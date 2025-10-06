 Bihar Assembly Elections 2025 To Be Held In 2 Phases: Check Complete List Of Constituencies And Polling Dates
Voting for the first phase of the Bihar elections, covering 121 seats, will be held on 6 November 2025, while the second phase of polling will take place on 11 November. Counting of votes will take place on 14 November 2025.

Shashank NairUpdated: Monday, October 06, 2025, 06:02 PM IST
article-image
Representational Image | File Pic

Patna: The Election Commission of India (ECI) on Monday announced the poll schedule for the Bihar Assembly elections and by-elections for eight assembly constituencies.

List Of Constituencies To Go For Polls In Phase 1

Alamnagar, Bihariganj, Singheshwar (SC), Madhepura, Sonbarsha (SC), Saharsa, Simri Bakhtiarpur, Mahishi, Kusheshwar Asthan (SC), Gaura Bauram, Benipur, Alinagar, Darbhanga Rural, Darbhanga, Hayaghat, Bahadurpur, Keoti, Jale, Gaighat, Aurai, Minapur, Bochahan (SC), Sakra (SC), Kurhani, Muzaffarpur, Kanti, Baruraj, Paroo, Sahebganj, Baikunthpur, Barauli, Gopalganj, Kuchaikote, Bhore (SC), Hathua, Siwan, Ziradei, Darauli (SC), Raghunathpur, Daraunda, Barharia, Goriakothi, Maharajganj, Ekma, Manjhi, Baniapur, Taraiya, Marhaura, Chapra, Garkha (SC), Amnour, Parsa, Sonepur, Hajipur, Lalganj, Vaishali, Mahua, Raja Pakar (SC), Raghopur, Mahnar, Patepur (SC), Kalyanpur (SC), Warisnagar, Samastipur, Ujiarpur, Morwa, Sarairanjan, Mohiuddinnagar, Bibhutipur, Rosera (SC), Hasanpur, Cheria-Bariarpur, Bachhwara, Teghra, Matihani, Sahebpur Kamal, Begusarai, Bakhri (SC), Alauli (SC), Khagaria, Beldaur, Parbatta, Tarapur, Munger, Jamalpur, Suryagarha, Lakhisarai, Sheikhpura, Barbigha, Asthawan, Biharsharif, Rajgir (SC), Islampur, Hilsa, Nalanda, Harnaut, Mokama, Barh, Bakhtiarpur, Digha, Bankipur, Kumhrar, Patna Sahib, Fatuha, Danapur, Maner, Phulwari (SC), Masaurhi (SC), Paliganj, Bikram, Sandesh, Barhara, Arrah, Agiaon (SC), Tarari, Jagdishpur, Shahpur, Brahampur, Buxar, Dumraon, Rajpur (SC)

The second phase of voting will take place on Nov. 11, with a total of 122 seats going for polls.

List Of Constituencies To Go For Polls In Phase 2

Valmiki Nagar, Ramnagar, Narkatiaganj, Bagaha, Lauriya, Nautan, Chanpatia, Bettiah, Sikta, Raxaul, Sugauli, Narkatia, Harsidhi, Govindganj, Kesaria, Kalyanpur, Pipra, Madhuban, Motihari, Chiraia, Dhaka, Sheohar, Riga, Bathnaha,Parihar.

NDA VS INDIA

The state will witness a close contest between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal United alliance, and the Opposition's INDIA bloc comprising the Congress and the Rashtriya Janata Dal (RJD).

