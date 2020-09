Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 11

Indore recorded 369 COVID-19 cases on Friday, taking the tally in the state to 83,619. With 30 patients succumbing to the virus, the death toll in the state reached 1,691, the official said.

Madhya Pradesh currently has 6,484 active containment zones.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 83,619, new cases 2,240, death toll 1,691, recovered 62,936, active cases 18,992, total number of tested people 16,35,070.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 11:

1. Khandwa Naka - 1

2. Village Bijju Khedi- 1

3. Shiv Nest Township - 2

4. Kanchan Vihar Colony - 3

5. Kelod Kartal - 1

6. Vallabh Vihar Colony - 1

7. Village Sihana - 1

8. Rajkumar Nagar - 1

9. Pawan Dham Colony - 1

10. Jagdishpuri Colony - 2

11. White Church Colony - 1

12. Jail Road - 1

13. Indira Nagar - 1

14. Sanwer Road - 2

15. Jhalariya Road Bypass - 2

16. Boi Star House Nipania - 1

17. Annapurna Road - 2

18. Apollo Hospital Campus - 2

19. Patel Bagh Colony - 1

20. Hi-Link City - 1

21. Anudeshak Nagar - 1

22. Ravindra Nagar - 1

23. Basantpuri Colony - 1

24 Sukhniwas Dham 1

25. Simrol - 1

26. Prince Nagar - 1

27. Footi Kothi - 1

28. Shree Krishna Nagar - 1

29. Khudel Buzurg - 1

30. Virat Nagar - 1

31. Kanadiya - 3

32. Meera Path Nehru Park - 1

33. Rani Bagh - 1

34. Lal Bagh - 1

35. New Dewas Road - 1

36. Sampat Vihar - 1

37. Mhow - 7

38. Vakratunda Nagar - 1

39. Ahilya Mata Colony - 1

40. Shivam Puri Colony - 1

41. Doosri Paltan Police Line -1

42. Shubham Palace - 2

43. Police Line Mhow - 1

44. Gopur Colony - 2

45. Johri Palace Colony - 1

46. Prabhu Nagar - 1

47. Dhanshree Nagar - 1

48. Harsh Nagar - 1

49. Karas Dev Nagar - 1

50. Gayatri Nagar - 1

51. Green Valley Apartment Kanadia - 1

52. Rnt Marg - 1

53. Vishnupuri Nx - 1

54. Bijalpur - 4

55. Sanwer - 1

56. Barfani Dham - 1

57. Bicholi Mardana - 4

58. Anmol Elite Bicholi Road - 1

59. Vishnupuri Colony - 3

60. Shri Krishna Avenue Limbodi - 1

61. Vaikunth Dham - 2

62. Chhatrapati Shivaji Nagar - 1

63. Victoria Urbane 12 Park Road - 1

64. Choithram Hospital - 2

65. Shanti Niketan Colony - 4

66. Unique Hospital - 1

67. Dwarkadhish Colony - 1

68. Pragati Vihar Bicholi Hapsi - 3

69. Rajendra Nagar - 1

70. Treasure Fantasy - 2

71. Ramchandra Nagar - 1

72. Ab Road - 1

73. Malipura Bijalpur - 1

74. Anand Bagichi - 3

75. Vidhya Nagar - 2

76. VIP Paraspar Nagar - 3

77. Indira Gandhi Nagar - 1

78. Mangal Nagar - 2

79. Ganesh Bagh Colony - 1

80. Shalimar Township - 2

81. Pipliya Rao- 1

82. Arjun Baroda Village Sanwer - 3

83. Shivdham Colony Limbodi - 1

84. Brijeshwari Nx - 2

85. Scheme 54 - 1

86. Keshripura Sanwer - 1

87. Greater Brijeshwari - 1

88. Sachidanand Nagar - 1

89. Sun City - 1

90. New Ram Nagar - 1

91. Saket Nagar - 2

92. Mahadev Totla Nagar - 2

