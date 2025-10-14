Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal are informed that scheduled power cuts will take place in several areas on 15th October 2025 due to departmental work.
Citizens are advised to make necessary arrangements during the downtime.
Area: Shahpura Thana, Shubhalay, Fortune Pride, Mahakali, G-I Trilanga, Eden & Elite
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Vinayak, Ansal Pradhan, Akansha Enclave
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Khajuri Gaon, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Ph-4, Regal Kalash
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Bright Colony, Gurudwara, Sahara Parisar, Molana Azad Colony, Niyamat Pura Star Sadi Hall
Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Area: Signature 360, Pavitra Complex, Krishna Height, Kasturi Royal, Indraprastha Height, Heavens Life Colony & nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: DPS School, Bairagarh Chichli, Meena Khedi, Daulatpur, Vipsana Centre, Peer Badli, Satgarhi, Amrai, Gehukheda & nearby areas
Time: 12:00 PM to 2:00 PM
Area: Maa Hinglaj, Rhythm Park Colony & nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Mehta Market, Kamla Nagar, Kotra Sultanabad & nearby areas
Time: 1:00 PM to 4:00 PM
Area: Nehru Nagar, DRP Line
Time: 1:00 PM to 4:00 PM
Residents are advised to plan their activities accordingly and ensure essential appliances are switched off during the scheduled power cuts.