Bhopal Power Cut October 31: Power To Remain Disrupted In Chitragupta Nagar, Aradhna Nagar, Ganga nagar & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power shutdown in several areas of Bhopal on 29 October 2025 due to departmental maintenance work.
The power will remain off for a few hours in different colonies as per the schedule below.
Area: Aerocity Colony & Area
Time: 10:00 am to 16:00
Reason: Departmental work
Area: Chitragupta Nagar, Aradhna Nagar, Virangana Parisar, Ganga Nagar, Sharda Hospital,Sudama Nagar, Lumbini Parisar, Ambedkar Nagar, Rajeev Nagar, Naya Basera
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work
Area: Ganga nagar LT
Time: 10:00 am to 14:00
Reason: Departmental work