Shashwat Kumar advances in Badminton tournament

Mumbai: Top-seeded Shashwat Kumar defeated K Durgesh 30-15 in the first round of the Gautam Thakkar Memorial Sub-Junior Badminton tournament, at the Bombay Gymkhana court here on Friday.

In the girls U-17 match, Shreya Chary notched up a 30-3 win over Tanvi Nandgaonkar, Pahal Thakkar survived a scare before prevailing over Vinita Suresh 30-26 victory to move into the second round. Ananya Shah sneaked past Sanjivani Suryavanshi 30-29, while, top ranked Harshi Doshi and No 2 Pranav Kamble won their respective encounters.

Results:

Boys (U-13): Shashwat Kumar (1) bt K Durgesh 30-15; Oskar Mathew (2) bt Jehan Maniar 30-7; Aarav Lamb bt Vivaan Bagree 30-28; Ayaan Padnekar bt Dhananjay Ghatode 30-21; Tanish Patil bt Vedant Shivkumar 30-9; Jayden Noronha bt Laksh Shroff 30-15; Pravit Sahu bt Ayush Deswal 30-14; Arnav Dagli bt Anay Pingulkar 30-8; Yatish Ahuja bt Lakshya Hirawat 30-27; Jash Gupta bt Aaryan Godse 30-17; Nishant Pramod bt Taizun Bootwala 30-7; Sagar Menon bt Leon Fernandes 30-15; Ritvik Sheth bt Vedant Sawant 30-18; Malhar Mehendale bt Aarav Lamb 30-23.Doubles (U-17) Harshil Doshi / Parthive Nair bt Arnav Bhosale / Atharva Bhate 30-14; Ainoor Khan / Om Pawar bt Sagar Menon / Sreyas Srivastav 30-27; Pranav Kamble /Vaishnav Pashte bt Aaryan Bagdi / Shaurya Mehta 30-13; Malhar Joshi / Sujal Sawant bt Piyush Kamble / Soham Dhamankar 30-8.

Girls (U-17): Vinita Suresh bt Niya Nelson 30-14; Alisha Khan bt Anindita Nair 30-19; Kashika Mahajan bt Sana Parulekar 30-11; Shreya Chary bt Tanvi Nandgaonkar 30-3; Under-15: Manali Parulekar bt Naysa Seth 30-2; Avni Kanani bt Niharika Maurya 30-20; Sukhanda Gulhane bt Naesha Mehta 30-10; Taarushi Yadav bt Nandini Kataria 30-19; Ashvini V Shetty bt Aditi Patel 30-20; Shreya Chary bt Sana Parulekar 30-16; Pahal Thakkar bt Vinita Suresh 30-26; Ananya Shah bt Sanjivani Suryavanshi 30-29; Vedika Kulkarni bt Palak Bhaety 30-17.