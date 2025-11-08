Bhopal Power Cut November 9: Power To Remain Disrupted In Ajanta Complex, Bapu Ki Kutiya, Police Housing & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain disrupted for 4 to 6 hours in around 25 areas of Bhopal on November 9, Sunday, due to maintenance work by the electricity department.
Residents in the affected areas are advised to complete essential electricity-related tasks in advance to avoid inconvenience.
Areas and Timings:
Areas: Alert Engineering Govindpura BPL, DK Electro Mechanical BPL, Bhopal Engineering, Shree Kushal Fabricators-II, Manohar Food BPL
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Labour Colony, Ajanta Complex, Apsara Complex, Ravidas Nagar, Shanti Nagar, Bharat Nagar, Karmaveer Nagar, Raj Samrat, Bhawani Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Govindpura Office Campus only
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Gad Chauraha, Lok Ayukt, SBI, Idgah, Vimal Nursing Home, Classic Apartment
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Bapu Ki Kutiya, Dynamic Centre, Chita Complex, Lahoti Chamber, Hotel Amar Vilas, Hargovind Complex, Resonance Coaching, Bank of India and surrounding areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Police Housing, Forensic Lab, Police Radio New Quarters (GRP), Naya Gaon, Navgrah Mandir, Gautam Nagar, Akriti Garden, Karunadham Ashram, Pragati Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Police Wireless, Crime Branch, Sahayadri, CSD Colony, 25 Battalion, 48 Quarters, Police Radio Colony, 96 Line, 66 Line, 64 Line, New Police Quarters, Matsya Mahasangh, Prempura, Sayaji Hotel, Van Vihar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Piriya Mohalla, Siddhi Vinayak
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamat Pura
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Reason: Departmental work
Areas: Dr. Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market
Time: 9:00 AM to 12:00 PM
Reason: Departmental work