Coronavirus in Mumbai: Full list of COVID-19 containment zones from Colaba in SoBo to Borivali in West and Mulund in East issued by BMC as of June 19

As per the official update by Municipal Corporation of Greater Mumbai (BMC), Mumbai reported 1,298 new COVID-19 cases on Thursday, taking the COVID-19 tally of the city to 62,799.

The city reported 67 more deaths, pushing its death toll to 3,309.

518 people were recovered in Mumbai on Thursday. Currently, the city has 27,634 active cases, as per the official report of BMC.

Here is the full list of containment zones in Mumbai:

1. A 1 400001 M.R.A. Police Quarters, M.R.A. Road, Fort

2. A 2 400001 M.R.A. Bmc Colony, M.R.A. Road, Fort

3. A 3 400001 Ramgad Vasahat Zopadpatti, P D'Mello Road, Near St George Hospital, Fort

4. A 4 400001 Servant Quarters, Cama Hospital, Mahapalika Marg, Fort

5. A 5 400001 D Block, Mahapalika Marg, Cama Hospital, Fort

6. A 6 400001 Bombay Diason Trust Association Servant Quarters, Hajarimal Somani Marg, Near Sterling Cinema, Fort

7. A 7 400001 St. George Hospital Chawl 22/2 Servant Quarters, P D'Mello Road, Fort

8. A 8 400001 Water Police Line, Vaju Kotak Marg, Fort

9. A 9 400001 Water Police Line, Vaju Kotak Marg, Bellard Pear

10. A 10 400001 355 Bmc Building No 1, Sabusiddiqe Road, Crawford Market, Fort

11. A 11 400005 Sunder Nagari, Azad Nagari, Darya Nagar, Lala Nigam Road, Near Colaba Market, Sunder Nagar, Colaba

12. A 12 400005 Machchimar Nagar, Capt. Prakash Pethe Marg, Colaba

13. A 13 400005 Ganeshmurti Nagar Part No.1, 2, 3, Captain Prakash Pethe Marg, Ganeshmurthi Nagar, Colaba

14. A 14 400005 Ambedkar Nagar, Capt. Prakash Pethe Marg, Colaba

15. A 15 400005 Geeta Nagar, Dr Homi Bhabha Road, Near Navy Nagar, Colaba

16. A 16 400005 A-Kantak House, Nouroji Road, First Koli Lane, Colaba Market, Colaba

17. A 17 400005 Swarajya Society Transit Camp, Opposite Cuffe Parade Police Station, Ambedkar Nagar, Colaba

18. B 18 400003 Cement Chawl No. 1, Madhavrao Rokade Road, Masjid Bunder Railway Station, Mandvi

19. B 19 400003 Zopada No. 64, Janjikar Street, Opp. Mohd House, Mandvi Koliwada

20. B 20 400003 Hutment, Poona Street, Near Dosi Chamber, Masjid Bunder

21. B 21 400003 Hutment, Sant Tukaram Road, Sakar Gali, Masjid Bunder

22. B 22 400003 Hutment, Raichur Street, Danabunder, Masjid

23. B 23 400003 Hutment, Sant Tukaram Road, Near Tata Power, Devi Galli

24. B 24 400003 Hutment, Liladhar Lakmkhsi Marg, Solapur Street, Masjid

25. B 25 400009 Chinchbunder Bit Chawl No. 6, Dr. Meisheri Road, Sandhurst Road Railway Station, Dongri

26. B 26 400009 Sydenham Bit Chawl No. 1, Ebrahim Rahimtula Road, Behind Hp Petrol Pump, Dongri

27. B 27 400009 Lalji Sajan Chawl, Laxman Narayan Jadhav Marg, Opp. Asha Sadan, Dongri

28. B 28 400009 Kashibai Chawl, Dr. Meisheri Road, Near Dongri Police Station, Dongri

29. B 29 400009 Bmc Chawl, Mavji Rathod Road, Walpakhadi, Dongri

30. B 30 400009 Khandar Hutment, P D Mello Road, Wadibunder, Masjid Bunder

31. B 31 400009 Sami Chawl, Tantanpura Street, Masjid

32. B 32 400009 Foothpath, Samuel Street, Opp. Khoja Masjid, Sandhurst Road

33. C 33 400002 Fitwala Bldg, Glasswala Bldg, Sayyed Manzil, Gajdhar Bldg Jamnadas Bldg, Appa Bldg, Jamnadas Bldg, Suja Mansion Bldg, Asgarali Akbar Ali Bldg (9

