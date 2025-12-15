Ankit Mhatre’s Double Ton Powers Chembur Karnatak To Massive 362-Run Win In Giles Shield U-14

Opening batter Ankit Mhatre scored a double hundred as Chembur Karnatak High School thrashed Divine English School by 362 runs in the 129th Giles Shield U14 Dream Sports MSSA Inter-School Cricket Tournament at Sunder CC Cross Maidan on Monday. Mhatre made 203 and one down batsman Viraj Patil (112) also hit a century to help his school to build a sound team total of 436 against Divine English School.
In response, Divine English School were all out for 74 runs as Adarsh Pawar 4/80 and Abhay Pathak 3/106 shared seven wickets between them.
St. Xavier’s High School Bhandup edged Podar Cambridge School Santacruz by one wicket at Western Railway ground, Cross Maidan, Ridit Rastogi played a valuable innings of 111 runs to help Podar Cambridge post 235 all out after batting first. The right arm medium pacer Ansh More captured five wickets and made 33 runs for St. Xavier’s to star in victory. Ranveer Hansi topscored with 58 and More's support proved crucial in the narrow win.
RR Education Trust: chased 159 with unbeaten knocks of 71 by Advai Sawant and 51 from Arnav Jagtap against Anand Vishwa Gurukul School. RR education won by 10 wickets at United Cricketers ground, Cross Maidan. Anand Vishwa had made158 all out with Arjun Naiksatam scoring 50 and Sanskar Mandkulkar making 35. Hetav Thakkar 3/53, and Jayesh Kulapkar 3/24 starred with the ball for RR Education.
Brief Scores :
Chembur Karnatak High School: 436 Ankit Mhatre 203, Viraj Patil 112, Nayan Salunkhe 50, Prajwal Gowari 40, Swarup Jadhav 6-19, Aayush Das 3/42 beat Divine English School: 74 all out Adarsh Pawar 4/80, Abhay Pathak 3/106 by 362 runs.
Podar Cambridge School Santacruz : 235 all out Ridit Rastogi 111, Pushkal Chowrasiya 45, Keehan Valecha 35, Ansh More (RAM) 5/49 lost to St. Xavier’s High School Bhandup 236-9 Ranveer Hansi 58,Ansh More 33, Shaurya Hardikar 3/52) by 1 wkt.
Anand Vishwa Gurukul School: 158 all out Arjun Naiksatam 50, Sanskar Mandkulkar 35, Hetav Thakkar 3/53, Jayesh Kulapkar 3/24 lost to RR Education Trust: 159/0 Arnav Jagtap 51*, Advai Sawant 71* by 10 wkts.
IES VN Sule Guruji Dadar : 249-8 Swarn Katkar 75, Devang Koli 71, Gaurik Nandanwar 36, Arjun Joshi 5/73, SarvagyaYadav 3/98 beat The BMS Brio International: 228-8 Sanidhya Jain 68, Darsh Malte 57, Vivek Yadav 3-40) by 21 runs.
St. Rock High School:176 all out Shlok Jadhav 41, Ashvit Bangera 34, Arnav Rai 6/35 beat Rizvi Springfield CBSE: 129 all out Shanmukh Pawar 39, Devarsh Hardikar (SLA) 7/15 by 47 runs.
Swami Vivekanand ICSE Gorai 88 all out Atharva Singh (SLA) 4/10 lost to Al Barkaat MMI Kurla: 92-3 Mujab Syed 65 by 7 wkts
Utpal Sanghavi IGCSE: 57 all out Mithun Raja 4/38 lost to Lakshdham High School: 58-5 Parth Dhanesha 4-15 by 5 wkts.