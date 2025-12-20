GE Academy Defeated Chembur Karnataka By 148 Runs

General Education Academy defeated Chembur Karnataka by 148 runs in the 124th Giles Shield U-14 Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament at Karnataka Cross Maidan on Saturday. |

General Education Academy defeated Chembur Karnataka by 148 runs in the 124th Giles Shield U-14 Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament at Karnataka Cross Maidan on Saturday. GE Academy made 244 all out in their allotted 45 overs. Opening batter Shardul Fagare smashed a great 122 runs in 65 balls, with 12 boundaries. Viraj Patil was the pick of the bowlers, snapping up (4-52) in 11 overs. Raza Khan snapped up two wickets. In reply, the Chembur Karnatak outfit was bundled out for 96 in 32.2 overs. Shreyansh Singh picked a four-wicket haul (4-25) in just 4.2 overs.

Parle Tilak Vidyalaya English Medium School overcame the challenge of Narsinh Govindrao Vartak English School by 44 runs at Jolly Gymkhana on Saturday. Put into bat first by their opposition, the Parle Tilak team scored 247-3 in 45 overs with Atharva Parab scoring 105 runs. Swaroop Raut made 103 runs. Mudabbir Jaipury picked (3-30) in 10 overs. In reply, Narsinh Govindrao tried extremely hard but were all out for 203 in 41.5 overs. Soham Kadam scored an unbeaten 54. Atharva Dingankar picked up five wickets.

Brief Scores:

General Education Academy: 244 all out (Shardul Fagare 122, Sanidhya Sanap 33; Viraj Patil 5/52) beat Chembur Karnataka 96 all out (Ankit Mhatre 36; Shreyansh Singh 4/25, Vihaan Wade 3/15) by 148 runs.

Dnyandeep Seva Mandal’s: 345-5 (Lavish Singh 92, Neil Naik 87, Atharva Kalel 64*) beat Swami Vivekanand High School: 76 all out (Arjun Khedekar 37; Daksh Luhach 5/2, Pratik Desai 5/22) by 269 runs.

Parle Tilak Vidyalaya English Med.School: 247-3 (Swaroop Raut 103*, Atharva Parab 105*) beat Narsinh Govindrao Vartak English Medium School: 203 all out (Soham Kadam 54*, Arya Thakur 42; Atharva Dingankar 5/65) by 44 runs.

High School Sanpada Vivekanand Sankul: 243-9 (Ansh Mali 85, Tanishq Bile 40, Adarsh Singh 31; Sadik Sayed 5/93) beat Anjuman Islam Urdu: 122 all out (Divyansh Singh 31, Arya Mhatre 5/11) by 121 runs.