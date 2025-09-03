Bhopal Power Cut September 4: Power To Remain Disrupted In Shakti Nagar, Kanchan Nagar, Vidhya Sagar & More, Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Wednesday, September 3, due to departmental work.
Power supply will remain disrupted in the following areas:
Area: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(Kolar)
Area: Shirdipuram, Ganpati, Enclave, Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave, Mansarovar School Sagar Kunj, Basant Kunj, Banjari A Sector,Quality Homes,& Near Area
Time: 11:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
(North)
Area: BalVihar Chari,Laxmi Talkies Rd, Saraey Laxmi Talkies, Raja ji kuwa,,Nehru Rd.,Beldar pura,Old Saifia collidge Rd.,Ali ganj ,Jumerati
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Dr Ajwani hospital, paliwal nursing home, bank of India, hamidiya rd,Ibrahim ganj, sajjad col, balvihar, dawa bazar, bus stand, Chetan mkt, Malik mkt.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(South)
Area: Fish Farm Khatlapora,Police computer,Neelam Park,Bharkhedi,LILY cinema.
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
(West)
Area: Shakti Nagar A,B,C Sector,4A,4B,4C,Panchwati , Dashera Maidan Sector - II,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Surbhi Mohini, ESRG Campus, Yugantar, Kanchan Nagar, Indus Pragya, Vidhya Sagar, Siddhanth Palace, Adharshila East Block, Adharshila Essargee Extension, Shubhalalya, Anushri,
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work