.

Power supply will remain disrupted in the following areas:

(East)

Colonies: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Colonies: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti ETC.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Colonies: Maharishi veda vigyan, chaitanya shiksha samiti, maharishi information, gurudev brahmanand saraswati, 11 mile garden city colony,

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

Colonies: GREEN MEDOWS COLONY

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

Colonies: Sahara state colony,bhojpal colony,11 mile tower,gunj nagar,akriti aqua city,veerteja ji colony,,deepak wear house

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Departmental work

(West)

Colonies: Vedawati Housing Board Colony.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

