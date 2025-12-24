Vijay Hazare Trophy 2025/26 Full Schedule: Rohit Sharma, Virat Kohli Kick Start Tournament With Hundreds

The Vijay Hazare Trophy kicked off amidst a run fest on December 24. India's premier 50-over competition across 4 venues in the country. The competition saw some star powered additions with several India stars set to return. Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, Shubman Gill and Ravindra Jadeja will all feature for their respective state sides.
Day 1 saw veterans Rohit Sharma and Virat Kohli dazzle with supreme centuries in run chases. On the other end of the age spectrum, young Vaibhav Suryavanshi slammed a 84-ball 190 for Bihar. There were three centuries under 40 balls, with Ishan Kishan smashing 125 off 39 balls. However his side gave way to a record chase thanks to Devdutt Padikkal's hundred of his own.
Dec 24 (9:00 AM IST)
Puducherry vs Tamil Nadu – Tamil Nadu won by 101 runs
Gujarat vs Services – Gujarat won by 8 wickets
Andhra vs Delhi – Delhi won by 4 wickets
Haryana vs Railways – Railways won by 6 wickets
Odisha vs Saurashtra – Saurashtra won by 5 wickets
Maharashtra vs Punjab – Punjab won by 51 runs
Chhattisgarh vs Goa – Goa won by 6 wickets
Himachal Pradesh vs Uttarakhand – Himachal Pradesh won by 95 runs
Mumbai vs Sikkim – Mumbai won by 8 wickets
Bengal vs Vidarbha – Bengal won by 3 wickets
Madhya Pradesh vs Rajasthan – Madhya Pradesh won by 99 runs
Jharkhand vs Karnataka – Karnataka won by 5 wickets
Kerala vs Tripura – Kerala won by 145 runs
Chandigarh vs Jammu and Kashmir – Jammu and Kashmir won by 10 wickets
Assam vs Baroda – Baroda won by 5 wickets
Hyderabad vs Uttar Pradesh – Uttar Pradesh won by 84 runs
Dec 26 (9:00 AM IST)
Goa vs Himachal Pradesh
Mumbai vs Uttarakhand
Chhattisgarh vs Punjab
Haryana vs Saurashtra
Andhra vs Railways
Odisha vs Services
Delhi vs Gujarat
Maharashtra vs Sikkim
Chandigarh vs Uttar Pradesh
Madhya Pradesh vs Tamil Nadu
Jharkhand vs Rajasthan
Puducherry vs Tripura
Karnataka vs Kerala
Assam vs Jammu and Kashmir
Baroda vs Bengal
Hyderabad vs Vidarbha
Dec 29 (9:00 AM IST)
Himachal Pradesh vs Maharashtra
Punjab vs Uttarakhand
Chhattisgarh vs Mumbai
Delhi vs Saurashtra
Railways vs Services
Andhra vs Odisha
Gujarat vs Haryana
Goa vs Sikkim
Bengal vs Chandigarh
Karnataka vs Tamil Nadu
Rajasthan vs Tripura
Jharkhand vs Puducherry
Kerala vs Madhya Pradesh
Jammu and Kashmir vs Vidarbha
Baroda vs Uttar Pradesh
Assam vs Hyderabad
Dec 31 (9:00 AM IST)
Himachal Pradesh vs Punjab
Goa vs Mumbai
Maharashtra vs Uttarakhand
Andhra vs Saurashtra
Gujarat vs Railways
Delhi vs Odisha
Haryana vs Services
Chhattisgarh vs Sikkim
Chandigarh vs Vidarbha
Jharkhand vs Tamil Nadu
Kerala vs Rajasthan
Karnataka vs Puducherry
Madhya Pradesh vs Tripura
Bengal vs Jammu and Kashmir
Baroda vs Hyderabad
Assam vs Uttar Pradesh
Jan 3 (9:00 AM IST)
Chhattisgarh vs Himachal Pradesh
Goa vs Uttarakhand
Maharashtra vs Mumbai
Railways vs Saurashtra
Andhra vs Gujarat
Haryana vs Odisha
Delhi vs Services
Punjab vs Sikkim
Assam vs Bengal
Rajasthan vs Tamil Nadu
Jharkhand vs Kerala
Madhya Pradesh vs Puducherry
Karnataka vs Tripura
Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh
Baroda vs Vidarbha
Chandigarh vs Hyderabad
Jan 6 (9:00 AM IST)
Himachal Pradesh vs Mumbai
Goa vs Punjab
Chhattisgarh vs Maharashtra
Saurashtra vs Services
Delhi vs Railways
Andhra vs Haryana
Gujarat vs Odisha
Sikkim vs Uttarakhand
Assam vs Chandigarh
Tamil Nadu vs Tripura
Karnataka vs Rajasthan
Jharkhand vs Madhya Pradesh
Kerala vs Puducherry
Baroda vs Jammu and Kashmir
Bengal vs Hyderabad
Uttar Pradesh vs Vidarbha
Jan 8 (9:00 AM IST)
Goa vs Maharashtra
Chhattisgarh vs Uttarakhand
Mumbai vs Punjab
Gujarat vs Saurashtra
Odisha vs Railways
Andhra vs Services
Delhi vs Haryana
Himachal Pradesh vs Sikkim
Assam vs Vidarbha
Kerala vs Tamil Nadu
Puducherry vs Rajasthan
Jharkhand vs Tripura
Karnataka vs Madhya Pradesh
Hyderabad vs Jammu and Kashmir
Baroda vs Chandigarh
Bengal vs Uttar Pradesh
Knockout Stage
Jan 12 (9:00 AM IST): Quarter-Final 1 (A1 vs C2)
Jan 12 (9:00 AM IST): Quarter-Final 2 (B1 vs D2)
Jan 13 (9:00 AM IST): Quarter-Final 3 (C1 vs A2)
Jan 13 (9:00 AM IST): Quarter-Final 4 (D1 vs B2)
Jan 15 (9:00 AM IST): Semi-Final 1
Jan 16 (9:00 AM IST): Semi-Final 2
Jan 18 (9:00 AM IST): Final