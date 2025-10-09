Bhopal Power Cut October 10: Power To Remain Disrupted In Semra, Khejda, Bhanpur & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a scheduled power outage in several areas of Bhopal on Thursday, October 10, 2025, due to departmental maintenance work. Residents are advised to plan accordingly.
Area: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Bal Bharti School
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushipura, and nearby colonies
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Kilandev Tower-1 and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Tulsi Tower, Parulkar Hospital, Nagariya Prashasan
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Hariganga Nagar, Royal Villa, Indus Phase 1–5, Natraj Colony, Lily Villa, Sewa 7, Optel Kunj, Sage Milestone, Police Housing, Gyan Ganga School, and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: Indraprasth, Suncity, Indravihar, Aditya Avenue, Huj House, Manuabhan Tekdi, and nearby colonies
Time: 9:00 AM to 12:00 PM
Area: Lakshman Nagar, Nirmal Nursery, Old Dairy Farm, Vridh Ashram, Sharda Nagar, Mithhi Govindram School, Sant Hirdaram College
Time: 9:00 AM to 12:00 PM
Area: F-Ward, One Tree Hill
Time: 9:00 AM to 12:00 PM
Area: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward MPEB Campus, Arogya Kendra
Time: 1:00 PM to 3:00 PM
Area: Rachana Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, LIG Quarters
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: MLA Quarters
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
The department has stated that power cuts are necessary for maintenance work and requested citizens to cooperate during the scheduled outage.