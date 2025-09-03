 Bhopal Power Cut September 4: Power To Remain Disrupted In Shakti Nagar, Kanchan Nagar, Vidhya Sagar & More, Check Full List Below
Bhopal Power Cut September 4: Power To Remain Disrupted In Shakti Nagar, Kanchan Nagar, Vidhya Sagar & More, Check Full List Below

The department has advised residents of the affected areas to make necessary arrangements in advance

Staff ReporterUpdated: Wednesday, September 03, 2025, 08:17 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut September 2: Power To Remain Disrupted In Bright Colony, Ganesh Mandir, Sadbhavna & More, Check Full List Below | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced scheduled power cuts in several areas of Bhopal on Wednesday, September 3, due to departmental work.

Power supply will remain disrupted in the following areas:

Area: Nalwani Form House, Transport nagar, Anantpur kokta

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(Kolar)

Area: Shirdipuram, Ganpati, Enclave, Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave, Mansarovar School Sagar Kunj, Basant Kunj, Banjari A Sector,Quality Homes,& Near Area

Time: 11:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

(North)

Area: BalVihar Chari,Laxmi Talkies Rd, Saraey Laxmi Talkies, Raja ji kuwa,,Nehru Rd.,Beldar pura,Old Saifia collidge Rd.,Ali ganj ,Jumerati

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Dr Ajwani hospital, paliwal nursing home, bank of India, hamidiya rd,Ibrahim ganj, sajjad col, balvihar, dawa bazar, bus stand, Chetan mkt, Malik mkt.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(South)

Area: Fish Farm Khatlapora,Police computer,Neelam Park,Bharkhedi,LILY cinema.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

(West)

Area: Shakti Nagar A,B,C Sector,4A,4B,4C,Panchwati , Dashera Maidan Sector - II,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Surbhi Mohini, ESRG Campus, Yugantar, Kanchan Nagar, Indus Pragya, Vidhya Sagar, Siddhanth Palace, Adharshila East Block, Adharshila Essargee Extension, Shubhalalya, Anushri,

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

