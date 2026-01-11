Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Due to departmental work, power supply will remain affected in several areas of Bhopal on January 12, 2026. Residents are advised to plan accordingly.
Areas and timings:
Areas: Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli, CBI Colony. Nearest Area Time: 11:00 to 16:00 Reason: Departmental work
Areas: Yadav Pura, Panjab Jwellers. Raj Bhawan 1. No. Supply Nearest Area Time: 10:00 to 14:00 Reason: Departmental work
Areas: Pushpa Nagar, Lig Quarter, Kabristan, 80 Feat Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Departmental work
Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Departmental work
Areas: Abbas Nagar, R Kdf Abbasnagar Masjid Time: 10:00 to 14:00 Reason: Departmental work
Areas: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Ph-4, Ph-4,Regal Kalash Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work
Areas: Rachna Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, Dpi, Bharat Petrolium Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work
Areas: Mg Hector, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad Nearest Area Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work