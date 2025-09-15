 Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings
e-Paper Get App
HomePunePune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings

Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings

Parts of Pune city will face a full-day water cut on Thursday, 18 September 2025, due to urgent maintenance and repair work at several pumping stations and water centres.

Indu BhagatUpdated: Monday, September 15, 2025, 11:48 PM IST
article-image
Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings | Representative Photo

Parts of Pune city will face a full-day water cut on Thursday, 18 September 2025, due to urgent maintenance and repair work at several pumping stations and water centres. 

According to the Water Supply Department, repair work related to the electrical, pumping, and distribution systems will be carried out at the Parvati HLR Tank Area, Old Parvati Water Purification Centre, Vadgaon Water Centre, Rajiv Gandhi Pumping Station, Khadakwasla Jackwell (Warje Phase 1 & 2), Warje Water Centre, S.N.D.T. (HLR) Campus, Holkar Water Centre, Chandni Chowk Tank Area, Gandhi Bhavan Tank Area, Pancard Club GSR Tank Area, and adjoining zones.

Officials have clarified that the shutdown is unavoidable for essential system upgrades. Citizens in affected areas have been urged to store sufficient water in advance and cooperate during the downtime. Water supply is also expected to be delayed and at low pressure on the following day, Friday, 19 September 2025.

Areas to be Affected:

FPJ Shorts
Mumbai News: Raj Kundra Questioned For Five Hours By EOW In ₹60 Crore Financial Probe
Mumbai News: Raj Kundra Questioned For Five Hours By EOW In ₹60 Crore Financial Probe
Mumbai BJP Chief Ameet Satam Asks BMC To Stay Interim Open Spaces Policy And Explore Regulated Advertising
Mumbai BJP Chief Ameet Satam Asks BMC To Stay Interim Open Spaces Policy And Explore Regulated Advertising
Ola, Uber, Rapido Get Provisional Licences For Bike Taxi Services In Mumbai Metropolitan Region
Ola, Uber, Rapido Get Provisional Licences For Bike Taxi Services In Mumbai Metropolitan Region
Vasai-Virar News: VVMC Demolishes Over 62,000 Sq Ft Of Illegal And Unsafe Structures In Three Days
Vasai-Virar News: VVMC Demolishes Over 62,000 Sq Ft Of Illegal And Unsafe Structures In Three Days

Parvati HLR Tank Area: Sahakarnagar, Padmavati, Bibwewadi, Mukundnagar (some parts), Maharshinagar, Gangadham, Chintamaninagar, Lake Town, Shivtejnagar, Indiranagar (Upper & Lower), Premnagar, Salisbury Park, Thackeray Colony, Parvati Gaothan, Bhagyodaynagar, Shivnerinagar, Kondhwa Khurd (some parts), Saibaba Nagar and surrounding localities.

Vadgaon Water Centre: Hingne, Anandnagar, Vadgaon, Dhayri, Ambegaon, Dattanagar, Dhankawadi, Katraj, Bharati Vidyapeeth Complex, Kondhwa Budruk, Yewalewadi, Tilaknagar, and nearby areas.

Read Also
Pune: Heavy Rain, Metro Work Turn Hinjawadi, Baner, Aundh, Balewadi & Mahalunge Roads Into Gridlock...
article-image

Rajiv Gandhi Pumping Station: Santosh Nagar, Datta Nagar, Ambegaon (Budruk & Khurd), Sudamata Nagar, Wonder City, Sukhsagar Nagar, Rajas Society, Sundarban Society, Shelar Mala, Bharat Nagar, Katraj Gaothan, Old Ward 38 & 41, and Yewalewadi.

Warje Water Centre – Chandni Chowk Tank Area: Entire Bavdhan, Bhusari Colony (Right & Left), Guruganesh Nagar, Sus Road, Pashan, Sutarwadi, Someshwarwadi, Sus village, and surrounding societies.

Warje Water Centre – Gandhi Bhavan Tank Area: Warje Malwadi, Kothrud (various societies & colonies), Karvenagar, Hingne, Tapodham, Ramnagar, Canal Road stretch, and adjoining areas.

PAN Card Club & Balewadi GSR Tank Area: Baner, Balewadi, Baner Gaothan, Pallod Farms, Medipoint Road, Vijaynagar, Ambedkarnagar, Dattanagar and nearby settlements.

S.N.D.T. (HLR) Campus Areas: Gokhalenagar, Model Colony, Shivajinagar, Revenue Colony, Kothrud (full), Dahanukar Colony, Ideal Colony, Senapati Bapat Road, Bhosalenagar, Prabhat Road, Bhandarkar Road, Police Line, Sangamwadi and neighbouring areas.

Holkar Water Centre & Pashan Pumping Area: Entire Khadki Cantonment, MES area, Hariganga Society, Pancard Road, Virbhadra Nagar, Sus Gaothan, Ganraj Chowk and surrounding localities.

Old Warje Water Centre: Ramnagar, Ahiregaon, Malwadi, Sahyognagar Plateau, NDA Road (some parts), Gokulnagar Plateau, and nearby areas.

Read Also
Pune: Katraj-Kondhwa Road Widening Finally Takes Off After 8-Year Delay; PMC Clears ₹270 Crore For...
article-image

The Water Supply Department has requested People to plan ahead, conserve water, and bear with the temporary inconvenience as the repairs are crucial to ensure an uninterrupted supply in the future.

Follow us on

RECENT STORIES

Jalgaon: Girna Dam Reaches 100% Capacity, Brings Relief To 8 Talukas Across Two Districts

Jalgaon: Girna Dam Reaches 100% Capacity, Brings Relief To 8 Talukas Across Two Districts

Adivasi Ulgulan Protest: Tribals March From Nashik To Mumbai Over ST Reservations

Adivasi Ulgulan Protest: Tribals March From Nashik To Mumbai Over ST Reservations

Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings

Pune Water Cut On Sept 18: All You Need To Know About Affected Areas, Timings

Satara Family Celebrates Birth Of Quadruplets After Previous Triplet Delivery

Satara Family Celebrates Birth Of Quadruplets After Previous Triplet Delivery

Puja Khedkar's Father Kidnapped Truck Helper To Compensate For Damage To ₹2 Crore Land Cruiser:...

Puja Khedkar's Father Kidnapped Truck Helper To Compensate For Damage To ₹2 Crore Land Cruiser:...