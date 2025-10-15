 Bhopal Power Cut October 16: Power To Remain Disrupted In Palasi Village, Badwai Village & More, Check Full List
The electricity department assures that power will be restored as soon as the maintenance work is completed.

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, October 15, 2025, 08:06 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced planned power cuts in several areas of Bhopal on 16th October 2025.

These outages are due to departmental maintenance work and are scheduled at different times in various localities.

Residents are advised to plan their activities accordingly.

Area: Malikhedi, O&M area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work

Area: PMAY Awas Multy
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Spach Colony, Rajnagar Palasi, ETC
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Police Wireless, Crime Branch, Sahayadri, CSD Colony, 25 Batalian, 48 Qtr, Police Radio Colony, 96 Line, 66 Line, 64 Line, New Police Qtr, Matsya Mahasangh, Prempura, Sayaji Hotel, Van Vihar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: MPEB Colony K. Fiza, Housing Board K. Fiza, BDA K. Fiza, Akansha Complex, Dena Bank, Amit Medico, Maruti Showroom, Idgha Filter Plant, VIP Guest House
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Idgah Hills, T.B. Hospital, E.M.R.I., 108 Ambulance Office, BDA Colony, Police Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work

Area: B.D.A Colony A, B Sector, LIG, MIG, HIG
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Silver State Vartica, Nand Vihar, Swarnkunj, Narmada Apartment, Amaltas Avenue
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Rohit Nagar Ph-II, Sapphire, Rudraksh Park Colony, Sagar Public School, Akriti Enclave, World Way School, Shubhalya Vihar
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work

Residents are requested to manage their daily routines accordingly and use alternate arrangements wherever necessary.

