 Bhopal Power Cut October 31: Power To Remain Disrupted In Chitragupta Nagar, Aradhna Nagar, Ganga nagar & More, Check Full List
The department has requested residents of these areas to take necessary precautions and plan their work accordingly

Syed Faizan AliUpdated: Thursday, October 30, 2025, 09:12 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power shutdown in several areas of Bhopal on 29 October 2025 due to departmental maintenance work.

The power will remain off for a few hours in different colonies as per the schedule below.

Area: Aerocity Colony & Area

Time: 10:00 am to 16:00

Reason: Departmental work

Area: Chitragupta Nagar, Aradhna Nagar, Virangana Parisar, Ganga Nagar, Sharda Hospital,Sudama Nagar, Lumbini Parisar, Ambedkar Nagar, Rajeev Nagar, Naya Basera

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

Area: Ganga nagar LT

Time: 10:00 am to 14:00

Reason: Departmental work

