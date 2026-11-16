ISPL Season 4 Auction: Saroj Paramanik Fetches ₹28.55 Lakh As 8 Franchises Finalise Squads Worth Over ₹10.40 Crore

Mumbai: The Indian Street Premier League (ISPL), India’s pioneering tennis-ball T10 cricket tournament, witnessed an action-packed Season 4 Player Auction as eight franchises completed their squads for the upcoming season. With 144 players across eight teams and a combined squad value of over ₹10.40 crore, the auction saw franchises deploy their strategies and compete fiercely to secure some of the most promising names in tennis-ball cricket.
Ahmedabad Lions made a significant statement by securing all-rounder Saroj Paramanik for ₹28.55 lakh, making him the highest-priced fresh acquisition of the auction. Majhi Mumbai’s retained all-rounder Abhishek Dalhor topped the overall player-value chart at ₹34.65 lakh, underlining his importance to the franchise.
Majhi Mumbai also used the Right to Match (RTM) option to bring back all-rounder and last season’s captain Vijay Pawle for ₹23.40 lakh. Falcon Risers Hyderabad secured bowler Anurag Sarshar for ₹22 lakh, while all-rounder Praveen Kumar joined the Hyderabad franchise for ₹21.50 lakh through RTM.
Ahmedabad Lions further strengthened their batting resources with the acquisitions of Fardeen Kazi for ₹20.50 lakh and Sanjay Kanojjiya for ₹20.25 lakh. Chennai Singams used the RTM option to bring back Ketan Mhatre for ₹20.05 lakh, while Srinagar Ke Veer added depth to their squad with several notable acquisitions.
The auction witnessed the presence of ISPL Core Committee members, Hon’ble Cabinet Minister Ashish Shelar, Sachin Tendulkar and Suraj Samat, alongside Head Selectors Jatin Paranjape and Pravin Amre, and Tiigers of Kolkata franchise co-owners Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan.
"Talent is like flowing water. You may be able to stop it temporarily, but you cannot block it forever. Irrespective of whether a player comes from the biggest city or the smallest town, talent will always find its way. With ISPL, we are making every effort to ensure that the selection process is transparent and fair, where performances are rewarded,” Sachin Tendulkar, ISPL Core Committee Member, said.
"We have seen the growth of ISPL from the very basic stages, when we first discussed the idea. The idea was very clear: all players with talent need to have a platform and an opportunity to showcase their talent. And if it could be supported or led by someone like Sachin ji, along with the many other team owners who are here, what we discussed and decided has now come to fruition. We have seen ISPL grow like a tree. We appeal to all cricket lovers to play a part in ISPL,” said Ashish Shelar, ISPL Core Committee Member.
Suraj Samat, Core Committee Member, said: “At ISPL, we are building an ecosystem for grassroots cricket—a clear pathway for players with passion and talent to earn recognition and progress. That ecosystem also embraces the creators and commentators who help bring these stories to audiences. An Under-19 player attracting a bid of ₹7.50 lakh shows the opportunities this platform is creating and the confidence franchises are placing in young talent.”
The auction also highlighted the growing depth of talent in the league, with players from different regions and backgrounds earning opportunities across the eight franchises. The U-19 category was particularly encouraging, with Ankit Yadav emerging as the highest-priced young player after Srinagar Ke Veer secured his services for ₹7.50 lakh. Sunny Gupta was the next-highest U-19 acquisition at ₹3.40 lakh, also joining Srinagar Ke Veer.
In the batting category, Tiigers of Kolkata’s retained player Saif Ali was valued at ₹30.75 lakh, while Chennai Singams retained last season’s Most Valuable Player Jagannath Sarkar at ₹26.03 lakh. Tiigers of Kolkata also used the RTM option to bring back league’s fastest bowler, Vivek Shelar, who was recently selected to represent Maharashtra in the Syed Mushtaq Ali Trophy, for ₹5.75 lakh.
Among the bowlers, Anurag topped the category with a value of ₹22 lakh, followed by Nizam Ali, who joined Tiigers of Kolkata for ₹16.50 lakh.
ISPL has revamped its player selection process by eliminating simulation matches and moving towards a fully data-driven, technology-led approach. The local tournaments across the country serve as the sole selection pathway, with the top 500 performers earning a place in the auction pool based on points accumulated during these tournaments. The pool also includes the top 50 contracted players, ensuring a transparent, merit-based process that minimises human intervention and gives grassroots talent a direct route to the league.
With all eight franchises having finalised their 18-member squads, ISPL Season 4 is now set for yet another season of high-voltage cricketing action, featuring exciting contests, emerging talent and compelling stories from India’s grassroots cricket ecosystem.
