 Bhopal Power Cut October 7: Power To Remain Disrupted In Gautam Nagar, Kewedawala Bagh, Firdosh Nagar & More, Check Full List
Bhopal Power Cut October 7: Power To Remain Disrupted In Gautam Nagar, Kewedawala Bagh, Firdosh Nagar & More, Check Full List

Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 7, 2025, due to departmental work

FPJ Web Desk
Updated: Monday, October 06, 2025, 09:01 PM IST
Bhopal Power Cut October 7: Power To Remain Disrupted In Gautam Nagar, Kewedawala Bagh, Firdosh Nagar & More, Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 6, 2025, due to departmental work. The details are as follows:

Colonies: Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumhar pura, Jumerati Post Office.

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Department work

Colonies: Nishat Pura, Complete Arif Nagar

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Department work

Colonies: Firdos nagar, Shitla Nagar, Nishat pura, Shri Nagar, Shardar nagar, Nariyal kheda

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Colonies: PGBT road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, PGBT collage road, Sant kaver ram Colony.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Colonies: Kewedawala Bagh, Patra road, Patra Saw Mills, Bharat Talkies Churaha, Pushpam Appt.Patel Nagar, Shakir Ali Hospital, Sangam Talkies, Alpana Tiraha, Mirgnayni, Hotel Sonali, Gurdwara Road, Sabzi Mandi, Mandir Kamali.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Colonies: SAROJINI NAIDU AND ALL NEAREST AREA

Time: 7:30 am to 9:00

Department work

Colonies: Old Minal, Shoping Mall, Chanakyapuri, Durgesh vihar, JK Road ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Colonies: Minal, Geet Ganesh, Aaditya parishar, Durgesh Vihar, Nainagiri, Chhatrasal, Narela Shankari Village, kanta Shravan Club House, Shravan Kanta Colony, Archna Campus, Balaji Nagar, Chankya Puri, Shravan Kanta Petrol Pump, Raj Samrat Colony ETC.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Colonies: Rajat nagar, Vivekanand nagar, ETC

Time: 10:00 am to 14:00

Department work

Colonies: Rajeev Gandhi College, South Avenue, Green City Trilanga, Akash Ganga, Sahkari Parisar, Trilochan Nagar, etc.

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Department work

Colonies: ISHAAN GRAND COLONY.HT CONNECTION ANUSHKA TANUSHKA ZEE SCHOOL, GUNJ NAGAR, NEAREST AREA

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Department work

Colonies: ISHAAN GRAND COLONY NEAREST AREA

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Department work

