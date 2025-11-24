 Bhopal Power Cut November 25: Power To Remain Disrupted In Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony & More Check Full List
Bhopal will face scheduled power cuts on 25 November 2025 in many colonies due to departmental maintenance work. The power company has shared the affected areas and timings. Residents are advised to plan their essential work in advance and keep necessary backups ready during the outage.

Staff ReporterUpdated: Monday, November 24, 2025, 08:14 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal will face scheduled power cuts on 25 November 2025 in many colonies due to departmental maintenance work. The power company has shared the affected areas and timings.

Area: Maharishi Veda Vigyan, Gurudev Brahmanand Saraswati, 11 Mile Garden City Colony, RRG Colony, Chhan Village and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work

Area: Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Complex, Separate 7, Anuja Village, Optel Kunj and nearby areas
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Reason: Departmental work

Area: Nehru Nagar, DRP Line and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Area: Rahul Nagar and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Area: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarters, Dev Mata Hospital, Panna Nagar, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Area: Gondermau Gaon and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Residents are advised to plan their essential work in advance and keep necessary backups ready during the outage.

