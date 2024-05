X

In a tragic incident, four people were killed and several others were injured after a stage collapsed due to wind gust at a campaign event for Mexican presidential candidate Jorge Alvarez Máynez in San Pedro Garza García in northern Mexico on Thursday.

CAE escenario en evento de Movimiento Ciudadano por cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, quien estuvo acompañada del abanderado naranja a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez.



El gobernador de Nuevo León,… pic.twitter.com/uxJ5Sv8uFy — Susana Solís Informa (@SolisInforma) May 23, 2024

🚨 Así fue el momento de pánico que tuvieron los asistentes durante la caída del escenario en evento de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano en San Pedro #NuevoLeón



pic.twitter.com/q2nusOoc5q — Nación Norteña (@NacionNortena) May 23, 2024

(This is breaking news. More to follow.)