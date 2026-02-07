 Western Railway Extends Services Of 10 Pairs Of Special Trains Until March 2026 To Ease Passenger Rush
Western Railway has extended the trips of 10 pairs of special trains connecting Bandra Terminus to Bhavnagar, Gandhidham, Udhna, Bhuj, Veraval, Okha, and Gandhigram until late March 2026. The move aims to manage passenger rush. Booking for the extended services opens from February 8, 2026 at PRS counters and on the IRCTC website.

article-image
For the convenience of passengers and to clear extra rush of passengers, Western Railway has extended the trips of 10 pairs of special Trains between various destinations. | Representational Image

For the convenience of passengers and to clear extra rush of passengers, Western Railway has extended the trips of 10 pairs of special Trains between various destinations.

According to Chief Public Relations Officer, Western Railway, Vineet Abhishek, Train

Bandra–Bhavnagar Weekly Special Extended

Train No. 09207 Bandra Terminus – Bhavnagar Weekly Special has been extended up to 27th March, 2026. Similarly, Train No. 09208 Bhavnagar – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 26th March, 2026.

Train No. 09415/09416 Bandra Terminus – Gandhidham Weekly Special

Train No. 09415 Bandra Terminus – Gandhidham Weekly Special has been extended up to 26th March, 2026. Similarly, Train No. 09416 Gandhidham – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 26th March, 2026.

Train No. 09055/09056 Bandra Terminus – Udhna Special

Train No. 09055 Bandra Terminus – Udhna Special has been extended up to 31st March, 2026. Similarly, Train No. 09056 Udhna – Bandra Terminus Special has been extended up to 31st March, 2026.

Train No. 09037/09038 Bandra Terminus – Bhuj Bi-Weekly Special

Train No. 09037 Bandra Terminus – Bhuj Weekly Special has been extended up to 28th March, 2026. Similarly, Train No. 09038 Bhuj – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 29th March, 2026.

Train No. 09009/09010 Bandra Terminus – Bhuj Weekly Special*

Train No. 09009 Bandra Terminus – Bhuj Weekly Special has been extended up to 29th March, 2026. Similarly, Train No. 09010 Bhuj – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 30th March, 2026

Train No. 09011/09012 Bandra Terminus – Bhuj Weekly Special*

Train No. 09011 Bandra Terminus – Bhuj Weekly Special has been extended up to 31st March, 2026. Similarly, Train No. 09012 Bhuj – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 25th March, 2026.

Train No. 09017/09018 Bandra Terminus – Veraval Weekly Special*

Train No. 09017 Bandra Terminus – Veraval Weekly Special has been extended up to 29th March, 2026. Similarly, Train No. 09018 Veraval – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 30th March, 2026.

Train No. 09035/09036 Bandra Terminus – Udhna Bi-Weekly Special*

Train No. 09035 Bandra Terminus – Udhna Weekly Special has been extended up to 28th March, 2026. Similarly, Train No. 09036 Udhna – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 27th March, 2026.

Train No. 09561/09562 Bandra Terminus – Okha Weekly Special

Train No. 09561 Bandra Terminus – Okha Weekly Special has been extended up to 25th March, 2026. Similarly, Train No. 09562 Okha – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 31st March, 2026.

Train No. 09215/09216 Bhavnagar – Gandhigram Daily Special (Unreserved)

Train No. 09215 Gandhigram – Bhavnagar Daily Unreserved Special has been extended up to 31st March, 2026. Similarly, Train No. 09216 Bhavnagar – Gandhigram Daily Unreserved Special has been extended up to 31st March, 2026.

The booking for extended trips of all the above reserved trains will open from 08 February 2026 at all PRS counters & on IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in.

