 Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More Check Full List

Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More Check Full List

Power supply will be disrupted in several areas of Bhopal on January 12, 2026, due to departmental work. The outage will affect multiple industrial, residential, and commercial localities at different time slots between 10 am and 5 pm. Residents have been advised to make necessary arrangements in advance to avoid inconvenience.

Dheeraj MishraUpdated: Sunday, January 11, 2026, 08:18 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Due to departmental work, power supply will remain affected in several areas of Bhopal on January 12, 2026. Residents are advised to plan accordingly.

Read Also
Bhopal News: Deputy Chief Minister Jagdish Devda Demands Special Package Of ₹20,000 Crore For...
article-image

Areas and timings:

Areas: Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli, CBI Colony. Nearest Area Time: 11:00 to 16:00 Reason: Departmental work

Areas: Yadav Pura, Panjab Jwellers. Raj Bhawan 1. No. Supply Nearest Area Time: 10:00 to 14:00 Reason: Departmental work

FPJ Shorts
GG Vs DC: Sophie Devine Misses First-Ever WPL Century; Dismissed On 95 Against Delhi Capitals | VIDEO
GG Vs DC: Sophie Devine Misses First-Ever WPL Century; Dismissed On 95 Against Delhi Capitals | VIDEO
Mumbai: Vasai, Erangal Churches Celebrate Annual Feast Days Honouring St Gonsalo Garcia
Mumbai: Vasai, Erangal Churches Celebrate Annual Feast Days Honouring St Gonsalo Garcia
VIDEO: Sophie Devine Slams Sneh Rana For 32 Runs In Most Expensive Over In WPL History In Navi Mumbai Mayhem
VIDEO: Sophie Devine Slams Sneh Rana For 32 Runs In Most Expensive Over In WPL History In Navi Mumbai Mayhem
ISRO To Launch First Mission Of 2026 With PSLV-C62 From Sriharikota On January 12
ISRO To Launch First Mission Of 2026 With PSLV-C62 From Sriharikota On January 12

Areas: Pushpa Nagar, Lig Quarter, Kabristan, 80 Feat Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Departmental work

Areas: Shankaracharya Nagar, Dhobi Ghat, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Departmental work

Areas: Abbas Nagar, R Kdf Abbasnagar Masjid Time: 10:00 to 14:00 Reason: Departmental work

Areas: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Meel Petrol Pump, Shivlok Ph-4, Ph-4,Regal Kalash Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work

Areas: Rachna Nagar, Gautam Nagar, Bank Colony, Dpi, Bharat Petrolium Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work

Areas: Mg Hector, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad Nearest Area Time: 11:00 to 15:00 Reason: Departmental work

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: CM Mohan Yadav Flags Off 1101 Tractors To Launch 'Krishi Kalyan Varsh', Himself Drives...

MP News: CM Mohan Yadav Flags Off 1101 Tractors To Launch 'Krishi Kalyan Varsh', Himself Drives...

Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More...

Bhopal Power Cut January 12: Pushpa Nagar, CBI Colony, Shankaracharya Nagar, Lig Quarter & More...

MP News: 21-Year-Old Youth Dies Of Cardiac Arrest At Home In Shivpuri

MP News: 21-Year-Old Youth Dies Of Cardiac Arrest At Home In Shivpuri

MP News: 'Matar Mahotsav' Commences In Jabalpur; Green Peas Gain New Recognition Under the 'One...

MP News: 'Matar Mahotsav' Commences In Jabalpur; Green Peas Gain New Recognition Under the 'One...

MP News: Youth Shot Dead In Open Firing Over Old Dispute In Datia; 11 Booked

MP News: Youth Shot Dead In Open Firing Over Old Dispute In Datia; 11 Booked