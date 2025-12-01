 Mumbai Local Train Update: Central Railway To Run 12 Midnight Special Locals For Dr Babasaheb Ambedkar’s Mahaparinirvan Divas 2025
Mumbai Local Train Update: Central Railway To Run 12 Midnight Special Locals For Dr Babasaheb Ambedkar’s Mahaparinirvan Divas 2025

Central Railway will run 12 additional suburban special trains between Parel–Kalyan and Kurla–Panvel stations on the midnight of 5/6 (Friday–Saturday midnight) for the convenience of passengers on the occasion of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar's Mahaparinirvan Divas 2025.

Kamal MishraUpdated: Monday, December 01, 2025, 10:25 PM IST
article-image
Central Railway announces 12 special late-night suburban trains for Mahaparinirvan Divas crowds on December 5–6 | Representative Image

Mumbai, Dec 01: Central Railway will run 12 additional suburban special trains between Parel–Kalyan and Kurla–Panvel stations on the midnight of 5/6 (Friday–Saturday midnight) for the convenience of passengers on the occasion of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar’s Mahaparinirvan Divas 2025. These suburban special trains will run stopping at all stations. The details are as under:

Main Line – UP Specials (Parel–Kalyan section)
Kurla–Parel Special will leave Kurla at 00.45 a.m. and arrive Parel at 01.05 a.m.
Kalyan–Parel Special will leave Kalyan at 01.00 a.m. and arrive Parel at 02.20 a.m.
Thane–Parel Special will leave Thane at 02.10 a.m. and arrive Parel at 02.55 a.m.

Main Line – DOWN Specials (Kalyan–Parel section)
Parel–Thane Special will leave Parel at 01.15 a.m. and arrive Thane at 01.55 a.m.
Parel–Kalyan Special will leave Parel at 02.30 a.m. and arrive Kalyan at 03.50 a.m.
Parel–Kurla Special will leave Parel at 03.05 a.m. and arrive Kurla at 03.20 a.m.

Harbour Line – UP Specials (Panvel–Kurla section)
Vashi–Kurla Special will leave Vashi at 01.30 a.m. and arrive Kurla at 02.10 a.m.
Panvel–Kurla Special will leave Panvel at 01.40 a.m. and arrive Kurla at 02.45 a.m.
Vashi–Kurla Special will leave Vashi at 03.10 a.m. and arrive Kurla at 03.40 a.m.

article-image

Harbour Line – DOWN Specials (Kurla–Panvel section)
Kurla–Vashi Special will leave Kurla at 02.30 a.m. and arrive Vashi at 03.00 a.m.
Kurla–Panvel Special will leave Kurla at 03.00 a.m. and arrive Panvel at 04.00 a.m.
Kurla–Vashi Special will leave Kurla at 04.00 a.m. and arrive Vashi at 04.35 a.m.

