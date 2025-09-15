Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings | Representative Photo

Parts of Pune city will face a full-day water cut on Thursday, 18 September 2025, due to urgent maintenance and repair work at several pumping stations and water centres.

According to the Water Supply Department, repair work related to the electrical, pumping, and distribution systems will be carried out at the Parvati HLR Tank Area, Old Parvati Water Purification Centre, Vadgaon Water Centre, Rajiv Gandhi Pumping Station, Khadakwasla Jackwell (Warje Phase 1 & 2), Warje Water Centre, S.N.D.T. (HLR) Campus, Holkar Water Centre, Chandni Chowk Tank Area, Gandhi Bhavan Tank Area, Pancard Club GSR Tank Area, and adjoining zones.

Officials have clarified that the shutdown is unavoidable for essential system upgrades. Citizens in affected areas have been urged to store sufficient water in advance and cooperate during the downtime. Water supply is also expected to be delayed and at low pressure on the following day, Friday, 19 September 2025.

Areas to be Affected:

Parvati HLR Tank Area: Sahakarnagar, Padmavati, Bibwewadi, Mukundnagar (some parts), Maharshinagar, Gangadham, Chintamaninagar, Lake Town, Shivtejnagar, Indiranagar (Upper & Lower), Premnagar, Salisbury Park, Thackeray Colony, Parvati Gaothan, Bhagyodaynagar, Shivnerinagar, Kondhwa Khurd (some parts), Saibaba Nagar and surrounding localities.

Vadgaon Water Centre: Hingne, Anandnagar, Vadgaon, Dhayri, Ambegaon, Dattanagar, Dhankawadi, Katraj, Bharati Vidyapeeth Complex, Kondhwa Budruk, Yewalewadi, Tilaknagar, and nearby areas.

Rajiv Gandhi Pumping Station: Santosh Nagar, Datta Nagar, Ambegaon (Budruk & Khurd), Sudamata Nagar, Wonder City, Sukhsagar Nagar, Rajas Society, Sundarban Society, Shelar Mala, Bharat Nagar, Katraj Gaothan, Old Ward 38 & 41, and Yewalewadi.

Warje Water Centre – Chandni Chowk Tank Area: Entire Bavdhan, Bhusari Colony (Right & Left), Guruganesh Nagar, Sus Road, Pashan, Sutarwadi, Someshwarwadi, Sus village, and surrounding societies.

Warje Water Centre – Gandhi Bhavan Tank Area: Warje Malwadi, Kothrud (various societies & colonies), Karvenagar, Hingne, Tapodham, Ramnagar, Canal Road stretch, and adjoining areas.

PAN Card Club & Balewadi GSR Tank Area: Baner, Balewadi, Baner Gaothan, Pallod Farms, Medipoint Road, Vijaynagar, Ambedkarnagar, Dattanagar and nearby settlements.

S.N.D.T. (HLR) Campus Areas: Gokhalenagar, Model Colony, Shivajinagar, Revenue Colony, Kothrud (full), Dahanukar Colony, Ideal Colony, Senapati Bapat Road, Bhosalenagar, Prabhat Road, Bhandarkar Road, Police Line, Sangamwadi and neighbouring areas.

Holkar Water Centre & Pashan Pumping Area: Entire Khadki Cantonment, MES area, Hariganga Society, Pancard Road, Virbhadra Nagar, Sus Gaothan, Ganraj Chowk and surrounding localities.

Old Warje Water Centre: Ramnagar, Ahiregaon, Malwadi, Sahyognagar Plateau, NDA Road (some parts), Gokulnagar Plateau, and nearby areas.

The Water Supply Department has requested People to plan ahead, conserve water, and bear with the temporary inconvenience as the repairs are crucial to ensure an uninterrupted supply in the future.