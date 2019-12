MSDTTA- Pro table tennis tournament: Yash Dalvi, Dev Jhaveri into semis

Mumbai: Bespectacled Dev Jhaveri, mixing aggression with caution scored a thrilling win over Aashay Pisal 7-11, 11-9, 11-9,7-11,11- 4 to storm into junior boys semifinals in the Poinsur Gymkhana’s MSDTTA- Pro table tennis tournament, at their complex at Kandivali on Sunday.

In another close encounter, Yash Dalvi had to fight all the way before to pack off Atharva Rane 6-11, 11-9, 11-6,8-11, 11-5 to join Dev in last four of the junior boys singles.

Results:

Boys (Juniors Qfs):Dev Jhaveri bt Aashay Pisal 7-11, 11-9, 11-9,7-11,11-4; Soham Mate bt Arnav Borkar 11-5, 12-10, 11-6; Yash Dalvi bt (1)- Atharva Rane 6-11, 11-9, 11-6,8-11, 11-5; Kathit Shah bt Saaket Sahasrabuddhe 11-7, 12-10,11-4.

Sub-junior: (Sfs):Soham Mate btAtharva Rasne11-6,11-9,11-9; (1)-Santosh Kolapte bt Samyak Landge 11-9,9-11, 11-4, 7-11, 11-7. (Qfs) (1)- Santosh Kolatpe bt Sumedh Shenoy 11-8, 12-10,11-8; Samyak Landge bt Dhyan Parekh 16-14, 11-6, 6-11-6,8-11, 13-11; Soham Matye bt Arnav Kshirsagar 11-5, 11-4, 11-3; Atharva Rane bt Nilesh Yedge 11-9, 14-12, 11-7.

Cadet (Sfs): Aadhish Mishra bt Ansh Karnavar 11-9, 11-6,11-9; Arnav Kshirsagar bt Aarth Mistry 11-2,9-11,11-9,11-6.

Midget singles (Sfs): Nivaan Sheth bt Eshaan Nayak 11-8, 17-15, 11-4; Manav Modi bt Shlok Banerjee 11-6, 12-14, 11-5, 4-11,11-7.

Girls: Junior (Qfs): Aarvshi Raut bt Gauri dehmukh 11-5, 11-2, 11-6; Jasreet Kaur Gill bt Khooshi Pawar 11-1`3, 11-8, 11-6, 11-2; Manasi Jare bt Bhoomi Pitale 11-6, 11-5,12-10; Arya Ghag bt Arya Warty 11-7, 12-10,10-12, 11-7.

Sub-junior: (Sfs): Bhoomi Pitale bt Jasreet Kaur Gill 12-10, 11-4,9-11, 11-9; Manasi Jare bt arya Warty 11-5, 11-3, 11-3.

Midget (Sfs): Fizzah Altaf bt Halima Dhorajiwala 11-8, 11-4, 11-5;Divyanshi Bhowmick bt Saachi Mandhyan 11-9, 11-7, 11-8.