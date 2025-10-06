Indore Commodities Buzz Of October 6: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 6, 2025, Monday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 6,000
Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 6,900
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,600
Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,300
Moong Average Rs 7,200 - Rs 7,700
Urad Best Rs 8,301 - Rs 8,801
Urad Medium Rs 6,500 - Rs 7,800
Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000
Mustard Nimari Rs 8,100 - Rs 8,300
Raida Rs 6,200 - Rs 6,300
Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,250
Gold (24K) Rs 116,600 (10 grams)
Sliver Rs 166,000 (per kg)