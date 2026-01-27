 Bhopal Power Cut January 28: Power To Remain Disrupted In Rajgaliya Colony, Birla Mandir, Manohar Dairy & More Check Full List
Several areas of Bhopal will face planned power cuts on January 28, 2026, due to maintenance and development works. Electricity supply will remain affected between 10 am and 5 pm in different locations for conductor replacement, DTR charging, line shifting, and installation work. Residents are advised to plan their activities accordingly.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, January 27, 2026, 08:21 PM IST
Residents of several areas in Bhopal will face power supply interruptions on Friday, January 24, due to maintenance, replacement, and development works being carried out by the power distribution company.

The outages will be temporary and are part of planned infrastructure improvement works under different projects.

Areas & Timmings:

Colonies: H L Passey Eng., Star Global Automotive Pvt. Ltd., R M J Motors BPL, Surjeet Automobile BPL, M.G.M. Ind., Gupta Engineering Govinpura, Sokhi Brothers BPL, Perfect Paper Product BPL, SRD Steel Pvt. Ltd., BPL
Time: 10:00 – 17:00
Work: Conductor Stringing Work under SSTD

Colonies: Sambhavna Trust Hospital, New Kabad Khana, Shakti Plastic, Alehadis Masjid, MP Atou House, Alpana Talkies, Hotel Taj, Remson, Alishan, Jyoti
Time: 06:00 – 12:00
Work: Metro Construction Work

Colonies: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Market, Phoota Makbara, Gour Market, Manohar Dairy, Ram Mandir, Gurubaksh Ki Tallaiya
Time: 11:00 – 16:00
Work: PWD Construction Work

Colonies: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony S.Bad, Regiment Road S.Bad, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat
Time: 10:00 – 16:00
Work: Metro Construction Work

Colonies: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar, and all nearby areas
Time: 11:00 – 15:00
Work: Bare to Covered Conductor Replacement Work

Colonies: Happy Homes, Patrakar Bhawan, MLA Rest House, Harrison House, IDBI Bank Opposite AIR Tel, Malviya Complex, Sajawat Jewellers, Central Market, Mochi Showroom, DP Jewellers, Plot No. 4 Malviya Nagar, 82 Malviya Nagar
Time: 11:00 – 15:00
Work: Bare to Covered Conductor Replacement Work

Colonies: Vidhya Nagar, Surendra Palace, Vidhya Vihar, Narayan Nagar, CNG Petrol Pump, Rachna Petrol Pump, etc.
Time: 11:00 – 15:00
Work: DTR Augmentation & DTR Replacement Work – LT Vidhya Nagar Zone

Colonies: Bawadia Kalan Gaon, Vishnu High Tech City, Saumitra Vihar, Varun Society, Himalaya, etc.
Time: 10:00 – 16:00
Work: Line Maintenance Work

Colonies: Sagar Kunj, Beema Kunj, Kanhakunj, Banjari A-Sector, Quality Homes
Time: 11:00 – 13:00
Work: SSTD Scheme: Transformer Rating Increase Work

Colonies: Danish Hills View – 1
Time: 13:00 – 15:00
Work: SSTD Scheme: Transformer Rating Increase Work

