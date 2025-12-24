 Vijay Hazare Trophy 2025/26 Full Schedule: Rohit Sharma, Virat Kohli Kick Start Tournament With Hundreds
Day 1 of the Vijay Hazare Trophy 2025/26 saw veterans Rohit Sharma and Virat Kohli dazzle with supreme centuries in run chases. On the other end of the age spectrum, young Vaibhav Suryavanshi slammed a 84-ball 190 for Bihar. The tournament will later clash with the IND vs NZ series, with the final scheduled for January 18.

Sreehari MenonUpdated: Wednesday, December 24, 2025, 09:01 PM IST
The Vijay Hazare Trophy kicked off amidst a run fest on December 24. India's premier 50-over competition across 4 venues in the country. The competition saw some star powered additions with several India stars set to return. Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, Shubman Gill and Ravindra Jadeja will all feature for their respective state sides.

Day 1 saw veterans Rohit Sharma and Virat Kohli dazzle with supreme centuries in run chases. On the other end of the age spectrum, young Vaibhav Suryavanshi slammed a 84-ball 190 for Bihar. There were three centuries under 40 balls, with Ishan Kishan smashing 125 off 39 balls. However his side gave way to a record chase thanks to Devdutt Padikkal's hundred of his own.

Dec 24 (9:00 AM IST)

Puducherry vs Tamil Nadu – Tamil Nadu won by 101 runs

Gujarat vs Services – Gujarat won by 8 wickets

Andhra vs Delhi – Delhi won by 4 wickets

Haryana vs Railways – Railways won by 6 wickets

Odisha vs Saurashtra – Saurashtra won by 5 wickets

Maharashtra vs Punjab – Punjab won by 51 runs

Chhattisgarh vs Goa – Goa won by 6 wickets

Himachal Pradesh vs Uttarakhand – Himachal Pradesh won by 95 runs

Mumbai vs Sikkim – Mumbai won by 8 wickets

Bengal vs Vidarbha – Bengal won by 3 wickets

Madhya Pradesh vs Rajasthan – Madhya Pradesh won by 99 runs

Jharkhand vs Karnataka – Karnataka won by 5 wickets

Kerala vs Tripura – Kerala won by 145 runs

Chandigarh vs Jammu and Kashmir – Jammu and Kashmir won by 10 wickets

Assam vs Baroda – Baroda won by 5 wickets

Hyderabad vs Uttar Pradesh – Uttar Pradesh won by 84 runs

Dec 26 (9:00 AM IST)

Goa vs Himachal Pradesh

Mumbai vs Uttarakhand

Chhattisgarh vs Punjab

Haryana vs Saurashtra

Andhra vs Railways

Odisha vs Services

Delhi vs Gujarat

Maharashtra vs Sikkim

Chandigarh vs Uttar Pradesh

Madhya Pradesh vs Tamil Nadu

Jharkhand vs Rajasthan

Puducherry vs Tripura

Karnataka vs Kerala

Assam vs Jammu and Kashmir

Baroda vs Bengal

Hyderabad vs Vidarbha

Dec 29 (9:00 AM IST)

Himachal Pradesh vs Maharashtra

Punjab vs Uttarakhand

Chhattisgarh vs Mumbai

Delhi vs Saurashtra

Railways vs Services

Andhra vs Odisha

Gujarat vs Haryana

Goa vs Sikkim

Bengal vs Chandigarh

Karnataka vs Tamil Nadu

Rajasthan vs Tripura

Jharkhand vs Puducherry

Kerala vs Madhya Pradesh

Jammu and Kashmir vs Vidarbha

Baroda vs Uttar Pradesh

Assam vs Hyderabad

Dec 31 (9:00 AM IST)

Himachal Pradesh vs Punjab

Goa vs Mumbai

Maharashtra vs Uttarakhand

Andhra vs Saurashtra

Gujarat vs Railways

Delhi vs Odisha

Haryana vs Services

Chhattisgarh vs Sikkim

Chandigarh vs Vidarbha

Jharkhand vs Tamil Nadu

Kerala vs Rajasthan

Karnataka vs Puducherry

Madhya Pradesh vs Tripura

Bengal vs Jammu and Kashmir

Baroda vs Hyderabad

Assam vs Uttar Pradesh

Jan 3 (9:00 AM IST)

Chhattisgarh vs Himachal Pradesh

Goa vs Uttarakhand

Maharashtra vs Mumbai

Railways vs Saurashtra

Andhra vs Gujarat

Haryana vs Odisha

Delhi vs Services

Punjab vs Sikkim

Assam vs Bengal

Rajasthan vs Tamil Nadu

Jharkhand vs Kerala

Madhya Pradesh vs Puducherry

Karnataka vs Tripura

Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh

Baroda vs Vidarbha

Chandigarh vs Hyderabad

Jan 6 (9:00 AM IST)

Himachal Pradesh vs Mumbai

Goa vs Punjab

Chhattisgarh vs Maharashtra

Saurashtra vs Services

Delhi vs Railways

Andhra vs Haryana

Gujarat vs Odisha

Sikkim vs Uttarakhand

Assam vs Chandigarh

Tamil Nadu vs Tripura

Karnataka vs Rajasthan

Jharkhand vs Madhya Pradesh

Kerala vs Puducherry

Baroda vs Jammu and Kashmir

Bengal vs Hyderabad

Uttar Pradesh vs Vidarbha

Jan 8 (9:00 AM IST)

Goa vs Maharashtra

Chhattisgarh vs Uttarakhand

Mumbai vs Punjab

Gujarat vs Saurashtra

Odisha vs Railways

Andhra vs Services

Delhi vs Haryana

Himachal Pradesh vs Sikkim

Assam vs Vidarbha

Kerala vs Tamil Nadu

Puducherry vs Rajasthan

Jharkhand vs Tripura

Karnataka vs Madhya Pradesh

Hyderabad vs Jammu and Kashmir

Baroda vs Chandigarh

Bengal vs Uttar Pradesh

Knockout Stage

Jan 12 (9:00 AM IST): Quarter-Final 1 (A1 vs C2)

Jan 12 (9:00 AM IST): Quarter-Final 2 (B1 vs D2)

Jan 13 (9:00 AM IST): Quarter-Final 3 (C1 vs A2)

Jan 13 (9:00 AM IST): Quarter-Final 4 (D1 vs B2)

Jan 15 (9:00 AM IST): Semi-Final 1

Jan 16 (9:00 AM IST): Semi-Final 2

Jan 18 (9:00 AM IST): Final

