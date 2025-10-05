 Bhopal Power Cut October 6: Power To Remain Disrupted In Vithal Nagar, Ramanand Nagar, Old Subhash Nagar & More, Check Full List
Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 6, 2025, due to departmental work

Updated: Sunday, October 05, 2025, 07:11 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal have been informed of scheduled power cuts in several areas on October 6, 2025, due to departmental work. The details are as follows:

Area: Sultaniya Infentry Rd, Vithal Nagar, MES Col, Neori Mandir, Sant Ashram, Ramanand Nagar, Janki nagar, Gufa Mandir,, Jain Nagar.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Sant Ki Kutia, Bairagarh Road & Area

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi old naka quazi camp Nanhi bee Masjid

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Berasiya Rd, Bafna col., Green Park Col., Hanuman Mandir, Teela, Nagar Nigam Col., Ber.Rd, Congress Nagar

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: VAN SMRIT AND ALL NEAREST AREA, RMCU, BISHANKHEDI

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Department work

Area: Old Subhash nagar, HIG, MIG Quarter, Nagar nigam.

Time:10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Padmnabh Nagar, Nagar Nigam water pump, Housing Board colony, Abhiruchi Colony.

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Union Bank, MRF Tyre, Sarvadharma A & B Sector, Shalimar Garden, Shalimar Park & Shalimar Park & Near Area

Time: 10:00 am to 15:00

Reason: Department work

Area: Regal Town, Regal Kasturi, nearest area

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

Area: Crystal Ideal City and nearest area

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Department work

