Coronavirus in Kalyan-Dombivli: List of COVID-19 hotspots issued by Kalyan-Dombivli Municipal Corporation (KDMC) as of May 15

In the areas under Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC), the number of COVID-19 cases reported till date is 391, including six found on Thursday.
So far, seven people have died due to the infection in KDMC limits, the authorities said.
Maharashtra on Thursday notched a new high of 1,602 Covid-19 cases and the death toll crossed 1,000, while Mumbai recorded a new high of 991 cases, state health officials said here.
With 44 fatalities - down from Wednesday's highest 54 - the state death toll shot up to 1,019 and the total number of coronavirus patients increased to 27,524, the highest jump of 1,602 after the previous high recorded on May 13.
Here is a list of containment zones in Kalyan and Dombivli:
1. Zojwala Complex, c wing, Chakkinaka, Kalyan (E), Near Metro Mall, Metro Residency, Kalyan (E)
2. Tisai darshan bld,Kalyan (E), Santosh Darshan, Kalyan (E)
3. Mansasarovar lokdhara, kalyan (E)
4. Sai, Vinayak Mahal, VijaY Nagar, Kalyan East,heera tower,Kalyan East
5. Hanuman nagar, Patripool, near radha krishan mandir, kalyan (E)
6. mansorovar sadgurukurpa sankul tisgaon, kalyan (E),santosh nagar
7. Bhagwati dhara tukaram nagar, dombivili (E)
8. Ambika Palace, Tandan Road, Ramnagar, Dombivili (E)
9. Pritee sagar hos. Soc, Navapada, Subhash Road, Dombivili (w)
10. Shivsai chawl no.4, satywan chowk, dombivili (w)
11. B-4, Kapil Vastu, Dindayal Road, Thakurwadi,Dom (W)
12. nilkanthdhara,phase2 bwing ,Dombivali West
13. Vandana smruti girija mata mandir old dombivili (w)
14. Ganga Niwas, Velankar School, Dombivili (w)
15. Gurudeep Bld, App. Swastik Tower, Dombivili (W)
16. Sai darshan bld, dombivili (w)
17. Bhoirwadi, Mahatma Phule Road,Dombivili (w)
18. Rajmahal Chs, Devi chowk.Shastrinagar, Dombivili (w)
19. Jaiganesh Soc, Telkoswadi, Dombivili (W),,Urvashi bld, Near Kidland School, Telkoswadi, old dombivili (w)
20. shri Sadguru Prasad Bld, Old Dombivili (w)Tulsi Parvati Soc, Near Sai Baba Mandir, Kailas Nagar, Dombivili (W),
21. Rudarksh Apartment ,, Near Surya hospital, gymkhana Road, Dombivili (E) , Pandurang apartment, behind matoshree school, ajdegaon ,Mahalaxmi apartment , Near ram shyam bld, sagarli, dombivili (E)
22. Swapnpurti Chawl, Nandivili, Kalyan (E)OM Sai park d wing, SAI Vishw nagar nadivili kalyan (E)Nandivali
23. Bhagaram Vaze Heights, Near Gajanan Hosp, Manpada,Dom (E)Ocean Heights, Near Vidya Niketan High School, Dombivili E
24. Shruti Park, Manpada, Deslepada, Myureshwar Mandir, Dom (E)
25. Sakar park, apartment , Near ayappa Mandir, Ajade pada, Dombivili (E)Mahalaxmi apartment , Near ram shyam bld, sagarli, dombivili (E)
26. VIGNESWAR DARSAN BLDG,,STAR COLONY,DOMBIVALI EAST,sagaon
27. Fiffty fifty hotel, haji malang road, piswali, kalyan (E)
28. Shankeshwar plus hos soc near mangeshi city kolvili , 2) kalyan (w), Shankeshwar Platinum, Kolivili
29. Avdhoot Building, Siddheshwar ali, Pdenekar wada ,Kalyan West
30. Chandra bhaga bld, adharwadi Kolvali road, kalyan (W)
31. Durgadi chowk, kalyan (w)
32. near Shree complex,BLD . Sai dham near don bosco school kalyan (w)
33. SaKhar park, near pani taki opp birla college chikanghar kalyan (w)
34. Shruti Complex, Sagar C wing, Gurupada Road, Kalyan (W)
35. parth bld, yogidham near anupam nagar, kalyan (w)
36. OM GIRIDHAR APARTMENT, GOURIPADA, KALYAN (W)
37. Balaji Residency,Katemanivili Naka, Kalyan (E)
38. Salwe bld , Near Mhsoba chowk, Karpewadi, Kolsewadi kalyan East,Karpewadi, om,sai Vijay Apartment, infront of Karpe Hall
39. Royal Residency,In front of Vithalwadi Station, Kalyan (E)
40. Trimurti colony,Behind Laxmipuram bld, Vitthalwadi, kalyan(E)
41. shivaji colony , Shreeram Nivas, kalyan (E)
42. Gurukutir Chs, Manpada Road, Gandhinagar, Dombivili (E)
43. Sunil nagar prabhat tower, dombivili (E)
44. shiv sadan Bld. Leva Bhawan Dom East
45. Navkartik Co Hos soc, Cheda Road, Dombivili (E)
46. Ravikiran bld, kanchangao, khambalpada, Thakuli
47. Gavdevi Krupa bld, Atali Gaon, Ambivili (W)
48. Nepchun swaraj, secor no1, mohne ambivili
49. Saibalaji sankul, atali road, ambivili
50. Tharwani soc, H Wing,Titwala (E)
51. Siddhivinayak chawl no.4 , Shivsena shakha,savarkar nagar, Titwala (E)
52. Shivajinagar, Kasara, Maurya Chawl,Chawl No .2, Manda Titwala
53. charms pak ganeshwadi, rukhmini gardan , near mahaganpati hospital, titwala (E)
54. Gulmohar Society New Manisha Nagar Kalyan West
55. new pushpraj, beturkar pada near maruti mandir, kalyan (w)
56. Mangeshi dham soc, Tanaji nagar, Near Mangesh Gaikar Bunglow Highway road, kalyan (w)
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