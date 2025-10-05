Bhopal Power Cut October 6: Power To Remain Disrupted In Vithal Nagar, Ramanand Nagar, Old Subhash Nagar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 6, 2025, due to departmental work. The details are as follows:
Area: Sultaniya Infentry Rd, Vithal Nagar, MES Col, Neori Mandir, Sant Ashram, Ramanand Nagar, Janki nagar, Gufa Mandir,, Jain Nagar.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Sant Ki Kutia, Bairagarh Road & Area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi old naka quazi camp Nanhi bee Masjid
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Berasiya Rd, Bafna col., Green Park Col., Hanuman Mandir, Teela, Nagar Nigam Col., Ber.Rd, Congress Nagar
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: VAN SMRIT AND ALL NEAREST AREA, RMCU, BISHANKHEDI
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Department work
Area: Old Subhash nagar, HIG, MIG Quarter, Nagar nigam.
Time:10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Padmnabh Nagar, Nagar Nigam water pump, Housing Board colony, Abhiruchi Colony.
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Union Bank, MRF Tyre, Sarvadharma A & B Sector, Shalimar Garden, Shalimar Park & Shalimar Park & Near Area
Time: 10:00 am to 15:00
Reason: Department work
Area: Regal Town, Regal Kasturi, nearest area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work
Area: Crystal Ideal City and nearest area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Department work