 Bhopal Power Cut February 17: Power To Remain Disrupted In Soniya Colony, Naveen Nagar, Sagar College & More. Check Full List
Power supply will be disrupted across several areas of Bhopal on February 17, 2026, due to maintenance, line repairs, conductor stringing, and infrastructure upgrades. Outages will occur between 10 am and 5 pm in phases for works under SSTD, RDSS, NHIA, PWD, and routine maintenance. Residents should plan accordingly.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, February 16, 2026, 07:28 PM IST
article-image
Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will be temporarily disrupted in many parts of the city on February 17, 2026, due to maintenance and development work by the electricity department.

The shutdown has been planned to carry out line repairs, conductor stringing, and other technical upgrades to ensure better and safer power supply in the future.

Area: Rani Aman Bai colony, Tulsi Nagar, Soniya colony, Naveen nagar, Footi Bawdi, etc.

Time: 10:00 to 17:00

Reason: Pole erection work under STC work.

Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar college, Sharda Kunj, Abhinav Kirti, etc.

Time: 12:30 to 16:00

Reason: Pole erection work under STC work

Area: Hoshangabad Road, Pradhan Mandapam, Sagar Royal Homes, Surendra Landmark, Nandan Palace, Vridavan Garden, Bapu ki Kutiya, Insignia Hotel, Priydarshni Pera Mount, Ganesh Nagar, Opel Developers, etc.

Time:10:00 to 14:00

Reason: RDSS & SSTD Work by LT Vidhya Nagar Zone & Line Maintenance Work by HTM.

Area: Paraspar colony, Sterling green view 1, Amaltas ph-1, Herambh homes, Deepak society, Reliance Rachna trade , Aranyawali housing, Bhumika parisar, chatrapati colony, Western Plaza, near kali mandir, new frend soc., shant enclave - 1 & 2, Amrakunj, Chatrapati Jhuggi, kaliasot irrig campus

Time: 10:00 to 14:00

Reason: CSD work (line shifting work).

