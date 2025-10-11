Indore Commodities Buzz Of October 11: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 11, Saturday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,900
Toor Maharashtra Rs 6,700 - Rs 6,800
Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 6,900
Toor Nimari Rs 6,000 - Rs 6,600
Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300
Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,500
Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500
Urad Light Rs 3000 - Rs 5000
Mustard Nimari Rs 6,900 - Rs 7,000
Raida Rs 6,200 - Rs 6,300
Soyabean Best Rs 4,200 - Rs 4,300
Gold (24K) Rs 120,070 (10 grams)
Sliver Rs 187,000 (per kg)