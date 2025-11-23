 Bhopal Power Cut November 24: Power To Remain Disrupted In Tulsi Tower, Sahyadri Colony, Devki Nagar & More Check Full List
Bhopal Power Cut November 24: Power To Remain Disrupted In Tulsi Tower, Sahyadri Colony, Devki Nagar & More Check Full List

The department has requested cooperation from residents during the scheduled outage. People are advised to charge important devices, arrange water in advance, and plan their work accordingly. The maintenance work is expected to help ensure smoother and more reliable electricity supply in the future.

Staff Reporter Updated: Sunday, November 23, 2025, 07:00 PM IST
Bhopal Power Cut November 24: Power To Remain Disrupted In Tulsi Tower, Sahyadri Colony, Devki Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a planned power shutdown on 23 November 2025 in several areas of Bhopal.

The outage is being carried out for important departmental maintenance work to improve electricity supply.

Residents are advised to check the timings and prepare in advance.

Areas and timings:

Areas: Tulsi Tower, Parulkar Hospital, Nagariya Prashasan
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Departmental work

Areas: Police Wireless, Police Housing, Paryatan Bhawan, Sahyadri Colony, 23rd & 25th Battalion, Visarjan Ghat and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Western Courtyard Colony, DK-2, DK-1 Danish Kunj, Ten Shop Area, Fine Campus, Hare Krishna Homes and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Devki Nagar, Panna Nagar, area around Seven Shops, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Devki Nagar, Karond, Panchwati Phase-I & II, Berasiya Road, Krishi Anusandhan Colony, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