Top five player values, including retentions:
Abhishek Dalhor – ₹34.65 lakh (Majhi Mumbai) – Retained
Saif Ali – ₹30.75 lakh (Tiigers of Kolkata) – Retained
Saroj Paramanik – ₹28.55 lakh (Ahmedabad Lions)
Jagannath Sarkar – ₹26.03 lakh (Chennai Singams) – Retained
Vijay Pawle – ₹23.40 lakh (Majhi Mumbai) – RTM
Top-5 batsmen:
Saif Ali – ₹30.75 lakh (Tiigers of Kolkata) – Retained
Jagannath Sarkar – ₹26.03 lakh (Chennai Singams) – Retained
Sikandarbhai Bhatti – ₹21.45 lakh (Ahmedabad Lions) – Retained
Fardeen Kazi – ₹20.50 lakh (Ahmedabad Lions)
Sanjay Kanojjiya – ₹20.25 lakh (Ahmedabad Lions)
Top-5 bowlers:
Anurag Sarshar – ₹22 lakh (Falcon Risers Hyderabad)
Nizam Ali – ₹16.50 lakh (Tiigers of Kolkata)
Vicky Bhoir – ₹15.60 lakh (Falcon Risers Hyderabad) – Retained
Rarang Singh – ₹15.25 lakh (Majhi Mumbai)
Ashish Kumar Pal – ₹11.50 lakh (Chennai Singams)
Top-5 all-rounders:
Abhishek Dalhor – ₹34.65 lakh (Majhi Mumbai) – Retained
Saroj Paramanik – ₹28.55 lakh (Ahmedabad Lions)
Vijay Pawle – ₹23.40 lakh (Majhi Mumbai) – RTM
Praveen Kumar – ₹21.50 lakh (Falcon Risers Hyderabad) – RTM
Prathmesh Thakare – ₹17.85 lakh (Srinagar Ke Veer)
Top-5 U-19 players:
Ankit Yadav – ₹7.50 lakh (Srinagar Ke Veer)
Sunny Gupta – ₹3.40 lakh (Srinagar Ke Veer)
Vishal Rathod – ₹3.20 lakh (Tiigers of Kolkata)
Amay Lad – ₹3 lakh (Tiigers of Kolkata)
Viren Nyaynit – ₹3 lakh (Falcon Risers Hyderabad)
Complete Squads:
Tiigers of Kolkata: Saif Ali (Retained, ₹30.75 lakh), Nizam Ali (₹16.50 lakh), Rajat Mundhe (₹15.05 lakh), Arish Khan (₹15 lakh), Krushna Gawali (₹14.75 lakh), Darshan Bandekar (₹7.55 lakh), Vishwajit Thakur (₹6 lakh), Pavan Kene (₹5.75 lakh), Vivek Shelar (₹5.75 lakh), Amit Pandey (₹5 lakh), Parivesh Dhar (₹4 lakh), Lokesh Meena (₹4 lakh), Shivam Kumar (₹3.80 lakh), Vishal Rathod (₹3.20 lakh), Amay Lad (₹3 lakh), Sunil Kumar (₹3 lakh), Leeladharan R S (₹3 lakh) and Ganesh Shillikyatar (₹3 lakh).
Chennai Singams: Jagannath Sarkar (Retained, ₹26.03 lakh), Ketan Mhatre (₹20.05 lakh), Amit Naik (₹16.65 lakh), Ankur Singh (₹15.75 lakh), Sarfraz Khan (₹15 lakh), Ashish Kumar Pal (₹11.5 lakh), Ejaj Ahamad (₹8 lakh), Bhushan Gole (₹6 lakh), Venkatachalapathi Manimaran (₹3.60 lakh), Rajesh Sorte (₹3 lakh), Saqlain Akhtar (₹3 lakh), Harshit Kedia (₹3 lakh), Sunil Kumar (₹3 lakh), Dipesh Salvi (₹3 lakh), Yashwant Sahu (₹3 lakh), Vivek Mohanan (₹3 lakh), Aakash Singh (₹3 lakh) and Utkarsh Pathak (₹3 lakh).
Majhi Mumbai: Abhishek Dalhor (Retained, ₹34.65 lakh), Vijay Pawle (₹23.4 lakh), Mohammed Nadeem (₹15.50 lakh), Rarang Singh (₹15.25 lakh), Aman Yadav (₹15.05 lakh), Bunty Patel (₹5.75 lakh), Ajaz Bepari (₹4.8 lakh), Thomas Dias (₹4.4 lakh), Kannan Nagasamy (₹3.40 lakh), Raju Mukhia (₹3 lakh), Rohit Roy (₹3 lakh), Ayush Chhetry (₹3 lakh), Muhammed Riyas (₹3 lakh), Arjun Bhosale (₹3 lakh), Aayush Kaser (₹3 lakh), Shoyab Ali (₹3 lakh), Akshay Chaurasiya (₹3 lakh) and Dipesh Mali (₹3 lakh).
