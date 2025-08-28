 Indore Commodities Buzz Of August 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
Indore Commodities Buzz Of August 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web Desk Updated: Thursday, August 28, 2025, 01:34 PM IST
Indore Commodities Buzz Of August 28: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – August 28, 2025, Thursday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 6,150 – Rs 6,200

Toor Maharashtra Rs 6,600 - Rs 6,700

Toor Karnataka Rs 6,700 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,500

Moong Best Rs 7,500 - Rs 7,600

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,400 - Rs 7,700

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,700

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 7,000 - Rs 7,100

Raida Rs 6,600 - Rs 6,800

Soyabean Best Rs 4,550

Gold (24K) Rs 98,910 (10 grams)

Silver Rs 1,30,000 (per kg)