34. C 34 400002 (3 Chawls In Zaveri Bazar Area), Zaveri Bazar

35. C 35 400003 Keshav Nursing Building, Bori Chwal, Shriji Bhavan, Madan House, Pancholi House, Subhadra Bldg, Jadhavji Kara Co-Operative Hsg Scty, Mahadev

36. C 36 400003 5Th Floor, Vivek Building, Bori Chawl, Dhanji Mulji Bldg, Kansar Chawl, B Wing Al Sadan Tower, Mukund Bhavan, Jarmal Anex Bldg, Solanki Niwas, Rele

37. C 37 400003 Dhobi Bldg, Vyas Bldg, Tulsidas Jethalal Bldg, Somji Bldg, Mataka Building, Mukund Bhavan, Ganesh Bhuvan, School Bldg, Black Stone Bldg, Gulab Mansion

38. C 38 400003 Sighriya Bldg, Karnataka Mahal, Radha Bldg, Dama Bldg, Dagadi Bldg, Laxmichand Niwas, Kamat Chawl, Purshottam Kanji Chawl(11 Chawls In Thakurdwar

39. C 39 400003 Jamundas Bldg, Suju Mansion, Kanchwala Bldg (4Chawls In 2 Taki Area), 2 Taki

40. C 40 400003 Arjun Niwas(4 Chawl In 4Th Kumbharwada Area), 4Th Kumbharwada

41. C 41 400003 Rangwala Bldg, Ahmedi Bldg, Bori House, Kharwa Bldg, Manimahal Bldg, Ahmadi Bldg, Kachi House, Balkrishna Niwas, Gokarana Mansion, Farida

42. C 42 400003 Jai Hind Estate, Anuj Bhavan, Panchayatwadi Bldg, Saraswari Niwas, Kalyan Bldg, Lal Mani Bldg, Mukhara Chawl, Kakoli House, Davji Bldg, Anantwadi,

43. C 43 400003 Haji Kasam Bldg, Vishwavera Bldg, Tayyabi Bldg, Laxmi Bldg, Kesurwala Bldg, Yashmangal Bldg, Navsari Bldg, Kapibai Bldg, Dongare Bldg, Saroj Niwas(15

44. C 44 400003 Chandramahal, Nagu Kamathi Chawl, Manaji Bldg, Jamnabai Bldg, Masjid Building, Lokhandwala Bldg, Kokalekar Building, Pashpasadan Bldg, Datt

45. C 45 400003 Gardi Bldg, Haji Bldg, Zainbua Bldg(4 Chawls In Bhendi Bazar Area), Bhendi Bazar

46. C 46 400004 Mahavir Mansion, Dwarkadas Mansion, Kanchwala Bldg, Patrawala Bldg, Tayyabi Manzil, Hasham Mansion, Taufa Bldg, Aba Bldg, Lokhandwala

47. D 47 400004 2/A Poonawala Bldg Soman Building, Jss Road, Kelewadi, Girgaon

48. D 48 400004 Narayan Wadi, Kanji Khetji Chawl, Shantaram Chawl, Arya Samaj Bldg, Khadilkar Road, Cp Tank, Girgaon

49. D 49 400004 Parekhwadi, Urankarwadi, Ghadyalachi Chawl Near Santinbai Math, Nr. Nawakal Press, Mugbhat Lane, Girgaon

50. D 50 400004 Municipal Chawl No-1, Siri Rd, Girgaon Chowpaty, Mumbai

51. D 51 400006 Darya Sagar Zopadapatti, Ramdas Bhansali Chawl, 7 Reva House Zopadpatti, Bd Road, Mahalakshmi

52. D 52 400007 Sumit Patra Chawl, Forjett Hill, Opp Bhatia Hospital, Mumbai

53. D 53 400007 Old Chikhalwadi, Near Bhatia Hospital, Grant Road, Mumbai

54. D 54 400008 Bit Chawl, Shiv Smruti Bldg, S P Shed Zopadpatti, Belasis Road, Mumbai Central