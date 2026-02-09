 Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament: Playoff Intensity Peaks Across Goans & MSSA Ground
Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament: Playoff Intensity Peaks Across Goans & MSSA Ground

The Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament delivered thrilling action across Mumbai on February 9. Boys U-14 Division 4 playoffs featured tense tie-break wins, while Boys U-10 Division 1 and 3 matches produced dominant victories, narrow margins, and impressive goal-scoring performances at Goans and MSSA grounds.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, February 09, 2026, 10:22 PM IST
article-image
Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament: Playoff Intensity Peaks Across Goans & MSSA Ground | File Pic (Representative Image)

Mumbai: The Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament saw a packed day of action across two venues in Mumbai — Goans Ground and the MSSA Ground — as Boys U-14 Division 4 playoffs and Boys U-10 Division 1 and Division 3 fixtures produced a mix of commanding wins, cagey draws, and nail-biting tie-breakers.

Goans Ground, Cross Maidan — Boys U-14 Div. 4 (Playoffs)

Tie-break drama and emphatic wins

Dr. Pillai Global, Borivali drew 0–0 with SVKM JV Parekh, Vile Parle and won 3–2 on tie-breakers.

Dr. Pillai scorers (TB): Dhruv Navale, Aadhya Shintre, Mitansh Ruparel

SVKM scorers (TB): Reyansh Damle, Vivaan Paleja

D.G. Khetan, Malad drew 0–0 with St. Arnold’s, Andheri and won 4–1 on tie-breakers.

D.G. Khetan scorers (TB): Privity Van, Jihan Mandaviya, Ayaan Chhatbar, Plash Jain

St. Arnold’s scorer (TB): Pranay Biuajdhar

St. Thomas, Goregaon produced a dominant performance to beat St. Xavier’s, Vile Parle 5–0.

Goal scorers: Shreyas Dhun (3), Gabrial Dalameni (2)

Nahar International ‘B’, Chandivali edged Nita Mukesh Ambani, Ambani 1–0.

Goal scorer: Aarjav Singh

A.M. Naik, Powai beat Podar ORT, Worli 2–0.

Goal scorers: Atharv Govil, Varad Bhalerao

MSSA Ground — Boys U-10 Div. 1 (Playoff Matches)

Key results

Hiranandani Foundation, Powai beat AVM Bandra (W) 1–0 — Daksh Puri

Cathedral & John Connon, Fort beat Green Acres, Chembur 3–0 — Kaveer Goradia, Rihaan Savla, Kareem Hamza Wala

Don Bosco ‘A’, Matunga beat SVKM, Vile Parle 1–0 — Dheerhitar Nadar

Bombay Scottish, Mahim beat St. Dominic Savio, Andheri 1–0 — Hrihaan Jain

Ascend International, BKC beat Bombay Scottish, Mahim (Powai) 4–0 — Aushim Sagar (2), Rahyl Desmukh, Nivaan Virani

Smt. RSB AVM, Juhu beat Christ Church ICSE, Byculla 2–1 — Kriteev Mehta, Nakshvardhan Choudhary; (Christ Church) Mohd. Ali Ansari

Greenlawns, B.P. Road beat JBCN International, Chembur 3–1 — Vishrut Vore (3); (JBCN) Aryan

Bombay International, Babulnath beat Holy Family, Andheri 1–0 — Kaveer Jogani

MSSA Ground — Boys U-10 Div. 3 (League-cum-Knockout)

Big wins, a goalless draw, and strong attacking displays

G.D. Somani beat Witty International, Borivali 1–0 — Armaan

Mainadevi Bajaj drew 0–0 with New Activity School

CNS ‘A’, Kandivali beat St. Aloysius, Gorai 6–0 — Kabir Muchhala (2), Nivaan Shah (1)

Hiranandani Foundation, Powai beat D.Y. Patil 4–1 — Shivaay Kumar (1), Anmesh Kashyap (2), Ayansh Kawatra (1); (DY Patil) Agastya Baldota (1)

Fatima, Vidyavihar beat JBCN International ‘B’, Chembur 3–0 — Parav Rajesh Patel (3), Aarnav Kadha (1)

Ascend International ‘B’, BKC beat Ryan International, Navi Mumbai 2–0 — Awnansh Khatri, Imran Pathan

Nita Mukesh Ambani ‘A’, BKC beat JBCN International, Chembur 2–0 — Thahan Doshi, Taimur Khan

Aki Mohd. Ali Urdu won 6–0 — Naorain Khan (1), Ashfaque Shaikh (3), Afsar Shaikh (1), Adnan Chaudhary (1)

