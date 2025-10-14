 Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School & More, Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School & More, Check Full List

Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School & More, Check Full List

Residents are advised to plan their activities accordingly and ensure essential appliances are switched off during the scheduled power cuts.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, October 14, 2025, 08:00 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal are informed that scheduled power cuts will take place in several areas on 15th October 2025 due to departmental work.

Citizens are advised to make necessary arrangements during the downtime.

Area: Shahpura Thana, Shubhalay, Fortune Pride, Mahakali, G-I Trilanga, Eden & Elite
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Vinayak, Ansal Pradhan, Akansha Enclave
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

FPJ Shorts
Shocking Video: 14-Year-Old Drives Hyundai Creta, Crashes Into Wall Outside House In MP’s Dewas
Shocking Video: 14-Year-Old Drives Hyundai Creta, Crashes Into Wall Outside House In MP’s Dewas
De De Pyaar De 2 Trailer: R Madhavan & Gautami Kapoor Steal The Show; Movie Promises To Be A Fun Ride
De De Pyaar De 2 Trailer: R Madhavan & Gautami Kapoor Steal The Show; Movie Promises To Be A Fun Ride
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Distributes Appointment Letters To 1,456 Candidates
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Distributes Appointment Letters To 1,456 Candidates
‘Turning Point In Mumbai’s Public Transport Story’: Shiv Sena MP Milind Deora Praises Metro 3 For Easing Traffic & Cutting Travel Time
‘Turning Point In Mumbai’s Public Transport Story’: Shiv Sena MP Milind Deora Praises Metro 3 For Easing Traffic & Cutting Travel Time

Area: Khajuri Gaon, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Ph-4, Regal Kalash
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Read Also
Bhopal Food Special: From Butter Paneer & Naan To Melting Kebabs, Check Best Places Serving North...
article-image

Area: Bright Colony, Gurudwara, Sahara Parisar, Molana Azad Colony, Niyamat Pura Star Sadi Hall
Time: 11:00 AM to 2:00 PM

Area: Signature 360, Pavitra Complex, Krishna Height, Kasturi Royal, Indraprastha Height, Heavens Life Colony & nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Area: DPS School, Bairagarh Chichli, Meena Khedi, Daulatpur, Vipsana Centre, Peer Badli, Satgarhi, Amrai, Gehukheda & nearby areas
Time: 12:00 PM to 2:00 PM

Area: Maa Hinglaj, Rhythm Park Colony & nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Mehta Market, Kamla Nagar, Kotra Sultanabad & nearby areas
Time: 1:00 PM to 4:00 PM

Area: Nehru Nagar, DRP Line
Time: 1:00 PM to 4:00 PM

Residents are advised to plan their activities accordingly and ensure essential appliances are switched off during the scheduled power cuts.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School...

Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted In Shahpura Thana, Minal Enclave, DPS School...

MP News: Complaint Filed Against Bigg Boss Fame Tanya Mittal Of Tarnishing Gwalior's Reputation

MP News: Complaint Filed Against Bigg Boss Fame Tanya Mittal Of Tarnishing Gwalior's Reputation

MP Travel Mart 2025: 'Jaisa Aurat Ko Mayke Jaake Lagta Hai...' Panchayat Actress Sunita Rajwar...

MP Travel Mart 2025: 'Jaisa Aurat Ko Mayke Jaake Lagta Hai...' Panchayat Actress Sunita Rajwar...

Bhopal News: Parked Car Catches Fire Near Bansal Hospital; Locals Rush With Buckets To Control...

Bhopal News: Parked Car Catches Fire Near Bansal Hospital; Locals Rush With Buckets To Control...

MP Cough Syrup Deaths: SIT Arrests 61-Year-Old Chemical Analyst Arrested From Tamil Nadu

MP Cough Syrup Deaths: SIT Arrests 61-Year-Old Chemical Analyst Arrested From Tamil Nadu