 Indore Commodities Buzz Of October 6: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Monday, October 06, 2025, 04:42 PM IST
article-image
Date – October 6, 2025, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,000

Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,600

Moong Best Rs 7,800 - Rs 8,300

Moong Average Rs 7,200 - Rs 7,700

Urad Best Rs 8,301 - Rs 8,801

Urad Medium Rs 6,500 - Rs 7,800

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,100 - Rs 8,300

Raida Rs 6,200 - Rs 6,300

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,250

Gold (24K) Rs 116,600 (10 grams)

Sliver Rs 166,000 (per kg)

