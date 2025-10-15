Bhopal Power Cut October 16: Power To Remain Disrupted In Palasi Village, Badwai Village & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced planned power cuts in several areas of Bhopal on 16th October 2025.
These outages are due to departmental maintenance work and are scheduled at different times in various localities.
Residents are advised to plan their activities accordingly.
Area: Malikhedi, O&M area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: PMAY Awas Multy
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Spach Colony, Rajnagar Palasi, ETC
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Police Wireless, Crime Branch, Sahayadri, CSD Colony, 25 Batalian, 48 Qtr, Police Radio Colony, 96 Line, 66 Line, 64 Line, New Police Qtr, Matsya Mahasangh, Prempura, Sayaji Hotel, Van Vihar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: MPEB Colony K. Fiza, Housing Board K. Fiza, BDA K. Fiza, Akansha Complex, Dena Bank, Amit Medico, Maruti Showroom, Idgha Filter Plant, VIP Guest House
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Idgah Hills, T.B. Hospital, E.M.R.I., 108 Ambulance Office, BDA Colony, Police Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Area: B.D.A Colony A, B Sector, LIG, MIG, HIG
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Silver State Vartica, Nand Vihar, Swarnkunj, Narmada Apartment, Amaltas Avenue
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Area: Rohit Nagar Ph-II, Sapphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work
Residents are requested to manage their daily routines accordingly and use alternate arrangements wherever necessary.
The electricity department assures that power will be restored as soon as the maintenance work is completed.