93. Suryadev Nagar - 2

94. Nagin Nagar- 2

95. MGM Girls Hostel - 1

96. Vidur Nagar - 1

97. Sukhdev Nagar - 1

98. Radio Colony- 1

99. Bargonda Mhow - 2

100. Agrawal Nagar - 1

101. Meghdoot Nagar - 1

102. Alok Nagar - 1

103. Ganji Compound - 1

104. Shyam Nagar - 3

105. Amrapali Township - 1

106. Mahesh Bagh Colony - 1

107. Samajwadi Indira Nagar - 1

108. Gawli Palasia (Pin 453441) - 2

109. Scheme 78 - 2

110. Banganga - 1

111. Shalimar Palms- 2

112. Mali Mohalla - 5

113. Sarvahara Nagar -1

114. Guru Nanak Colony - 1

115. Y N Road Tukoganj - 4

116. New Agrawal Nagar - 2

117. Palda - 1

118. Joseph Convent Bijalpur - 1

119. Ambedkar Nagar - 1

120. Brij Vihar Colony Siddhipuram - 1

121. Subhash Nagar - 1

122. Labriya Bheru - 1

123. Vikas Nagar - 1

124. South Tukoganj - 3

125. Rangwasa - 1

126. Clerk Colony - 2

127. Triveni Nagar Chitawad - 2

128. Nand Vihar Colony Rau - 1

129. Raj Nagar - 1

130. Ram Bagh - 1

131. Shiv City - 2

132. Usha Nagar -1

133. Chandra Nagar - 3

134. Hukumchand Marg - 1

135. Sangam Nagar - 2

136. Pragati Nagar - 1

137. Smriti Nagar Chhota Bangarda - 1

138. Gopal Bagh Manik Bagh Road - 1

139. Old Palasia - 3

140. Manish Puri - 1

141. Lala Ka Bagicha - 1

142. Dhiraj Nagar - 1

143. Budhi Barlai - 2

144. DRP Line - 1

145. Kalani Nagar - 1

146. Bakhtawar Ram Nagar - 3

147. Silver Oaks Colony - 1

148. Ramanand Nagar - 1

149. Goyal Nagar - 1

150. Sindhi Colony - 1

151. Bajrang Nagar - 1

152. Sudarshan Nagar - 1

153. Khizrabad Colony - 1

154. Radha Nagar - 1

155. Malwa Mill - 3

156. Mishra Vihar Geeta Bhawan - 2

157. Silicon City - 2

158. Chothi Paltan Police Line - 1

159. MG Road Indore - 3

160. Airport Road - 3

161. Sampat Farms - 1

162. Krishna Bagh Colony - 1

163. Race Course Road- 1

164. SCH 103 Kesar Bagh Road - 1

165. MYH Campus - 1

166. Kanchan Bag - 2

167. Nanda Nagar - 3

168. Sanyogitaganj - 1

169. Bhagirathpura - 1

170. Hukumchand Colony- 1

171. Rajwada - 1

172. Lokmanya Nagar - 3

173. Kamathipura- 1

174. Sutar Gali Nagar Nigam- 1

175. Ratlam Kothi- 1

176. Manorama Ganj -1

177. Jabran Colony- 1

178. Sukhliya - 7

179. Khatiwala Tank - 4

180. Balaji Skies Nipaniya -1

181. Veer Sawarkar Nagar- 1

182. Anoop Nagar - 1

183. Roop Ram Nagar - 1

184. Badi Bhamor- 2

185. Snehlataganj- 1

186. Bairathi Colony- 1

187. Swami Dayanand Nagar - 1

188. Bengali Square -1

189. Noorani Nagar - 1

190. Sitlamata Bazar- 2

191. Ambikapuri - 1

192. Navlakha - 1

193. Patni Pura- 2

194. Tilak Nagar - 1

195. Scheme 71 - 6

196. Musakhedi - 5

197. Brook Bond Colony- 1

198. Gumashta Nagar - 3

199. Jawahar Marg - 4

200. Vijay Nagar - 4

201. Nehru Nagar - 1

202. Raj Mohalla - 2

203. Juna Risala - 1

204. Malharganj -3

205. Moti Tabela -1

206. Chhawni - 3

207. Kadav Ghat - 1

208. Green Park Colony - 3

209. Sudama Nagar - 5

210. Khajrana - 4

211. Chandan Nagar - 1

212. Daulatganj- 1

Places Not Of Indore - 26

Total - 369