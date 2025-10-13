 Indore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Monday, October 13, 2025, 02:34 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – October 13, Monday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,900

Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,800

FPJ Shorts
Tata Capital Aims To Double Loan Book In Next Three Years & Cut Credit Costs To 1% Going Forward
Tata Capital Aims To Double Loan Book In Next Three Years & Cut Credit Costs To 1% Going Forward
'Gujarat Se Nikal Jaao, CSK...': Fan's Request To B Sai Sudharsan Viral During IND vs WI 2nd Test; Video
'Gujarat Se Nikal Jaao, CSK...': Fan's Request To B Sai Sudharsan Viral During IND vs WI 2nd Test; Video
Diwali School Holiday 2025 Schedule: Dates Announced For These States; Check Details
Diwali School Holiday 2025 Schedule: Dates Announced For These States; Check Details
Karwa Chauth Celebrations Turn Tragic As Woman Collapses & Dies Of Heart Attack While Dancing In Punjab's Barnala
Karwa Chauth Celebrations Turn Tragic As Woman Collapses & Dies Of Heart Attack While Dancing In Punjab's Barnala

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,600

Moong Best Rs 7,700 - Rs 8,000

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3000 - Rs 5000

Mustard Nimari Rs 6,900 - Rs 7,100

Raida Rs 6,200 - Rs 6,300

Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300

Gold (24K) Rs 121,170 (10 grams)

Sliver Rs 187,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

IIM Indore Ranked 3rd Best Indian B-School In World FT 100 EMBA Rankings 2025 For Its Weekend MBA...

IIM Indore Ranked 3rd Best Indian B-School In World FT 100 EMBA Rankings 2025 For Its Weekend MBA...

Indore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 13: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Tamil Nadu Cancels Sresan Pharma License After Coldrif Cough Syrup Linked To 22 deaths In Madhya...

Tamil Nadu Cancels Sresan Pharma License After Coldrif Cough Syrup Linked To 22 deaths In Madhya...

MP News: CM Mohan Yadav Hikes Monthly Aid Under Ladli Behna Yojana To ₹1500 From ₹1250 From Bhai...

MP News: CM Mohan Yadav Hikes Monthly Aid Under Ladli Behna Yojana To ₹1500 From ₹1250 From Bhai...

Overheard In Bhopal: Deputation Dreams And Departmental Dramas Inside The IAS Power Play

Overheard In Bhopal: Deputation Dreams And Departmental Dramas Inside The IAS Power Play