Bhopal Food Corner: From Gourmet To Street-Style, 7 Best Burger Places In Bhopal You Just Can’t Miss

From Gourmet To Street-Style, 7 Best Burger Places In Bhopal You Just Can't Miss

By: FPJ Web Desk | October 09, 2025

If you’re a burger lover in Bhopal, you’re in for a treat! The city is home to several spots serving juicy, flavorful, and uniquely crafted burgers that can satisfy every craving.

1. Gupta Ji Burger Street-side taste loved by locals, perfect for a quick and filling snack. Location: Found across popular city corners like, Nehru nagar, MP nagar and more Price: ₹50 – ₹100 approx. Special pick : Veg burger

2. Burger Singh Known for its fusion of Punjabi flavors with classic burgers, offering a unique and hearty experience. • Location: Plot 186, HDB Plaza, Rohit Nagar Phase-2, Gulmohar Colony • Price: ₹300 for two • Special Pick: Big Punjabi Burger

3. Chai Sutta Bar A light and cheesy bite that pairs well with your chai. Location: Multiple outlets in Bhopal Price: ₹60 – ₹120 approx. Special Pick: Veg Cheese Burger

4. The Burger Streak A unique nachos burger with crunchy layers in every bite. Location: New Market, Bhopal Price: ₹150 – ₹200 approx. Special Pick: Nachos Burger

5. Burger Bar Juicy gourmet burgers with creative names like “End Game Burger.” Location: Arera Colony, Bhopal Price: ₹250 – ₹350 approx. Special Pick: End Game Burger, Green Chimichurri Burger

6. Burger Farm Loaded, filling burgers that are great value for money. Location: DB Mall & other outlets Price: ₹150 – ₹250 approx. Special Pick: Veg Whopper

7. Yummo Fast Food A street-side favorite, perfect for students on a budget. Location: MP Nagar, in front of Mahindra Coaching Price: ₹50 – ₹120 approx. Special Pick: Classic Veg Burger