Falcon Risers Hyderabad: Vicky Bhoir (Retained, ₹15.60 lakh), Anurag Sarshar (₹22 lakh), Praveen Kumar (₹21.50 lakh), Shreyash Kadam (₹17.25 lakh), Prashant Gharat (₹13.5 lakh), Abdul Ramees (₹10.50 lakh), Sanskar Dhyani (₹8.50 lakh), Prathmesh Rathod (₹7.5 lakh), Nitin Matunge (₹3.4 lakh), Vicky Pujari (₹3.2 lakh), Sambhaji Patil (₹3.2 lakh), Viren Nyaynit (₹3 lakh), Avadhut Patil (₹3 lakh), Shivraj Jagtap (₹3 lakh), Raj Paswan (₹3 lakh), Rakesh Kahar (₹3 lakh), Venkatesan (₹3 lakh) and Nayum Khan Sisodiya (₹3 lakh).
Ahmedabad Lions: Sikandarbhai Bhatti (Retained, ₹21.45 lakh), Saroj Paramanik (₹28.55 lakh), Fardeen Kazi (₹20.5 lakh), Sanjay Kanojjiya (₹20.25 lakh), Padmesh Mhatre (₹9 lakh), Pradeep Patil (₹7 lakh), Prasanna Patil (₹5 lakh), Firdos Alam (₹4 lakh), Babla Yadav (₹3.2 lakh), Irfan Patel (₹3 lakh), Manojkumar M (₹3 lakh), Karan More (₹3 lakh), Sahil Longale (₹3 lakh), Mohammadinhusain Kadiwala (₹3 lakh), Azaj Ahemad Khokhar (₹3 lakh), Majid Yousuf Sheikh (₹3 lakh), Ashiq Ali B S (₹3 lakh) and Vikash Gautam (₹3 lakh).
Delhi Superheros: Bhavesh Pawar (₹16.5 lakh), Adarsh Parashar (₹7.50 lakh), Prajyot Ambhire (₹5.5 lakh), Basharat Wani (₹4.40 lakh), R. Thavith Kumar (₹3.20 lakh), Akash Chindariya (₹3.2 lakh), Dhiraj Bhoir (₹3 lakh), Arvind Kumar (₹3 lakh), Rohit Kumar (₹3 lakh), Rohit Kumar (₹3 lakh), Aftab Alam (₹3 lakh), Ankit Singh Tomar (₹3 lakh), Amol Nilugade (₹3 lakh), Saddam Hussain (₹3 lakh), Lokesh (₹3 lakh), Mohd Razi (₹3 lakh), Harsh Adsul (₹3 lakh) and Jagat Sharma (₹3 lakh).
Srinagar Ke Veer: Prathmesh Thakare (₹17.85 lakh), Rajendra Singh (₹17.50 lakh), Krushna Pawar (₹17.25 lakh), Lavish Kaushal (₹17 lakh), Mahesh Nangude (₹14.5 lakh), Ankit Yadav (₹7.5 lakh), Vijay Kumar (₹6.75 lakh), Mansoor K L (₹6 lakh), Nagesh Wadekar (₹5.4 lakh), Omkar Keni (₹5 lakh), Suvronil Roy (₹4.20 lakh), Sunny Gupta (₹3.40 lakh), Dhananjay Arun Bhintade (₹3.2 lakh), Jaykishan Raghaw (₹3 lakh), Pragadeeswaran (₹3 lakh), Farman Khan (₹3 lakh), Minad Manjrekar (₹3 lakh) and Aman Yadav (₹3 lakh).
Bengaluru Strikers: Yogesh Penkar (₹13.5 lakh), Sumeet Dhekale (₹10.7 lakh), Gauresh Nagvekar (₹6.25 lakh), Firoz Nijamuddin Shaikh (₹6 lakh), Zaid Khan (₹5.25 lakh), Jignesh Patel (₹5 lakh), Mayur Waghmare (₹5 lakh), Dibyendu Paul (₹3.80 lakh), Prayas Koli (₹3.4 lakh), Karthik Muthusamy (₹3 lakh), Rishab Shetty (₹3 lakh), Abhay Singh Chandel (₹3 lakh), Mukesh Kumar Nagesh (₹3 lakh), Vinayak Bhoir (₹3 lakh), Harsh Bhoir (₹3 lakh), Chaitanya Patil (₹3 lakh), Yash Bharadwaj (₹3 lakh) and Gaurav Yadav (₹3 lakh).