Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament: Playoff Intensity Peaks Across Goans & MSSA Ground

Mumbai: The Dream Sports MSSA Inter-School Football Tournament saw a packed day of action across two venues in Mumbai — Goans Ground and the MSSA Ground — as Boys U-14 Division 4 playoffs and Boys U-10 Division 1 and Division 3 fixtures produced a mix of commanding wins, cagey draws, and nail-biting tie-breakers.
Goans Ground, Cross Maidan — Boys U-14 Div. 4 (Playoffs)
Tie-break drama and emphatic wins
Dr. Pillai Global, Borivali drew 0–0 with SVKM JV Parekh, Vile Parle and won 3–2 on tie-breakers.
Dr. Pillai scorers (TB): Dhruv Navale, Aadhya Shintre, Mitansh Ruparel
SVKM scorers (TB): Reyansh Damle, Vivaan Paleja
D.G. Khetan, Malad drew 0–0 with St. Arnold’s, Andheri and won 4–1 on tie-breakers.
D.G. Khetan scorers (TB): Privity Van, Jihan Mandaviya, Ayaan Chhatbar, Plash Jain
St. Arnold’s scorer (TB): Pranay Biuajdhar
St. Thomas, Goregaon produced a dominant performance to beat St. Xavier’s, Vile Parle 5–0.
Goal scorers: Shreyas Dhun (3), Gabrial Dalameni (2)
Nahar International ‘B’, Chandivali edged Nita Mukesh Ambani, Ambani 1–0.
Goal scorer: Aarjav Singh
A.M. Naik, Powai beat Podar ORT, Worli 2–0.
Goal scorers: Atharv Govil, Varad Bhalerao
MSSA Ground — Boys U-10 Div. 1 (Playoff Matches)
Key results
Hiranandani Foundation, Powai beat AVM Bandra (W) 1–0 — Daksh Puri
Cathedral & John Connon, Fort beat Green Acres, Chembur 3–0 — Kaveer Goradia, Rihaan Savla, Kareem Hamza Wala
Don Bosco ‘A’, Matunga beat SVKM, Vile Parle 1–0 — Dheerhitar Nadar
Bombay Scottish, Mahim beat St. Dominic Savio, Andheri 1–0 — Hrihaan Jain
Ascend International, BKC beat Bombay Scottish, Mahim (Powai) 4–0 — Aushim Sagar (2), Rahyl Desmukh, Nivaan Virani
Smt. RSB AVM, Juhu beat Christ Church ICSE, Byculla 2–1 — Kriteev Mehta, Nakshvardhan Choudhary; (Christ Church) Mohd. Ali Ansari
Greenlawns, B.P. Road beat JBCN International, Chembur 3–1 — Vishrut Vore (3); (JBCN) Aryan
Bombay International, Babulnath beat Holy Family, Andheri 1–0 — Kaveer Jogani
MSSA Ground — Boys U-10 Div. 3 (League-cum-Knockout)
Also Watch:
Big wins, a goalless draw, and strong attacking displays
G.D. Somani beat Witty International, Borivali 1–0 — Armaan
Mainadevi Bajaj drew 0–0 with New Activity School
CNS ‘A’, Kandivali beat St. Aloysius, Gorai 6–0 — Kabir Muchhala (2), Nivaan Shah (1)
Hiranandani Foundation, Powai beat D.Y. Patil 4–1 — Shivaay Kumar (1), Anmesh Kashyap (2), Ayansh Kawatra (1); (DY Patil) Agastya Baldota (1)
Fatima, Vidyavihar beat JBCN International ‘B’, Chembur 3–0 — Parav Rajesh Patel (3), Aarnav Kadha (1)
Ascend International ‘B’, BKC beat Ryan International, Navi Mumbai 2–0 — Awnansh Khatri, Imran Pathan
Nita Mukesh Ambani ‘A’, BKC beat JBCN International, Chembur 2–0 — Thahan Doshi, Taimur Khan
Aki Mohd. Ali Urdu won 6–0 — Naorain Khan (1), Ashfaque Shaikh (3), Afsar Shaikh (1), Adnan Chaudhary (1)