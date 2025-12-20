 GE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs
e-Paper Get App
HomeSportsGE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs

GE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs

Parle Tilak Vidyalaya English Med.School: 247-3 (Swaroop Raut 103*, Atharva Parab 105*) beat Narsinh Govindrao Vartak English Medium School: 203 all out (Soham Kadam 54*, Arya Thakur 42; Atharva Dingankar 5/65) by 44 runs.

Irfan HajiUpdated: Saturday, December 20, 2025, 10:59 PM IST
article-image
General Education Academy defeated Chembur Karnataka by 148 runs in the 124th Giles Shield U-14 Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament at Karnataka Cross Maidan on Saturday. |

General Education Academy defeated Chembur Karnataka by 148 runs in the 124th Giles Shield U-14 Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament at Karnataka Cross Maidan on Saturday. GE Academy made 244 all out in their allotted 45 overs. Opening batter Shardul Fagare smashed a great 122 runs in 65 balls, with 12 boundaries. Viraj Patil was the pick of the bowlers, snapping up (4-52) in 11 overs. Raza Khan snapped up two wickets. In reply, the Chembur Karnatak outfit was bundled out for 96 in 32.2 overs. Shreyansh Singh picked a four-wicket haul (4-25) in just 4.2 overs.

Parle Tilak Vidyalaya English Medium School overcame the challenge of Narsinh Govindrao Vartak English School by 44 runs at Jolly Gymkhana on Saturday. Put into bat first by their opposition, the Parle Tilak team scored 247-3 in 45 overs with Atharva Parab scoring 105 runs. Swaroop Raut made 103 runs. Mudabbir Jaipury picked (3-30) in 10 overs. In reply, Narsinh Govindrao tried extremely hard but were all out for 203 in 41.5 overs. Soham Kadam scored an unbeaten 54. Atharva Dingankar picked up five wickets.

Read Also
Top Seeds Veer Chotrani, Joshna Chinappa Keeps Steaming Ahead, Enter Semi-Finals
article-image

Brief Scores:

General Education Academy: 244 all out (Shardul Fagare 122, Sanidhya Sanap 33; Viraj Patil 5/52) beat Chembur Karnataka 96 all out (Ankit Mhatre 36; Shreyansh Singh 4/25, Vihaan Wade 3/15) by 148 runs.

FPJ Shorts
Mumbai News: Special SC/ST Court Convicts 2 Men For Murder Of BMC Official Over Inter-Caste Marriage Dispute
Mumbai News: Special SC/ST Court Convicts 2 Men For Murder Of BMC Official Over Inter-Caste Marriage Dispute
Nagaland State Lottery Result: Dec 20, 2025, 7 PM Live - Watch Streaming Of Winners List Of Dear Super Iron Saturday Weekly Draw
Nagaland State Lottery Result: Dec 20, 2025, 7 PM Live - Watch Streaming Of Winners List Of Dear Super Iron Saturday Weekly Draw
Top Seeds Veer Chotrani, Joshna Chinappa Keeps Steaming Ahead, Enter Semi-Finals
Top Seeds Veer Chotrani, Joshna Chinappa Keeps Steaming Ahead, Enter Semi-Finals
'Mahatmashree': West Bengal Govt Renames Job Guarantee Scheme From 'Karmashree' After Centre Replaces MGNREGA To G RAM G
'Mahatmashree': West Bengal Govt Renames Job Guarantee Scheme From 'Karmashree' After Centre Replaces MGNREGA To G RAM G

Dnyandeep Seva Mandal’s: 345-5 (Lavish Singh 92, Neil Naik 87, Atharva Kalel 64*) beat Swami Vivekanand High School: 76 all out (Arjun Khedekar 37; Daksh Luhach 5/2, Pratik Desai 5/22) by 269 runs.

Parle Tilak Vidyalaya English Med.School: 247-3 (Swaroop Raut 103*, Atharva Parab 105*) beat Narsinh Govindrao Vartak English Medium School: 203 all out (Soham Kadam 54*, Arya Thakur 42; Atharva Dingankar 5/65) by 44 runs.

High School Sanpada Vivekanand Sankul: 243-9 (Ansh Mali 85, Tanishq Bile 40, Adarsh Singh 31; Sadik Sayed 5/93) beat Anjuman Islam Urdu: 122 all out (Divyansh Singh 31, Arya Mhatre 5/11) by 121 runs.

Follow us on

RECENT STORIES

GE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs

GE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs

Top Seeds Veer Chotrani, Joshna Chinappa Keeps Steaming Ahead, Enter Semi-Finals

Top Seeds Veer Chotrani, Joshna Chinappa Keeps Steaming Ahead, Enter Semi-Finals

Ten Colts, One Crown: Indian 2000 Guineas Gears Up For High-Voltage Battle

Ten Colts, One Crown: Indian 2000 Guineas Gears Up For High-Voltage Battle

IND W vs SL W 1st T20I: World Champions India Begin Home Season Against Sri Lanka; When And Where To...

IND W vs SL W 1st T20I: World Champions India Begin Home Season Against Sri Lanka; When And Where To...

VIDEO: Hardik Pandya Takes Girlfriend Mahieka Sharma On Late Night Drive In Ahmedabad After Winning...

VIDEO: Hardik Pandya Takes Girlfriend Mahieka Sharma On Late Night Drive In Ahmedabad After Winning...