 Bhopal Power Cut November 22: Power To Remain Disrupted In Fire Colony, Central Jail, Mausam Kendra & More Check Full List
The electricity department has announced a planned power shutdown on 22 November 2025 in several areas of Bhopal. The outage is being carried out for important departmental maintenance work to improve electricity supply. Residents are advised to check the timings and prepare in advance.

Staff ReporterUpdated: Friday, November 21, 2025, 08:29 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a planned power shutdown on 22 November 2025 in several areas of Bhopal. The outage is being carried out for important departmental maintenance work to improve electricity supply.

Residents are advised to check the timings and prepare in advance.

Area: Police Housing, Forensic Lab, Police Radio New Quarters (GRP), Naya Gaon, Nav Grah Mandir, Gautam Nagar, Akriti Garden, Karunadham Ashram, Pragati Parisar near Karunadham, Comfort Plaza, Gomti Colony, D K Surbhi, Manisha Hospital, Jain Tower, Nehru Nagar Shed, IIFM Jhuggi
Time: 10:00 AM to 12:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Fire Colony, Central Jail, Mausam Kendra, Bhujal Office and nearby areas
Time: 10:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work

Area: F C Bungalows, 6 No. Market, Women’s Polytechnic, Parul Hospital, nearby government quarters, Ekta Parisar, Ankur Nagar and nearby areas
Time: 2:00 PM to 4:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Uma Vihar, Katiyar Market, Abbas Nagar, Samridhi Complex, Lalita Nagar, Ankit Complex, Om Nagar, Rajhars Colony, Sasta Bhandar Area and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Pragati Nagar, Ashoka Garden (Old & New), Shahanshah Garden, Amrit Complex
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Vishwakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Janta Nagar, Janta Quarter, Panchwati Phase I & II, Nabi Bagh, Aaradhana Nagar, Ratan Colony, Motilal Nagar, Krishna Colony, Vyanjan Dhaba, Thana Nabi Bagh
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: Gas Rahat, Dussehra Ground, Vivekanand Colony, Rajeev Colony, Housing Board Quarters, Devmata Hospital, Panna Nagar
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Reason: Departmental work

Area: CTO, Kailash Nagar, Sai Residency, Sanatan Parisar, Mool Residency, Sarvodaya Colony, Pooja Shree Area
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Reason: Departmental work

The department has requested cooperation from residents during the scheduled outage. People are advised to charge important devices, arrange water in advance, and plan their work accordingly. The maintenance work is expected to help ensure smoother and more reliable electricity supply in the future.

