Bihar Assembly Elections 2025 To Be Held In 2 Phases: Check Complete List Of Constituencies And Polling Dates

Patna: The Election Commission of India (ECI) on Monday announced the poll schedule for the Bihar Assembly elections and by-elections for eight assembly constituencies.
Voting for the first phase of the Bihar elections, covering 121 seats, will be held on 6 November 2025, while the second phase of polling will take place on 11 November. Counting of votes will take place on 14 November 2025.
List Of Constituencies To Go For Polls In Phase 1
Alamnagar, Bihariganj, Singheshwar (SC), Madhepura, Sonbarsha (SC), Saharsa, Simri Bakhtiarpur, Mahishi, Kusheshwar Asthan (SC), Gaura Bauram, Benipur, Alinagar, Darbhanga Rural, Darbhanga, Hayaghat, Bahadurpur, Keoti, Jale, Gaighat, Aurai, Minapur, Bochahan (SC), Sakra (SC), Kurhani, Muzaffarpur, Kanti, Baruraj, Paroo, Sahebganj, Baikunthpur, Barauli, Gopalganj, Kuchaikote, Bhore (SC), Hathua, Siwan, Ziradei, Darauli (SC), Raghunathpur, Daraunda, Barharia, Goriakothi, Maharajganj, Ekma, Manjhi, Baniapur, Taraiya, Marhaura, Chapra, Garkha (SC), Amnour, Parsa, Sonepur, Hajipur, Lalganj, Vaishali, Mahua, Raja Pakar (SC), Raghopur, Mahnar, Patepur (SC), Kalyanpur (SC), Warisnagar, Samastipur, Ujiarpur, Morwa, Sarairanjan, Mohiuddinnagar, Bibhutipur, Rosera (SC), Hasanpur, Cheria-Bariarpur, Bachhwara, Teghra, Matihani, Sahebpur Kamal, Begusarai, Bakhri (SC), Alauli (SC), Khagaria, Beldaur, Parbatta, Tarapur, Munger, Jamalpur, Suryagarha, Lakhisarai, Sheikhpura, Barbigha, Asthawan, Biharsharif, Rajgir (SC), Islampur, Hilsa, Nalanda, Harnaut, Mokama, Barh, Bakhtiarpur, Digha, Bankipur, Kumhrar, Patna Sahib, Fatuha, Danapur, Maner, Phulwari (SC), Masaurhi (SC), Paliganj, Bikram, Sandesh, Barhara, Arrah, Agiaon (SC), Tarari, Jagdishpur, Shahpur, Brahampur, Buxar, Dumraon, Rajpur (SC)
The second phase of voting will take place on Nov. 11, with a total of 122 seats going for polls.
List Of Constituencies To Go For Polls In Phase 2
Valmiki Nagar, Ramnagar, Narkatiaganj, Bagaha, Lauriya, Nautan, Chanpatia, Bettiah, Sikta, Raxaul, Sugauli, Narkatia, Harsidhi, Govindganj, Kesaria, Kalyanpur, Pipra, Madhuban, Motihari, Chiraia, Dhaka, Sheohar, Riga, Bathnaha,Parihar.
NDA VS INDIA
The state will witness a close contest between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal United alliance, and the Opposition's INDIA bloc comprising the Congress and the Rashtriya Janata Dal (RJD).