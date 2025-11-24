Bhopal Power Cut November 25: Power To Remain Disrupted In Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal will face scheduled power cuts on 25 November 2025 in many colonies due to departmental maintenance work. The power company has shared the affected areas and timings.
Area: Maharishi Veda Vigyan, Gurudev Brahmanand Saraswati, 11 Mile Garden City Colony, RRG Colony, Chhan Village and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work
Area: Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Complex, Separate 7, Anuja Village, Optel Kunj and nearby areas
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Reason: Departmental work
Area: Nehru Nagar, DRP Line and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Area: Rahul Nagar and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Area: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarters, Dev Mata Hospital, Panna Nagar, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Area: Gondermau Gaon and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Residents are advised to plan their essential work in advance and keep necessary backups ready during the outage.